Eduardo Mendoza: "Una fortaleza de Perú es la diversidad cultural, pero los políticos ni eso ven"

El director de El evangelio de la carne, Eduardo Mendoza, ha trabajado tanto en el cine de autor como en el llamado cine comercial. Su próxima película, Ellas, gira en torno a seis personajes femeninos y tiene en el elenco a Norma Martínez, Jimena Lindo, Katia Salazar y Ana Cecilia Natteri.

Por estos días, presentó también la tercera edición de UNIFEST, el festival con el que busca impulsar proyectos nacidos en las aulas. Hablamos con el cineasta tras su participación en Ventana Sur en Argentina con la película Ellas.

Ventana Sur puede ser clave para lograr distribuir las películas, ¿no?

Sí, para mí es el mercado latinoamericano más importante. Hay una selección de películas latinoamericanas y estuvimos nosotros por Perú. Claro, tienes la oportunidad de estar con agentes de venta, con distribuidores de todo el mundo, y en esos cuatro o cinco días mostrar una presentación o el tráiler, si tienen tiempo, la película. También puedes hacer una coproducción para terminar la película o encaminarla a algún festival grande.

Vuelves a tocar algunos temas con Ellas. ¿Te basaste en alguna historia?

No, es un guion original. Lo escribí en la pandemia, ganamos el fondo de DAFO a finales de 2022 y de ahí estuvimos buscando plata por todos lados y la filmamos en noviembre-diciembre del año pasado. La verdad, estoy muy contento con la película, creo que acabó muy bien. Son tres hermanas y la mamá de ellas es Ana Cecilia Natteri que hace un ‘personajazo’.

Jimena Lindo, Katia Salazar y Norma Martínez, protagonizarán 'Ellas', el décimo largometraje de Menfoza. Foto: difusión

Muestras a una familia limeña de la clase media, ¿no?

Bueno, una clase media alta venida a menos. Y está la familia de la señora que trabaja en la casa. La película aborda un poco temáticas como la maternidad, la sexualidad y las relaciones familiares. Como ocurrió con La hora final, espero que podamos tener un estreno mundial por Netflix.

Tienes un elenco de actrices de teatro. ¿Qué buscas en un elenco?

Me acuerdo que, en El Evangelio, a veces, discutía con el productor; me decía: “Pero es un papel chico”. Yo le decía, que por más que sea un personaje pequeño, si no es un buen actor o una buena actriz, te saca de la película, te la puede tumbar. Cuando empecé en el cine algo que me parecía extraño era que se ensayaba muy poco, porque con todo lo que cuesta hacer una película, tiempo y dinero, no entendía por qué se ensayaba tan poco, se juntaban, pues, en un par de reuniones. Al menos en las películas, digamos, más mías, como La hora final, hemos ensayado meses.

¿Cuál fue el punto de partida para crear UNIFEST?

Lo que me pasaba, como seguro le pasa a un montón de profesores en Comunicaciones, es que llegan los alumnos y te preguntan: “¿A dónde voy?” Fue lo mismo cuando yo estudiaba; no tenía ni idea ni a quién buscar. Muchas veces ese cortometraje o videoclip, se queda en el salón, y lo ven, con mucha suerte los alumnos, ¿no? Ahora, con UNIFEST tenemos capacitaciones, charlas y se genera networking. Entonces, si tú estudias en la San Martín y te gusta el guion de alguien de la San Antonio Abad del Cusco, pueden conocerse y pensar juntos en un siguiente proyecto. Los objetivos son visibilizar y descentralizar.

Hablando de descentralizar. Estamos en plena temporada de premios y la cinta cusqueña Kinra no ha tenido apoyo del Estado para competir.

Si bien ya es complicadísimo hacer cine para una productora limeña, esa ley de cine, entre otras cosas, afecta justamente al cine regional. El cine es una imagen de nuestro país. Entonces, tener un cine fuerte y sólido es importante. Me da mucha pena lo que ha pasado con la ley de cine. Por otro lado, yo no tengo nada en contra del otro cine, pero no puede ser que el 95% de la cartelera sea Rápidos y Furiosos y Misión Imposible. Yo creo que debería haber un porcentaje de películas latinoamericanas y dentro de ellas las peruanas. Debería combinarse el presupuesto del Estado con inversión privada y que, obviamente, se utilice ese dinero correctamente: generando proyectos bien trabajados, con un buen guion y con gente seria.

El cine peruano ha ganado premios importantes en festivales en estos últimos años. ¿Por qué dirías que no hubo una nominación al Óscar tras La teta asustada?

Va más allá del cine. Cuando estuvo El Evangelio, tuve que contratar un PR (relacionista público) allá; estás obligado. Fuera de la copia de la película, del afiche y las proyecciones en Los Ángeles, los honorarios de esa persona fueron US$45.000. Ahora no podría, pero en ese momento pude, pero no viajé ni para hacer acto de presencia. No tenía dinero para agarrar un avión y pagar un hotel. Sin ir muy lejos, ahora para ir a un festival te dan US$ 1.500, pero estás moviendo la película que representa a Perú. Si no vas, te pierdes una oportunidad importante y, al final, terminas invirtiendo tu dinero. Uno puede ser director de cine en Perú, pero vive de ser docente.

¿Hemos retrocedido?

En la DAFO intentan y hacen esfuerzos, pero hay gente arriba que decide. Con este Congreso, en general, con el gobierno de Dina (Boluarte), el de Jerí y los de más atrás, ha sido una calamidad, a pesar de que tenemos un país que una de sus fortalezas es la diversidad cultural, pero los políticos ni eso ven, ni siquiera como negocio. Siempre decimos que es el peor Congreso de la historia, pero viene uno peor. Este es una vergüenza; el daño a la educación y a la cultura ha sido terrible.