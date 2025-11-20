HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Proyectarán una función especial de ‘Milagros, una osa extraordinaria’ para público con discapacidad visual y auditiva

La película peruana 'Milagros, una osa extraordinaria' se presenta en versión accesible para personas con discapacidad visual y auditiva como parte del Festival AcceCine.

La función en Cineplanet incluye audiodescripción y Lengua de Señas Peruana, promoviendo la inclusión y el aprendizaje para estudiantes de Centros de Educación Básica Especial. Foto: difusión.
La función en Cineplanet incluye audiodescripción y Lengua de Señas Peruana, promoviendo la inclusión y el aprendizaje para estudiantes de Centros de Educación Básica Especial. Foto: difusión.

‘Milagros, una osa extraordinaria’, la reconocida película peruana producida por Chaska Entertainment bajo la dirección de Eduardo Schuldt y el liderazgo de Hernán Garrido Lecca (CEO de la productora), será presentada en una versión accesible para personas con discapacidad visual y auditiva.

Esta función especial inició el martes 18 de noviembre en Cineplanet Santa Catalina, como parte de la inauguración de la séptima edición del Festival de Cine Accesible ‘AcceCine’, que se desarrollará del 18 al 23 de noviembre con proyecciones tanto en Lima como en distintas regiones del país.

La película ‘Milagros, una osa extraordinaria’ destaca por transmitir un poderoso mensaje sobre la empatía, la resiliencia y el cuidado del medio ambiente, a través de la historia de una osa que cautiva por su ternura y valentía. La versión accesible de esta cinta incorpora herramientas como audiodescripción, subtítulos descriptivos y Lengua de Señas Peruana (LSP), con el objetivo de brindar una experiencia cinematográfica, inclusiva y sin barreras.

PUEDES VER: Festival de Cine Europeo en el Perú: ‘Orenda’ y otras películas consagradas del Viejo Continente se estrenaron en Lima y provincias

lr.pe

Cine accesible que llega a más regiones

En esta nueva edición, el festival AcceCine expandió su impacto gracias al respaldo de Cineplanet, con funciones programadas en siete salas de Lima y en diversas ciudades del país. Los que no pudieron ver ‘Milagros, una osa extraordinaria’, aún lo pueden hacer este jueves 20 de noviembre en Cineplanet Centro Cívico, Cercado de Lima.

Estas proyecciones están dirigidas especialmente a estudiantes de Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y de instituciones educativas públicas, fomentando espacios de inclusión, convivencia y aprendizaje, mientras se combate el estigma que aún rodea a las personas con discapacidad.

