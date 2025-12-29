HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, las inseparables hermanas de 'La familia Ingalls', se reconciliaron tras años de distanciamiento

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, quienes dieron vida a las hermanas Laura y Mary Ingalls, sorprendieron a sus miles de fans al publicar una fotografía juntas, luego de décadas de mantenerse distantes.  

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson juntas Foto: Composición LR

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, las inseparables hermanas Laura y Mary Ingalls del clásico estadounidense 'La familia Ingalls', sorprendieron a sus seguidores tras sellar su reconciliación, luego de décadas de mantener una relación basada exclusivamente en la cordialidad.

El último 27 de diciembre, a través de una publicación de Instagram, Gilbert - la recordada Laura Ingalls - compartió una fotografía junto a Anderson, quien dio vida a Mary Ingalls. En la instantánea también aparecen Veanne Cox y la legendaria estrella teatral Betty Buckley.

Laura y Mery Ingalls se reconcilian

Melissa Gilbert, de 61 años, detalló que el reencuentro ocurrió al término de la función de su obra off-Broadway 'Pen Pal. La fotografía, que fue tomada en el backstage de la obra, fue acompañada con el siguiente mensaje: "Los mundos chocan, las bendiciones abundan. Los corazón se curan y se reúnen. La magia sucedes.

Gilbert confesó que guardó un secreto por mucho tiempo: reconectó con su "hermana en la ficción", Melissa Sue Anderson. "Largas charlas sanadoras. Muchos recuerdos. Mucho ponernos al día. Muchas risas y algunas lágrimas", escribió la veterana actriz, quien catalogó el reencuentro como "un maravilloso regalo de navidad". Añadió: "Compartimos una historia tan importante que nadie más en la Tierra entiende de verdad. Solo nosotras, las chicas Ingalls".

Las hermanas Ingalls fuera de la pantalla

Aunque en la ficción eran hermanas inseparables, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson no eran tan cercanas cuando las cámaras se apagaban. En su autobiografía 'Prairie Tale' (2009), Gilbert reveló que su relación con Anderson fue estrictamente profesional e incluso calificó a su compañera como alguien muy estricta y distante, lo que les impidió crear un lazo emocional.

Por su parte, Melissa Sue Anderson, en una entrevista para People en 1981, señaló que, desde entonces, optó por ser una persona reservada, ya que esta actitud le permitía trabajar por largo tiempo sin tener discusiones. A ello se sumaba la constante presencia de su madre en el set de grabación, lo que dificultaba que se relacionara con el resto del elenco infantil de 'La familia Ingalls'.

