Cine y series

Don Ramón también tendrá su serie: HBO Max anuncia producción sobre el icónico personaje de ‘El chavo del 8’

‘Don Ramón’ profundizará en la personalidad y legado del querido personaje de ‘El Chavo del 8’. La serie ya está en desarrollo y busca conectar a generaciones pasadas y nuevas.

HBO Max anuncia dos nuevas producciones inspiradas en el universo de Chespirito: ‘Don Ramón’ y ‘Los Colorado’, tras el éxito de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’. Foto: difusión.
Tras el arrollador éxito de ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, la serie biográfica que batió récords de visualización en HBO Max, la plataforma anunció la expansión del universo de Roberto Gómez Bolaños con el desarrollo de dos nuevas producciones en colaboración con THR3 Media: Los Colorado y Don Ramón, uno de los personajes más queridos de ‘El Chavo del 8’.

El anuncio, realizado el pasado martes 25 de noviembre en las redes sociales, llegó luego del enorme impacto que generó la serie sobre la vida del icónico comediante mexicano Chespirito, la cual se posicionó como una de las producciones latinoamericanas más vistas en la historia de HBO Max. Impulsados por esta recepción positiva, los estudios decidieron seguir profundizando en este universo televisivo que ha dejado una huella imborrable en generaciones de espectadores en América Latina.

PUEDES VER: Muere actriz de ‘El chavo del 8’, Maricarmen Vela: fue el interés amoroso de Don Ramón en la serie mexicana

lr.pe

¿De qué tratará la serie de Don Ramón?

La nueva serie Don Ramón estará centrada en el carismático y entrañable personaje de ‘El Chavo del 8’, interpretado originalmente por Ramón Valdés. Esta producción buscará explorar con mayor profundidad la personalidad, el humor y el legado del personaje, adaptándolo a un lenguaje contemporáneo sin perder el aire nostálgico que lo caracteriza.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, es el texto que acompaña al primer promocional del proyecto, acompañado del icónico gorro azul, utilizado por primera vez por Ramón Valdés.

HBO Max anuncia una nueva producción inspirada en el universo de Chespirito: ‘Don Ramón’, tras el éxito de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’. Foto: Instagram/HBO Max

PUEDES VER: María Antonieta de las Nieves se despide de su personaje La Chilindrina tras más de 50 años: 'Se fue en Perú'

lr.pe

‘Los Colorado’ también llega a HBO

Por su parte, ‘Los Colorado’ será una serie animada inspirada en ‘El Chapulín Colorado’, otro de los personajes emblemáticos del universo creado por Chespirito. Esta propuesta pretende revitalizar frases icónicas como “¡Síganme los buenos!” y acercarlas a nuevas audiencias mediante una estética visual moderna y tramas adaptadas al contexto actual.

“¡El Chapulín Colorado, está de vuelta y no viene solo! Conoce a Los Colorado, una familia que viene a salvarnos con mucha astucia. Nueva serie próximamente, solo en HBO Max y Cartoon Network”, es el texto que acompaña al video promocional.

Aunque HBO Max aún no ha dado a conocer fechas de estreno ni detalles sobre el elenco, ambas series ya están en fase de desarrollo y forman parte de la estrategia para ampliar el llamado “universo Chespirito”. El objetivo principal es mantener vivo el legado del humorista, conectando a los adultos que crecieron con estos personajes con nuevas generaciones que los descubren por primera vez.

