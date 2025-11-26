Stranger Things 5: fecha de estreno y horarios de la parte 1 de la última temporada en Netflix

La espera terminó para los fanáticos de Stranger Things en todo el mundo. La quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix se estrena hoy, miércoles 26 de noviembre, con la parte 1, que incluye cuatro episodios. Recuerda que este lanzamiento será el primero de los tres volúmenes que llegarán en las próximas semanas.

En esta entrega veremos el desenlace de las aventuras de Eleven y sus amigos en Hawkins, quienes intentarán resolver los perturbadores misterios del Mundo del Revés y darle un final épico a la saga de ciencia ficción protagonizada por la actriz Millie Bobby Brown.

¿A qué hora se estrena Stranger Things 5?

El estreno Stranger Things 5, parte 1, paralizará por completo a sus seguidores en Latinoamérica. Por ello, la última temporada de la serie de Netflix llegará de manera simultánea a varios países de la región. Aquí te presentamos la hora exacta de lanzamiento en cada uno de ellos para que no te pierdas de ningún detalle.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p. m.

España: 2:00 a. m. del 27 de noviembre

Reparto de Stranger Things 5: actores y personajes de la última temporada

Millie Bobby Brown como Eleven / Jane

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Joe Keery como Steve Harrington

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray Bauman

Priah Ferguson como Erica Sinclair

Millie Bobby Brown da vida a Eleven en Stranger Things 5. Foto: Netflix.

¿Cuándo se estrena la parte 2 y 3 de Stranger Things 5?

Stranger Things 5 contará con un total de ocho episodios, de casi una hora de duración cada uno. Este miércoles 26 de noviembre se estrena la parte 1, compuesta por cuatro episodios, y habrá que esperar unas semanas más para ver las siguientes.

El segundo volumen estará disponible el 25 de diciembre e incluirá tres episodios, mientras que la última parte, que contará con el episodio final, se lanzará el 31 de diciembre.