Entretenimiento

Hombre se abalanza sobre Ariana Grande y desata la indignación de fans en redes sociales: personal de seguridad reaccionó tarde

“Pyjama Man”, ya había sido protagonista de eventos similares. Usuarios en redes sociales resaltan su preocupación por el nivel de seguridad en espectáculos de gran magnitud.

Incidente ocurrido en la premiere de 'Wicked: For Good' desató críticas en redes sociales.
Foto: TikTok

Ariana Grande, reconocida cantante estadounidense, vivió un tenso momento cuando un hombre burló la seguridad y se abalanzó sobre ella en plena alfombra amarilla de Universal Studios Singapore. Él, identificado como Johnson Wen, habría irrumpido en eventos similares en el pasado. Fanáticos en redes sociales criticaron su accionar y cuestionaron la seguridad en la premiere de 'Wicked 2'.

¿Cómo ocurrió el incidente de Ariana Grande y el autodenominado "Pyjama Man"?

El hecho ocurrió el último 13 de noviembre en la alfombra amarilla de Universal Studios Singapore, donde se realizaba la premiere de la película ‘Wicked: For Good’. Ariana Grande, quien interpreta a Glinda, caminaba junto al resto del elenco frente a fanáticos y medios de comunicación. Sin embargo, fue interceptada por Johnson Wen, conocido en redes sociales como “Pyjama Man”.

Los videos difundidos en diversas plataformas muestran cómo el sujeto logra posar un brazo por detrás de los hombros de Ariana. Segundos después, la actriz Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba, reaccionó de inmediato: se interpuso entre ambos y lo apartó. Los agentes de seguridad se acercaron rápidamente para contener la situación.

Wen, lejos de arrepentirse, compartió en su cuenta de Instagram un video de lo ocurrido con la descripción: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo”, además de publicar una historia bailando y jactándose de la situación, con la frase: “Soy libre después de haber sido arrestado”.

Johnson Wen en redes sociales luego del incidente. | Foto: Instagram

Foto: Instagram

Antecedentes del agresor: conciertos y eventos deportivos

Johnson Wen no es un desconocido para fanáticos del pop y equipos de seguridad de espectáculos. En el pasado ya había irrumpido en conciertos de artistas como Katy Perry y The Weeknd, tal como presume en su cuenta de Instagram. Incluso, habría realizado lo mismo en partidos de fútbol.

Esta reincidencia ha generado preocupación en usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron los protocolos de seguridad en eventos de gran alcance y debatieron acerca de las implicancias emocionales que podría traer para Ariana Grande, quien ha hablado públicamente de su trastorno de estrés postraumático a causa de un atentado en su concierto del Manchester Arena de Reino Unido en el 2017, evento en el que fallecieron 22 personas.

"Ella (Ariana) luce asustada, protéjanla", "Eso podría haber terminado en algo mucho peor. Tenían a bastantes agentes de seguridad alrededor, pero Cynthia fue la primera en notarlo...", "Fue culpa de la seguridad, esa persona podría haber tenido un cuchillo y hubiera sido muy tarde hasta que llegaran a ayudar", "¿Y qué si él (Johnson) hubiera tenido un arma y una intención peor?...", "Conociendo la historia del pasado de Ariana, realmente espero que se encuentre bien" son algunos de los comentarios de personas que observaron lo ocurrido.

Comentarios de usuarios en redes sociales ante el último incidente de Ariana Grande. | Foto: TikTok

Foto: TikTok

