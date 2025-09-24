HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Demon Slayer: Castillo Infinito' busca el Oscar: Crunchyroll anuncia campaña para mejor película de animación

Crunchyroll respalda a 'Demon Slayer: Castillo Infinito' rumbo al Oscar. La película de 'Kimetsu no Yaiba' ya rompió récords y ahora apunta a marcar un nuevo hito para Japón y el anime shonen.

La película 'Demon Slayer: Castillo Infinito' es la primera de una trilogía que marcará el final de 'Kimetsu no Yaiba'.
La película 'Demon Slayer: Castillo Infinito' es la primera de una trilogía que marcará el final de 'Kimetsu no Yaiba'. | Foto: composición LR/Crunchyroll/AFP

La industria del anime podría estar a punto de romper una nueva barrera. 'Demon Slayer: Castillo Infinito', la más reciente entrega de la exitosa franquicia 'Kimetsu no Yaiba', ha sido oficialmente respaldada por Crunchyroll para competir en los premios Oscar 2026. La plataforma de streaming confirmó que lanzará una campaña para que la cinta sea considerada en la categoría de mejor película animada, una nominación que históricamente ha sido esquiva para las producciones japonesas, salvo contadas ocasiones, y que ha estado nominada por cintas de productoras como Disney.

La noticia fue confirmada por Rahul Purini, CEO de Crunchyroll, quien destacó el impacto cultural y técnico de la película. "Creemos que la película es increíble. Los fans merecen absolutamente que la cinta sea considerada para los premios Oscar", declaró, de acuerdo con medios especializados como Tomatazos.

PUEDES VER: Dónde ver 'Alice in Borderland' temporada 3 en español: plataforma oficial y fecha confirmada

lr.pe

Crunchyroll apuesta por 'Demon Slayer: Castillo Infinito' en la carrera por el Oscar

Dirigida por Haruo Sotozaki y con animación del estudio Ufotable, 'Demon Slayer: Castillo Infinito' ha sido elogiada por su calidad visual, narrativa intensa y fidelidad al manga original, una obra de Koyoharu Gotouge. Su estreno marcó el inicio del arco final de 'Kimetsu no Yaiba', una saga que ha conquistado audiencias en todo el mundo.

La cinta se suma a una corta lista de producciones japonesas que han aspirado al Oscar, como 'El viaje de Chihiro' o 'El niño y la garza', ambas ganadoras de la preciada categoría en 2003 y 2024, respectivamente. Sin embargo, 'Castillo Infinito' representa una oportunidad histórica para el anime al tratarse de la primera vez que un shonen, categoría principalmente de acción, podría ser considerado por la Academia.

PUEDES VER: Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

lr.pe

Taquilla de 'Demon Slayer: Castillo Infinito', recepción y el respaldo de los fans

Desde su llegada a los cines, 'Demon Slayer: Castillo Infinito' ha marcado un antes y un después en la historia del anime en la pantalla grande. En solo dos fines de semana, la película de Ufotable superó los 104 millones de dólares en la taquilla estadounidense, una cifra inédita para una producción japonesa en ese mercado. A nivel global, ya supera los 555 millones de dólares, lo que la convierte en la película japonesa más taquillera de todos los tiempos, desplazando a su propia antecesora, 'El Tren Infinito'.

Con el estreno en China previsto para el 8 de octubre de 2025, 'Castillo Infinito' podría sumar cifras millonarias a su ya histórica recaudación. Mientras tanto, la campaña hacia los premios Oscar ha despertado gran expectativa entre los seguidores, que ven en la cinta no solo un fenómeno comercial, sino una seria aspirante al reconocimiento de la Academia. En paralelo, Netflix prepararía una adaptación live action, según medios especializados, y tanto Crunchyroll como Aniplex afinan nuevas estrategias globales para la saga, que incluyen merchandising exclusivo y eventos para fans.

