Espectáculos

¿'Culpa nuestra' en Netflix? Descubre dónde ver la película completa en español latino

La tercera parte de la trilogía basada en los libros de Mercedes Ron ya está disponible. Conoce si 'Culpa nuestra' está en Netflix, en qué plataforma se puede ver y a qué hora se estrenó.

'Culpa nuestra' promete ser una de las películas españolas más vistas. Foto: Captura YouTube
'Culpa nuestra' promete ser una de las películas españolas más vistas. Foto: Captura YouTube

La historia de amor entre Noah y Nick llega a su desenlace definitivo con 'Culpa nuestra', la esperada tercera entrega de la saga 'Culpables', inspirada en las novelas de la autora argentina Mercedes Ron. Tras el arrollador éxito de 'Culpa mía' (2023) y 'Culpa tuya' (2024), los fanáticos se preparan para vivir el último capítulo de una relación marcada por el deseo, la ruptura y los reencuentros inesperados.

Protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, 'Culpa nuestra' tuvo su estreno global el jueves 16 de octubre de 2025. La cinta, dirigida por Domingo González y coescrita por Sofía Cuenca, ha generado gran expectativa entre los seguidores del fenómeno juvenil, que ahora buscan conocer con precisión dónde ver la película, si se encuentra en Netflix, y a qué hora fue liberada en sus países.

lr.pe

¿'Culpa nuestra' está en Netflix?

A pesar de que muchos usuarios buscan el título en la plataforma más popular del streaming, la película 'Culpa nuestra' no está disponible en Netflix. La confusión surge porque el contenido juvenil suele asociarse rápidamente con el catálogo de dicha plataforma. Sin embargo, esta producción forma parte de una trilogía original de otra compañía.

Las tres películas de la saga —'Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra'— fueron desarrolladas exclusivamente para Amazon Prime Video, por lo tanto, no se encuentran ni se encontrarán en Netflix. Esta información ha sido confirmada por la misma plataforma y por los canales oficiales de la producción.

lr.pe

¿Dónde ver la película española 'Culpa nuestra'?

La única forma oficial de ver 'Culpa nuestra' es a través de Prime Video, el servicio de streaming de Amazon. Para acceder al contenido, es necesario contar con una suscripción activa, ya que se trata de un título original exclusivo.

En la plataforma ya se encuentran disponibles las dos primeras entregas de la trilogía, lo que permite a los nuevos espectadores ponerse al día con la historia de Noah y Nick antes de llegar al desenlace. El elenco principal incluye también a Fran Morcillo, Marta Hazas, Iván Sánchez, Goya Toledo, Víctor Varona, Eva Ruiz, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade y Felipe Londoño.

lr.pe

Horario de estreno de 'Culpa nuestra'

La película fue habilitada en la plataforma a partir de las 12:00 a.m. (hora del Pacífico, EE. UU.). Esto significa que el horario varía según el país en que te encuentres. A continuación, te compartimos los horarios locales de estreno para distintas regiones de Latinoamérica y Europa:

Horario de estreno por país:

  • Estados Unidos (PT): 12:00 a.m.
  • México (CDMX), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 1:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 2:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 3:00 a.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 4:00 a.m.
  • España (Madrid), Reino Unido (Londres): 8:00 a.m.
El estreno de 'Culpa nuestra' marcó el final de una historia que ha conquistado a millones de jóvenes lectores y espectadores en todo el mundo. Su antecesora, 'Culpa tuya', fue la película original internacional más vista en el catálogo de Prime Video, lo que anticipa un rendimiento igualmente fuerte para este último capítulo.

