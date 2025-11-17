HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Festival de Cine Europeo en el Perú: ‘Orenda’ y otras películas consagradas del Viejo Continente se estrenaron en Lima y provincias

La película finlandesa 'Orenda' inauguró la 37° edición del Festival de Cine Europeo en Perú, destacando por su propuesta visual y su tono emocional centrado en historias humanas.

Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio en el Festival de Cine Europeo en el Perú. Foto: difusión.
Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio en el Festival de Cine Europeo en el Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La película finlandesa ‘Orenda’ inauguró la 37° edición del Festival de Cine Europeo en el Perú, dando inicio a la programación con una propuesta visualmente intensa. La función de apertura mostró de inmediato el tono de esta edición: sobrio, emocional y centrado en historias que interpelan al espectador desde lo humano.

El acto contó con dos invitadas centrales: la directora y la actriz de la cinta, Pirjo Honkasalo y Pirkko Saisio, respectivamente, quienes participaron en conversatorios. Sus encuentros con el público ofrecieron un acercamiento directo a la creación del filme. La presencia de ambas reforzó el carácter internacional y formativo del festival.

‘Orenda’ cuenta la historia de dos mujeres cuyos pasados se cruzan en una isla remota: Nora, una cantante de ópera que llega tras la muerte de su esposo, y Natalia, una sacerdotisa que vive aislada. Se trata de un thriller emocional donde la culpa, la fe y el amor se enfrentan en un espacio mínimo y cargado de tensión.

Pirjo Honkasalo ha construido una trayectoria sólida desde los años setenta, con trabajos que han participado en Cannes y una reconocida trilogía documental. Por su lado, Pirkko Saisio, como guionista y actriz, aportó otra capa esencial al trabajo con su escritura centrada en la fragilidad de los vínculos y en la necesidad de nombrar lo que se evita.

El Festival de Cine Europeo, organizado por la Unión Europea en el Perú, continuará hasta el 27 de noviembre de 2025 con 48 películas de 20 países europeos, además de invitados de Ucrania y Perú. 

Las funciones se realizan en 20 sedes, 13 en Lima y 7 sedes aliadas en provincias (Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo). Toda la programación es gratuita y puede consultarse en www.festivaldecineeuropeo.pe, mientras que las reservas de entradas se realizan vía Joinnus.

Notas relacionadas
Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

Documental sobre una masacre: “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
'El sobreviviente': un reality show en un país distópico

'El sobreviviente': un reality show en un país distópico

LEER MÁS
El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

El giro radical en la vida de Shannon Elizabeth: de estrella del cine en películas como 'American Pie' y 'Scary Movie' a combatir la caza furtiva

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Punto de quiebre’ 2015 película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta ONLINE?

‘Punto de quiebre’ 2015 película completa en español latino: ¿dónde ver la cinta ONLINE?

LEER MÁS
'It: Bienvenidos a Derry' guía de episodios: cuándo salen, fecha y horario de estreno en HBO Max

'It: Bienvenidos a Derry' guía de episodios: cuándo salen, fecha y horario de estreno en HBO Max

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Darinka Arones: la actriz peruana en la serie de Apple TV 'Pluribus'

Darinka Arones: la actriz peruana en la serie de Apple TV 'Pluribus'

LEER MÁS
Reparto de 'Ni una más': actores y personajes de la nueva serie española de Netflix

Reparto de 'Ni una más': actores y personajes de la nueva serie española de Netflix

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Ricardo Gareca le contesta a Jean Ferrari tras cuestionar su paso por la selección peruana: "No me interesa"

Cine y series

‘El conjuro 4’: ¿cómo ver online y en español la película de terror que hizo historia en Perú como la más vista de todos los tiempos?

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' conquista la taquilla peruana con más de un millón de espectadores

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

Delia Espinoza acudió al Ministerio Público y denuncia desacato de la JNJ

Juliana Oxenford: “Se va a armar una novela turca en el Congreso si Christian Cueva y su ex son elegidos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025