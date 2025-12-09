Globos de Oro 2026: Brasil protagoniza la temporada de premios

Brasil celebra. El 2026 podría regresar a los Óscar por segundo año consecutivo. En marzo, Aún estoy aquí ganó la estatuilla a Mejor película internacional y a unos meses de lograr el primer Óscar de su historia, los Globos de Oro han nominado a El agente secreto en la categoría Mejor película, Mejor actor y Mejor película de lengua no inglesa.

La película, dirigida por Kleber Mendonça Filho, competirá como Mejor película de drama con Frankenstein, Hamnet, Fue solo un accidente, El agente secreto, Sentimental Value y Sinners.

La cinta es protagonizada por Wagner Moura, conocido a nivel mundial desde su interpretación de Pablo Escobar en la serie Narcos. En El agente secreto (estrenada en Perú en el Festival de Cine de Lima), interpreta a Armando (cuyo nombre verdadero es Marcelo), un refugiado político. Tal como Aún estoy aquí, la historia nos traslada a la dictadura militar en Brasil.

Después de ganar los premios a Mejor dirección y a Mejor actor del Festival de Cannes 2025 y de las nominaciones a los Critics’ Choice Awards, es casi un hecho que Brasil volverá a competir por los premios de la Academia.

En cuanto a los Globos de Oro 2026, One Battle After Another (Una batalla tras otra), encabeza la lista presente en nueve categorías, incluyendo Mejor película de comedia o musical. Pero, además de Sinners, de El agente secreto y de Frankenstein, hay tres películas que podrían posicionarse como favoritas en más de una categoría: Hamnet, Fue solo un accidente y Sentimental Value.

La primera es dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Óscar por la película Nomadland. Hamnet está basada en la novela homónima sobre Agnes, la esposa de William Shakespeare. La cineasta coescribió el guion con Maggie O’Farrell acerca de la tragedia que tuvo que superar la pareja con la pérdida de su hijo. La historia tiene conexión con Hamlet.

En tanto, Fue solo un accidente es la candidata de Francia a Mejor película internacional y fue dirigida por el cineasta iraní, Jafar Panahi, actualmente condenado por “hacer propaganda contra el Estado”. Su película, ganadora de la Palma de Oro de Cannes, narra la historia de un político que fue torturado y que secuestra a un hombre como venganza.

Para una parte de la crítica, Sentimental Value también es una de las películas del año. Es dirigida por el noruego Joachim Trier que nos presenta la historia del reencuentro de una familia tras la muerte de la matriarca. Dos hermanas tendrán que lidiar con su padre, un director reconocido que le ofrece a una de sus hijas un personaje en su próxima película. Al ser rechazado, contrata a una estrella de Hollywood interpretada por Elle Fanning.

Las reacciones tras las nominaciones

Ariana Grande y Cynthia Erivo han sido nominadas por Wicked: For Good. “Dios mío, ¡esa es una reacción genuina!”, declaró Erivo. “Es muy especial. Espero que sea solo el principio... y que abra puertas para otra persona también”.

Por su lado, el director de Sinners, Ryan Coogler (de Creed y de Pantera Negra), dio una entrevista a The Hollywood Reporter tras conocer las nominaciones. La película se perfila como favorita en las categorías principales. “Esta película definitivamente ha impactado mi vida. Empezó cuando intentaba procesar la pérdida de mi tío, que falleció hace 10 años. Hice la película tanto para él como para mí. Llegar al otro lado de ese proceso con el gran estreno internacional en cines, donde Warner Bros. apostó tanto por nosotros, fue realmente muy, muy especial. Es algo que nunca olvidaré. Aprenderé de esto para el resto de mi trayectoria creativa, pero también para el resto de mi vida como hombre”.

En cuanto a televisión, la serie White Lotus postula a seis Globos de Oro.