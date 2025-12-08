Temporada de premios: 'Sinners' lidera las nominaciones de la crítica

Las nominaciones de la Asociación de Críticos de Cine (CCA) son una suerte de termómetro para medir lo que será la próxima edición de los Óscar. Esta vez, Sinners lidera las categorías de los Critics’ Choice Awards 2026 con 17 nominaciones, seguida de One Battle After Another con 14 y Hamnet y Frankenstein con 11.

Sinners, protagonizada por Michael B. Jordan, es un musical de terror dirigido por Ryan Coogler. En la historia, dos hermanos se han establecido en Chicago luego de la Primera Guerra Mundial. Mientras que, One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, está inspirada en la novela Vineland del escritor estadounidense Thomas Pynchon. Hamnet es un drama basado en la novela homónima de William Shakespeare. La cinta está dirigida por Chloé Zhao de Nomadland, ganadora del Óscar 2021. Frankenstein, adaptación del clásico de Mary Shelley, bajo la dirección de Guillermo del Toro.

En televisión destaca la serie Pluribus (Apple TV), Andor (Disney+), Ghosts (CBS), Hacks y The Pitt (HBO Max). Joey Berlin, director ejecutivo de CCA, comentó en un comunicado: “Estamos muy emocionados de dar inicio a la temporada de premios, reuniendo a cientos de estrellas de la televisión, el cine y el streaming en una elegante sala para la primera gran entrega de premios de 2026. Nuestros votantes son los críticos y periodistas de entretenimiento que ayudan al público a encontrar lo mejor de lo mejor todos los días. Sus opiniones colectivas son las más informadas y fiables del sector. Nos entusiasma compartir este increíble grupo de nominados con el público de todo el mundo hoy y estamos deseando celebrar las actuaciones y proyectos más destacados de este año en los Critics Choice Awards el 4 de enero”.

Vuelve Emma Stone

Al margen de la cantidad de nominaciones, en esta temporada de premios volveremos a ver a la ganadora del Óscar, Emma Stone, en una película dirigida por el cineasta griegoYorgos Lanthimos, quien la dirigió en The Favourite, en Pobre Criaturas y en Tipos de gentileza.

La crítica internacional apunta a una nueva nominación para la actriz por el protagónico en Bugonia, la cinta es una versión de Save the Green Planet (2003), la comedia surcoreana dirigida y escrita por Jang Joon-hwan.

En el guion, Michelle (Emma Stone), es la directora ejecutiva de una exitosa empresa farmacéutica. En el pueblo, dos apicultores, creen en teorías conspiranoicas y buscan secuestrar a Michelle para “salvar” al planeta.

La película ha recibido críticas mixtas, pero el trabajo de Stone ha convencido. Compite en la categoría mejor actriz en los Critics’ Choice Awards 2026. También Bugonia está nominada a mejor película y mejor guion adaptado.