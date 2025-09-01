HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Cine y series

'Número desconocido' Netflix reparto: ¿quién es quién en el documental sobre ciberacoso escolar?

Netflix presenta 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto', un impactante documental sobre uno de los casos de ciberacoso escolar más impactantes en Estados Unidos.

El documental 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' dura 1 hora con 34 minutos.
El documental 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto' dura 1 hora con 34 minutos. | Foto: Netflix

En un instituto de Estados Unidos, una adolescente y su novio comienzan a recibir mensajes anónimos cargados de insultos y amenazas. Lo que parecía una broma pesada se convierte en una espiral de acoso digital que sacude a toda una comunidad. Netflix estrena 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto', un documental dirigido por Skye Borgman que reconstruye uno de los casos más inquietantes de ciberacoso escolar en la última década.

En esta propuesta narrativa, la trama se sostiene en voces auténticas. Son los propios estudiantes, docentes, periodistas y especialistas en delitos digitales quienes reconstruyen los hechos desde su experiencia directa y sin filtros.

PUEDES VER: 'Número desconocido' en Netflix: ¿quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

lr.pe

'Número desconocido', un reparto de voces reales

Aunque se trata de una producción de Netflix, en este caso no se trata de actores interpretando personajes, sino de personas que aparecen en pantalla compartiendo sus experiencias, reflexiones y, en algunos casos, investigaciones sobre el caso. Entre los nombres que figuran en los créditos están:

  • Lauryn Licari, víctima de ciberacoso
  • Sophie Weber, amiga de Lauryn y Owen
  • Macy Johnston, amiga de Lauryn y Owen
  • Owen McKenny, novio de Lauryn y víctima de ciberacoso
  • Shawn Licari, papá de Lauryn
  • Kendra Licari, madre de Lauryn
  • Jill McKenny, madre de Owen
  • Dave McKenny, padre de Owen
  • Bill Chillman, el superintendente
  • Dan Boyer, el director
  • Mike Main, el sheriff
  • Khloe Wilson, amiga de Owen, Macy y Sophie
  • Adrianna, prima de Own
  • Bradley Peter, el enlace de FBI
  • Dave Barberi, el fiscal.

PUEDES VER: 'Los desenredos del amor' reparto: lista de actores y personajes de la película coreana más vista en Netflix

lr.pe

¿De qué trata 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto'?

En 'Número desconocido', Netflix se adentra en uno de los casos más perturbadores de ciberacoso escolar en Estados Unidos, pero lo hace desde un ángulo que nadie vio venir. La historia gira en torno a una adolescente que, junto a su novio, comienza a recibir mensajes crueles y amenazantes desde perfiles anónimos. Lo que parecía una pesadilla digital se convierte en una investigación que sacude a toda una comunidad, no solo por la intensidad del acoso, sino por la identidad de quien estaba detrás. El documental no se limita a mostrar el daño, sino que expone las grietas invisibles en los vínculos familiares.

La figura central es Kendra Licari, madre de la víctima, cuya participación en el caso desafía cualquier lógica emocional. A lo largo del documental, se revela cómo una mujer que debía proteger terminó siendo el origen del sufrimiento de su hija. Kendra no aparece como una villana caricaturesca, sino como alguien que carga con sus propios traumas, contradicciones y silencios.

El enfoque detrás de la cámara en 'Número desconocido' de Netflix

Skye Borgman, quien ha dirigido varios documentales sobre crímenes reales, opta por una narrativa sobria, sin artificios. La historia se cuenta a través de entrevistas, archivos digitales y grabaciones escolares. No hay reconstrucciones ni actores, solo los rostros de quienes vivieron el acoso y las consecuencias que dejó.

La producción se apoya en un equipo con experiencia en el género. Ross M. Dinerstein y Rebecca Evans, productores de títulos como The Innocent Man, acompañan a Borgman en esta entrega. “Queríamos que el espectador sintiera la incomodidad de no saber quién está detrás”, explica Evans en una de las entrevistas promocionales.

Notas relacionadas
'Los desenredos del amor' reparto: lista de actores y personajes de la película coreana más vista en Netflix

'Los desenredos del amor' reparto: lista de actores y personajes de la película coreana más vista en Netflix

LEER MÁS
'Número desconocido' en Netflix: ¿quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

'Número desconocido' en Netflix: ¿quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

LEER MÁS
‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 4: estreno y horarios en Netflix con subtítulos en español latino

‘Bon Appétit, majestad’ capítulo 4: estreno y horarios en Netflix con subtítulos en español latino

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

Heredera Verdadera vs. Reina Falsa: dónde ver la serie completa y con subtítulos en español

LEER MÁS
Personaje histórico de ‘Betty, la fea 2’ confirma su homosexualidad en la telenovela: ¿de quién se trata?

Personaje histórico de ‘Betty, la fea 2’ confirma su homosexualidad en la telenovela: ¿de quién se trata?

LEER MÁS
Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

Salvador del Solar: "La inercia y la indiferencia son los peores caminos"

LEER MÁS
‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

‘Baby Bandito’: ¿quién es la novia de Kevin Olguín, qué regalos le hizo en Italia y cómo luce hoy?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Cine y series

'Número desconocido' en Netflix: ¿quién fue el responsable del ciberacoso escolar y qué pasó con Kendra Licari?

Daniela Ramírez: "Lo más importante, como artista, es opinar y provocar también"

Película ‘Volver al futuro’ retorna a los cines por su 40 aniversario: ¿cuándo y dónde verla?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota