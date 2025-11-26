Stranger Things 5: fecha de estreno y horarios de la parte 1 de la última temporada en Netflix
Netflix estrena el desenlace final de la aclamada serie de ciencia ficción Stranger Things, donde presenciaremos qué ocurrirá con Eleven y sus amigos en Hawkins
La espera terminó para los fanáticos de Stranger Things en todo el mundo. La quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix se estrena hoy, miércoles 26 de noviembre, con la parte 1, que incluye cuatro episodios. Recuerda que este lanzamiento será el primero de los tres volúmenes que llegarán en las próximas semanas.
En esta entrega veremos el desenlace de las aventuras de Eleven y sus amigos en Hawkins, quienes intentarán resolver los perturbadores misterios del Mundo del Revés y darle un final épico a la saga de ciencia ficción protagonizada por la actriz Millie Bobby Brown.
¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?
El estreno Stranger Things 5, parte 1, paralizará por completo a sus seguidores en Latinoamérica. Por ello, la última temporada de la serie de Netflix llegará de manera simultánea a varios países de la región. Aquí te presentamos la hora exacta de lanzamiento en cada uno de ellos para que no te pierdas de ningún detalle.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.
- España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre
Reparto de Stranger Things 5: actores y personajes de la última temporada
- Millie Bobby Brown como Eleven / Jane
- Finn Wolfhard como Mike Wheeler
- Gaten Matarazzo como Dustin Henderson
- Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair
- Noah Schnapp como Will Byers
- Sadie Sink como Max Mayfield
- Natalia Dyer como Nancy Wheeler
- Charlie Heaton como Jonathan Byers
- Joe Keery como Steve Harrington
- Maya Hawke como Robin Buckley
- Brett Gelman como Murray Bauman
- Priah Ferguson como Erica Sinclair
¿Cuándo se estrena la parte 2 y 3 de Stranger Things 5?
Stranger Things 5 contará con un total de ocho episodios, de casi una hora de duración cada uno. Este miércoles 26 de noviembre se estrena la parte 1, compuesta por cuatro episodios, y habrá que esperar unas semanas más para ver las siguientes.
El segundo volumen estará disponible el 25 de diciembre e incluirá tres episodios, mientras que la última parte, que contará con el episodio final, se lanzará el 31 de diciembre.