'Número desconocido' Netflix reparto: ¿quién es quién en el documental sobre ciberacoso escolar?
Netflix presenta 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto', un impactante documental sobre uno de los casos de ciberacoso escolar más impactantes en Estados Unidos.
En un instituto de Estados Unidos, una adolescente y su novio comienzan a recibir mensajes anónimos cargados de insultos y amenazas. Lo que parecía una broma pesada se convierte en una espiral de acoso digital que sacude a toda una comunidad. Netflix estrena 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto', un documental dirigido por Skye Borgman que reconstruye uno de los casos más inquietantes de ciberacoso escolar en la última década.
En esta propuesta narrativa, la trama se sostiene en voces auténticas. Son los propios estudiantes, docentes, periodistas y especialistas en delitos digitales quienes reconstruyen los hechos desde su experiencia directa y sin filtros.
'Número desconocido', un reparto de voces reales
Aunque se trata de una producción de Netflix, en este caso no se trata de actores interpretando personajes, sino de personas que aparecen en pantalla compartiendo sus experiencias, reflexiones y, en algunos casos, investigaciones sobre el caso. Entre los nombres que figuran en los créditos están:
- Lauryn Licari, víctima de ciberacoso
- Sophie Weber, amiga de Lauryn y Owen
- Macy Johnston, amiga de Lauryn y Owen
- Owen McKenny, novio de Lauryn y víctima de ciberacoso
- Shawn Licari, papá de Lauryn
- Kendra Licari, madre de Lauryn
- Jill McKenny, madre de Owen
- Dave McKenny, padre de Owen
- Bill Chillman, el superintendente
- Dan Boyer, el director
- Mike Main, el sheriff
- Khloe Wilson, amiga de Owen, Macy y Sophie
- Adrianna, prima de Own
- Bradley Peter, el enlace de FBI
- Dave Barberi, el fiscal.
¿De qué trata 'Número desconocido: Falsa identidad en el instituto'?
En 'Número desconocido', Netflix se adentra en uno de los casos más perturbadores de ciberacoso escolar en Estados Unidos, pero lo hace desde un ángulo que nadie vio venir. La historia gira en torno a una adolescente que, junto a su novio, comienza a recibir mensajes crueles y amenazantes desde perfiles anónimos. Lo que parecía una pesadilla digital se convierte en una investigación que sacude a toda una comunidad, no solo por la intensidad del acoso, sino por la identidad de quien estaba detrás. El documental no se limita a mostrar el daño, sino que expone las grietas invisibles en los vínculos familiares.
La figura central es Kendra Licari, madre de la víctima, cuya participación en el caso desafía cualquier lógica emocional. A lo largo del documental, se revela cómo una mujer que debía proteger terminó siendo el origen del sufrimiento de su hija. Kendra no aparece como una villana caricaturesca, sino como alguien que carga con sus propios traumas, contradicciones y silencios.
El enfoque detrás de la cámara en 'Número desconocido' de Netflix
Skye Borgman, quien ha dirigido varios documentales sobre crímenes reales, opta por una narrativa sobria, sin artificios. La historia se cuenta a través de entrevistas, archivos digitales y grabaciones escolares. No hay reconstrucciones ni actores, solo los rostros de quienes vivieron el acoso y las consecuencias que dejó.
La producción se apoya en un equipo con experiencia en el género. Ross M. Dinerstein y Rebecca Evans, productores de títulos como The Innocent Man, acompañan a Borgman en esta entrega. “Queríamos que el espectador sintiera la incomodidad de no saber quién está detrás”, explica Evans en una de las entrevistas promocionales.