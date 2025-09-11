'La reina de la confianza' reparto: lista de actores y personajes del nuevo drama coreano de Prime Video

El universo del k-drama suma una nueva apuesta con 'La reina de la confianza' ('Confidence Queen'), una serie que mezcla crimen, comedia y sofisticación en cada episodio. Protagonizada por figuras consolidadas de la televisión surcoreana, entre ellas Park Min Young, la producción aterriza en Prime Video con una historia que promete enganchar a los fanáticos del género desde su primer capítulo. Inspirada en el exitoso drama japonés 'The Confidence Man JP', esta versión coreana adapta el concepto con un estilo visual renovado y un elenco de alto calibre.

La serie, que se emite por TV Chosun y Coupang Play en Corea del Sur, está disponible globalmente en Prime Video. A continuación, repasamos el reparto principal y los personajes que dan vida a esta historia de estafas, secretos y justicia alternativa.

Park Min Young: la mente maestra del engaño

La estrella Park Min Young encabeza el reparto interpretando a Yoon Yi Rang, una estafadora brillante con un coeficiente intelectual de 165 y una habilidad innata para manipular a sus objetivos. Su personaje lidera un equipo que se dedica a desenmascarar a figuras poderosas mediante elaboradas operaciones que combinan actuación, estrategia y riesgo. La actriz, conocida por su versatilidad en dramas coreanos como 'Cásate con mi esposo', regresa a la pantalla con un papel que se aleja de sus roles románticos tradicionales.

Park Hee Soon: el mentor con estilo europeo

El reconocido actor Park Hee Soon da vida a James, el miembro más experimentado del equipo de estafadores y el estratega silencioso, quien mantiene el equilibrio cuando los planes se desvían. Su presencia es clave para el desarrollo de las misiones y para el crecimiento de Yi Rang como líder. Con una carrera marcada por papeles intensos en producciones como 'A Model Family', Park se aleja del thriller oscuro para sumarse a una narrativa más lúdica, sin perder profundidad.

Joo Jong Hyuk: el encanto juvenil del equipo

La estrella en ascenso Joo Jong Hyuk interpreta a Myung Gu Ho, el más joven del trío principal. Su personaje es encantador, honesto y con una apariencia impecable que lo convierte en el rostro ideal para infiltrarse en cualquier entorno. Aunque es el menos experimentado, su intuición y empatía lo hacen indispensable en cada operación. El actor ha ganado notoriedad por su participación en dramas como 'Woo, una abogada extraordinaria.

Park Hee Soon, Park Min Young y Joo Jong Hyuk en 'La reina de la confianza'. Foto: Prime Video

Completan el reparto de 'La reina de la confianza' actores como Hyun Bong Sik y Kim Young Mi. Además, destacadas estrellas hacen apariciones especiales, entre ellas Lee Yi Kyung, Song Ji Hyo y Ro Woon.

¿De qué trata el nuevo drama coreano 'La reina de la confianza'?

'La reina de la confianza' sigue las aventuras de un grupo de estafadores que se dedican a desenmascarar a empresarios corruptos, magnates inmobiliarios y figuras del poder que operan al margen de la ley. Cada episodio presenta una nueva misión, con giros inesperados y elaboradas puestas en escena que combinan humor, drama y crítica social. El equipo no roba por codicia, sino como una forma de justicia alternativa.

Bajo la dirección de Nam Gi Hoon, la serie coreana de Prime Video apuesta por una estética cuidada, diálogos ágiles y una dinámica de grupo que recuerda a clásicos del cine de estafas. El resultado es un k-drama que se aleja de los romances convencionales y se adentra en el terreno del crimen con estilo y personalidad.

Cuándo ver los capítulos de 'La reina de la confianza' en Prime Video

'La reina de la confianza' se estrenó el 6 de septiembre de 2025 y contará con un total de 12 episodios. En Corea del Sur, se transmite por TV Chosun y Coupang Play los sábados y domingos a las 21.10 KST. Para el público internacional, los capítulos estarán disponibles en Prime Video inmediatamente después de la emisión en el país de producción, con audio coreano y la opción de doblaje en español latino.