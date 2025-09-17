Tras 15 años de la segunda película, la producción de 'Camp Rock 3' está en marcha con los Jonas Brothers. | Foto: composición LR/Disney

Tras 15 años de la segunda película, la producción de 'Camp Rock 3' está en marcha con los Jonas Brothers. | Foto: composición LR/Disney

¡'Camp Rock 3' es una realidad! Quince años después de la segunda película, Disney ha decidido reabrir las puertas del campamento musical que marcó a toda una generación. El anuncio oficial llegó el 17 de septiembre, acompañado de imágenes de los Jonas Brothers en el set en Vancouver. "¡Estamos de vuelta! 'Camp Rock 3' ya está en producción", escribió Disney Plus en una publicación que ha remecido a la legión de fanáticos de una de sus franquicias más famosas. La empresa también confirmó el reparto oficial de esta tercera entrega, lo que ha despertado una gran incógnita entre los seguidores: ¿qué pasará con Demi Lovato?

La expectativa creció tras el reencuentro de los Jonas Brothers y Demi en un concierto reciente, donde interpretaron clásicos como 'This Is Me' y 'Gotta Find You'. Ese momento encendió las alarmas sobre una posible reconciliación artística, y ahora se confirma que los hermanos cantantes no solo volverán como actores, sino también como productores ejecutivos.

'Camp Rock 3': reparto confirmado y regreso de los Jonas Brothers

Disney ha anunciado oficialmente la llegada de 'Camp Rock 3' con los Jonas Brothers como parte del elenco y del equipo de producción. Joe, Nick y Kevin retomarán sus papeles como Shane, Nate y Jason Gray, los integrantes de la banda ficticia Connect 3. "María Canals-Barrera también está de vuelta como Connie, la madre de Mitchie", confirmó el estudio, mientras que Demi Lovato figura como productora ejecutiva, aunque su aparición en pantalla aún está en duda.

La nueva entrega presentará una generación de campistas con rostros frescos: Liamani Segura interpretará a Sage, Malachi Barton será Fletch, Lumi Pollack dará vida a Rosie, y Hudson Stone encarnará a Desi. También se suman Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola en papeles clave.

¿De qué tratará 'Camp Rock'?: sinopsis, trama y todo lo que viene

Según la sinopsis oficial de 'Camp Rock 3', los nuevos campistas competirán por la oportunidad de abrir los conciertos de Connect 3, lo que dará lugar a alianzas inesperadas, tensiones y romances. "La historia comienza cuando Connect 3 pierde su acto de apertura en una gira de reunión, lo que los lleva de regreso a su querido Camp Rock para descubrir a la próxima gran estrella", adelantó Disney en su comunicado. La franquicia revive con una mezcla de nostalgia y renovación, lista para conquistar a una nueva generación.

La dirección estará a cargo de Veronica Rodriguez, conocida por 'The Slumber Party', mientras que el guion será obra de Eydie Faye. Jamal Sims se encargará de la coreografía, mientras que el equipo de producción incluye a Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh, además de Demi Lovato y los hermanos Jonas. El rodaje ya comenzó en Vancouver, y aunque no hay fecha de estreno confirmada, se espera que la película llegue a Disney+ y Disney Channel en 2026.

¿Demi Lovato no estará en 'Camp Rock 3'?

La participación de Demi Lovato en 'Camp Rock 3' ha sido confirmada, aunque no como parte del elenco. La cantante y actriz se suma al proyecto en calidad de productora ejecutiva, según anunció Disney+. Su nombre no figura en el reparto oficial, lo que ha generado incertidumbre entre los fanáticos que esperan verla nuevamente como Mitchie Torres, personaje central en las dos entregas anteriores junto a los Jonas Brothers.

Por ahora, Lovato ha celebrado públicamente el regreso del icónico campamento musical. A través de sus redes sociales, compartió la primera imagen oficial de la película junto a su icónica canción 'This is Me', y envió un mensaje de apoyo a los nuevos protagonistas: "¡Buena suerte a la próxima promoción de campistas!". Aunque su presencia frente a las cámaras sigue sin confirmarse, su vínculo con la franquicia permanece intacto.