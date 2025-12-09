HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Globos de Oro 2026: Brasil protagoniza la temporada de premios

 ¿Volverá a los Óscar? La película brasileña 'El agente secreto' fue nominada en las categorías Mejor película, Mejor actor y Mejor película en lengua no inglesa.

Escena de Wagner Moura en 'El agente secreto'.
Escena de Wagner Moura en 'El agente secreto'. | Difusión.

Brasil celebra. El 2026 podría regresar a los Óscar por segundo año consecutivo. En marzo, Aún estoy aquí ganó la estatuilla a Mejor película internacional y a unos meses de lograr el primer Óscar de su historia, los Globos de Oro han nominado a El agente secreto en la categoría Mejor película, Mejor actor y Mejor película de lengua no inglesa.

La película, dirigida por Kleber Mendonça Filho, competirá como Mejor película de drama con Frankenstein, Hamnet, Fue solo un accidente, El agente secreto, Sentimental Value y Sinners.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

La cinta es protagonizada por Wagner Moura, conocido a nivel mundial desde su interpretación de Pablo Escobar en la serie Narcos. En El agente secreto (estrenada en Perú en el Festival de Cine de Lima), interpreta a Armando (cuyo nombre verdadero es Marcelo), un refugiado político. Tal como Aún estoy aquí, la historia nos traslada a la dictadura militar en Brasil.

Después de ganar los premios a Mejor dirección y a Mejor actor del Festival de Cannes 2025 y de las nominaciones a los Critics’ Choice Awards, es casi un hecho que Brasil volverá a competir por los premios de la Academia.

PUEDES VER: Fredy Ortiz: "El artista es el reflejo de la situación sociocultural de un pueblo”

lr.pe

En cuanto a los Globos de Oro 2026, One Battle After Another (Una batalla tras otra), encabeza la lista presente en nueve categorías, incluyendo Mejor película de comedia o musical. Pero, además de Sinners, de El agente secreto y de Frankenstein, hay tres películas que podrían posicionarse como favoritas en más de una categoría: Hamnet, Fue solo un accidente y Sentimental Value.

La primera es dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Óscar por la película Nomadland. Hamnet está basada en la novela homónima sobre Agnes, la esposa de William Shakespeare. La cineasta coescribió el guion con Maggie O’Farrell acerca de la tragedia que tuvo que superar la pareja con la pérdida de su hijo. La historia tiene conexión con Hamlet.

PUEDES VER: Cineasta Jafar Panahi vuelve a ser condenado por el régimen iraní

lr.pe

En tanto, Fue solo un accidente es la candidata de Francia a Mejor película internacional y fue dirigida por el cineasta iraní, Jafar Panahi, actualmente condenado por “hacer propaganda contra el Estado”. Su película, ganadora  de la Palma de Oro de Cannes, narra la historia de un político que fue torturado y que secuestra a un hombre como venganza.

Para una parte de la crítica, Sentimental Value también es una de las películas del año. Es dirigida por el noruego Joachim Trier que nos presenta la historia del reencuentro de una familia tras la muerte de la matriarca. Dos hermanas tendrán que lidiar con su padre, un director reconocido que le ofrece a una de sus hijas un personaje en su próxima película. Al ser rechazado, contrata a una estrella de Hollywood interpretada por Elle Fanning.

Las reacciones tras las nominaciones

Ariana Grande y Cynthia Erivo han sido nominadas por Wicked: For Good. “Dios mío, ¡esa es una reacción genuina!”, declaró Erivo. “Es muy especial. Espero que sea solo el principio... y que abra puertas para otra persona también”.

Por su lado, el director de Sinners, Ryan Coogler (de Creed y de Pantera Negra), dio una entrevista a The Hollywood Reporter tras conocer las nominaciones. La película se perfila como favorita en las categorías principales. “Esta película definitivamente ha impactado mi vida. Empezó cuando intentaba procesar la pérdida de mi tío, que falleció hace 10 años. Hice la película tanto para él como para mí. Llegar al otro lado de ese proceso con el gran estreno internacional en cines, donde Warner Bros. apostó tanto por nosotros, fue realmente muy, muy especial. Es algo que nunca olvidaré. Aprenderé de esto para el resto de mi trayectoria creativa, pero también para el resto de mi vida como hombre”.

En cuanto a televisión, la serie White Lotus postula a seis Globos de Oro.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Five nights at Freddy's’ reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la película de terror?

‘Five nights at Freddy's’ reparto: ¿quiénes son los actores y personajes en la película de terror?

LEER MÁS
Richard Gere y su polémica confesión sobre 'Mujer bonita': "Arruiné mi carrera"

Richard Gere y su polémica confesión sobre 'Mujer bonita': "Arruiné mi carrera"

LEER MÁS
Jeffrey Dahmer, autopsia [FOTOS]: ¿qué pasó con su cerebro tras la muerte del caníbal?

Jeffrey Dahmer, autopsia [FOTOS]: ¿qué pasó con su cerebro tras la muerte del caníbal?

LEER MÁS
Jeffrey Dahmer, autopsia [FOTOS]: ¿qué pasó con su cerebro tras la muerte del caníbal?

Jeffrey Dahmer, autopsia [FOTOS]: ¿qué pasó con su cerebro tras la muerte del caníbal?

LEER MÁS
'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

LEER MÁS
“Misión de rescate 3” en Netflix: John Wick sería el enemigo de Chris Hemsworth

“Misión de rescate 3” en Netflix: John Wick sería el enemigo de Chris Hemsworth

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Cine y series

Películas y series 2026: fechas de los estrenos más esperados del próximo año en cines, Netflix, Disney Plus, Prime Video y otras plataformas

¿A qué hora sale el capítulo 7 de 'It: Welcome to Derry' y dónde ver online?

'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025