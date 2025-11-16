HOYSuscripcion LR Focus

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' conquista la taquilla peruana con más de un millón de espectadores

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', dirigida por Diego de León, ha logrado colarse en la codiciada lista de películas peruanas más vistas de la historia.

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' ha logrado cifras históricas a pocas semanas de su estreno. Foto / Composición: LR
'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' ha logrado cifras históricas a pocas semanas de su estreno. Foto / Composición: LR

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', del director y guionista Diego de León, ha logrado lo que pocas películas peruanas logran: que el público se ponga de pie y aplauda de emoción, así como que entonen con emoción el Himno Nacional y abandonen la sala con lágrimas en los ojos. La cinta nacional ha sido catalogada como un fenómeno emocional, hito cultural y símbolo de unidad en un país resquebrajado por la polarización política.

En menos de dos semanas, la cinta basada en el Operación Chavín de Huántar, considerada la intervención de rescate de rehenes más exitosa de la historia peruana, ha logrado posicionarse como el mayor éxito del cine peruano en el 2025, al menos en cifras. Pero más allá de los números, la verdadera sorpresa está en las salas de cine repletas de mensajes de orgullo, familias que regresan a disfrutar del séptimo arte local y jóvenes que, sin haber vivo el operativo, expresan que por primera vez comprenden su impacto histórico.

PUEDES VER: ¡Éxito total! Película 'Chavín de Huántar' conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

lr.pe

El elenco de 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo'

El elenco está liderado por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton, quienes ofrecen interpretaciones sólidas que conectan de inmediato con el espectador. Además, el realismo alcanzado también fue posible gracias al apoyo del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar, que facilitaron locaciones, uniformes, armamento y detalles logísticos que elevaron la producción a un estándar poco usual en el cine nacional.

Por su parte, Diego de León subrayó que el objetivo de crear contenido de inspire, eduque y deje un mensaje a la sociedad lo llevó a fundar Producciones Colibrí. Su compromiso se refleja en la minuciosa reconstrucción histórica del filme, en el respeto a los hechos reales y en el equilibrio entre acción, humanidad y memoria. Tras más de dos décadas produciendo giras internacionales para artistas como Bad Bunny, Karol G, Carlos Vives, Juanes y Alejandro Sanz, Maguiña encontró en este proyecto la oportunidad de contar una historia que lo acompaña desde su propio pasado militar.

PUEDES VER: No es 'Asu Mare 1' ni 'Vaguito': está es la película peruana más taquillera de toda la historia

lr.pe

Películas peruanas más vistas de la historia

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo', estrenada el 30 de octubre, ha logrado colarse en la lista de películas peruanas más vistas de la historia. El primer lugar lo mantiene '¡Asu mare 2!', que en 2013 superó los más de 3 millones de espectadores; seguida de 'Vaguito' (2024), que alcanzó los 913,845 de asistentes. Después figuran ' Vivo o muerto', 'Chabuca' y 'Soltera, casada viuda y divorciada 2'.

Cabe precisar que el tráiler de 'Chavín de Huántar, el rescate del sigo', lanzado el 28 de julio del 2025, acumuló más de 1.8 millones de vistas en menos de una semana y superó los 3.7 millones de visualizaciones a fines de agosto, convirtiéndose el tráiler más visto de una película peruana.

