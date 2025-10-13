HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Cine y series

'Reclutas' reparto Netflix: lista de actores y personajes de la serie 'Boots'

La serie 'Reclutas', inspirada en memorias reales, explora el mundo de los Marines en los años 90. Con un elenco diverso liderado por Miles Heizer y Vera Farmiga, 'Boots' llega a Netflix con una historia potente y actual.

'Reclutas' causa furor en Netflix desde su estreno. Foto: Captura YouTube
'Reclutas' causa furor en Netflix desde su estreno. Foto: Captura YouTube

Ambientada en una época donde ser homosexual en el ejército estadounidense era ilegal, ‘Reclutas’ es la nueva apuesta de Netflix por los dramas con contenido social y emocionalmente relevante. La serie, cuyo título original es ‘Boots’, se basa en las memorias reales de Greg Cope White, exsargento de los Marines y figura central de esta historia de autodescubrimiento, lucha interna y resistencia.

El drama, que mezcla tintes de comedia, se estrenó el 9 de octubre de 2025. La historia sigue a Cameron Cope, un joven gay que, junto a su mejor amigo, decide alistarse en los Marines para huir de una vida familiar disfuncional y un entorno escolar hostil. A continuación, repasamos quién es quién en el reparto de 'Reclutas' serie Netflix.

PUEDES VER: Qué ver en Netflix en octubre 2025: estrenos frescos para devorar en fin de semana

lr.pe

'Reclutas' reparto Netflix: ¿quién es quién en la serie LGTB+?

Miles Heizer como Cameron Cope

Reconocido por su participación en '13 Reasons Why' y 'Love, Simon', Miles Heizer interpreta a Cameron Cope, el protagonista de ‘Reclutas’. Su personaje es un joven homosexual que, al enfrentarse al rechazo y acoso en su vida cotidiana, se une a los Marines buscando un nuevo rumbo. En el campo de entrenamiento encontrará una hermandad inesperada y enfrentará una guerra personal que lo marcará profundamente.

Miles Haizer es el protagonista de 'Reclutas' en Netflix.

Miles Haizer es el protagonista de 'Reclutas' en Netflix.

Vera Farmiga como Barbara Cope

La nominada al Óscar, Vera Farmiga, conocida por su papel en 'El conjuro', encarna a Barbara Cope, la madre de Cameron. Su personaje se muestra como una figura narcisista que evade responsabilidades, aportando una fuerte carga emocional a la serie.

Vera Farmiga, de 'El Conjuro' a 'Boots'.

Vera Farmiga, de 'El Conjuro' a 'Boots'.

Max Parker como Robert 'Bobby' Sullivan

Desde 'Vampire Academy' y 'Emmerdale', Max Parker se pone en la piel del sargento Bobby Sullivan, un Marine condecorado y enigmático. Según el portal Tudum, Bobby guarda un secreto propio y ve en Cameron un reflejo de sus luchas internas, por lo que intenta prepararlo para las batallas que lo esperan, tanto dentro como fuera del ejército.

Liam Oh como Ray McAffey

Liam Oh, visto en 'The Thing About Harry', interpreta a Ray McAffey, el mejor amigo de Cameron y también recluta. Hijo de un respetado marine, Ray lidia con sus propias presiones familiares mientras intenta apoyar a su amigo en un entorno militar que no está preparado para su autenticidad.

PUEDES VER: ¿'Monster, Ed Gein' está inspirado en una historia real?

lr.pe

Más actores y personajes de 'Boots'

Además del elenco principal, el reparto de la serie ‘Reclutas’ incluye una amplia variedad de personajes secundarios que complementan el universo narrativo de 'Boots'. A continuación, una lista con los actores y sus respectivos roles:

  • Cedrick Cooper como Marcus McKinnon
  • Ana Ayora como Denise Fajardo
  • Dominic Goodman como Isaiah Nash
  • Kieron Moore como Nicholas Slovacek
  • Nicholas Logan como Cary Wayne Howitt
  • Blake Burt como John Bowman
  • Rico Paris como Santos Santos
  • Brandon Tyler Moore como Cody Bowman
  • Zach Roerig como Sgt. Knox
  • Anthony Marble como Harlan McAffey
  • Joy Osmanski como Setsuko McAffey
  • Ivan Hoey Jr. como Benjy Cope
  • Logan Gould como Mo Mason
  • Jack Kay como Joshua Jones
  • Troy Leigh-Anne Johnson como Alice
  • Jonathan Nieves como Eduardo Ochoa

La producción de Netflix destaca no solo por la profundidad emocional de su guion, sino también por un casting diverso que refleja las múltiples realidades dentro de un sistema militar conservador. La dirección artística y narrativa propone una mirada fresca y empática hacia historias poco contadas en la pantalla.

Notas relacionadas
‘Caramelo’, final explicado de la película de Netflix: ¿qué ocurrió entre Pedro y su fiel perro?

‘Caramelo’, final explicado de la película de Netflix: ¿qué ocurrió entre Pedro y su fiel perro?

LEER MÁS
“Bon appétit, majestad”: lo que se sabe sobre la temporada 2 del exitoso drama coreano de Netflix

“Bon appétit, majestad”: lo que se sabe sobre la temporada 2 del exitoso drama coreano de Netflix

LEER MÁS
Lo nuevo en dramas coreanos para octubre 2025: “El genio y los deseos”, “¿Te casarías conmigo?” y otros que no te puedes perder

Lo nuevo en dramas coreanos para octubre 2025: “El genio y los deseos”, “¿Te casarías conmigo?” y otros que no te puedes perder

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

Reparto de 'Pedro el escamoso 2': ¿quién es quién en la nueva temporada de la exitosa serie colombiana?

LEER MÁS
¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

¿Cuál es el mejor asiento en una sala de cine, según los expertos?

LEER MÁS
'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

'Camino hacia el terror': conoce la HISTORIA REAL de la horripilante saga sobre caníbales deformes

LEER MÁS
La polémica escena +18 de 'Poor Things', con Emma Stone, que fue censurada en Reino Unido

La polémica escena +18 de 'Poor Things', con Emma Stone, que fue censurada en Reino Unido

LEER MÁS
13 Reasons Why: ¿quién es Ani Achola y por qué fans están contra su ingreso a Liberty High? [VIDEO]

13 Reasons Why: ¿quién es Ani Achola y por qué fans están contra su ingreso a Liberty High? [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Tu distrito está sin agua hoy? Mira los links oficiales con horarios y zonas afectadas por corte

Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Cine y series

Estrenos de cine peruano octubre 2025: ¿qué películas llegan a la cartelera nacional?

Artistas se solidarizan con Agua Marina y condenan inacción del Gobierno

Arranca casting en Arequipa para elegir al protagonista de ‘Coquito, la película’ que revivirá un clásico infantil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025