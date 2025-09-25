La imagen de Tylor Chase, quien interpretó al hiperactivo Martin Qwerly en la serie adolescente 'Manual de supervivencia escolar de Ned', ha dado un giro inesperado. A casi dos décadas del final del programa, el actor fue captado en aparente situación de calle en Riverside, California, luciendo irreconocible y con un discurso desconectado de su pasado en televisión. La escena fue registrada por la influencer Citlalli Wilson (@/lethallalli), quien lo reconoció mientras grababa contenido en espacios públicos.

El video se viralizó rápidamente, generando preocupación entre los seguidores de la serie de Nickelodeon y del artista. En las imágenes, Chase se presenta diciendo: "Hola, mi nombre es Tylor Chase y formo parte de un movimiento cristiano de actuación", mientras luce demacrado. La situación encendió las alarmas sobre su estado de salud mental y físico, y motivó una campaña de ayuda que fue detenida por una persona que se identifica como su propia madre, quien aseguró que su hijo necesita atención médica urgente.

De estrella juvenil a rostro olvidado: Tylor Chase viviría en situación de calle

Tylor Chase, quien alcanzó popularidad entre 2004 y 2007 por su papel en la exitosa serie de Nickelodeon, fue visto recientemente en las calles de California, en Estados Unidos. El actor, hoy de 36 años, fue grabado por una usuaria de TikTok que lo reconoció y compartió el video en redes. Su aspecto físico, deteriorado y alejado de la imagen que dejó en televisión, impactó a miles de usuarios que crecieron viendo 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.

Tras la viralización del video, Citlalli Wilson inició una campaña en GoFundMe para brindarle ayuda. Sin embargo, la iniciativa fue detenida luego de que una persona identificada como la madre del actor se comunicara con la organizadora. "El dinero no lo ayudará, necesita atención médica", escribió en un mensaje directo. También explicó que su hijo "no puede manejar dinero ni sus medicamentos por sí solo" y que en el pasado perdió teléfonos y recursos en cuestión de días. A pesar de esa negativa, la influencer comunicó su deseo de contactarse con la progenitora de la exestrella juvenil para entregarle lo recaudado hasta el cierre de la cruzada.

Tylor Chase en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'. Foto: Nickelodeon

¿Quién es Tylor Chase?: una carrera breve y un presente incierto

Tylor Chase nació en septiembre de 1989 en Arizona, en Estados Unidos. Su carrera despegó con 'Manual de supervivencia escolar de Ned', donde interpretó a Martin Qwerly, un personaje conocido por hablar sin parar y aportar humor a la trama. Luego tuvo apariciones menores en 'Everybody Hates Chris', participó en la película 'Good Time Max' (2007) y prestó su voz en el videojuego 'L.A. Noire' (2011). También incursionó en YouTube, donde compartía poemas y monólogos, aunque su canal dejó de actualizarse en 2021.

Mientras sus excompañeros de reparto como Devon Werkheiser, Lindsey Shaw —quien superó problemas de adicción— y Daniel Curtis Lee han retomado sus carreras o se han reinventado en otros formatos, Chase parece haber quedado al margen del circuito artístico. Su caso ha generado preocupación entre los fans de la serie, quienes recuerdan con cariño su papel y ahora piden que reciba la ayuda médica que necesita. Por el momento, no hay declaraciones oficiales del actor ni de representantes de Nickelodeon.