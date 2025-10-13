'Reclutas' reparto Netflix: lista de actores y personajes de la serie 'Boots'

Ambientada en una época donde ser homosexual en el ejército estadounidense era ilegal, ‘Reclutas’ es la nueva apuesta de Netflix por los dramas con contenido social y emocionalmente relevante. La serie, cuyo título original es ‘Boots’, se basa en las memorias reales de Greg Cope White, exsargento de los Marines y figura central de esta historia de autodescubrimiento, lucha interna y resistencia.

El drama, que mezcla tintes de comedia, se estrenó el 9 de octubre de 2025. La historia sigue a Cameron Cope, un joven gay que, junto a su mejor amigo, decide alistarse en los Marines para huir de una vida familiar disfuncional y un entorno escolar hostil. A continuación, repasamos quién es quién en el reparto de 'Reclutas' serie Netflix.

'Reclutas' reparto Netflix: ¿quién es quién en la serie LGTB+?

Miles Heizer como Cameron Cope

Reconocido por su participación en '13 Reasons Why' y 'Love, Simon', Miles Heizer interpreta a Cameron Cope, el protagonista de ‘Reclutas’. Su personaje es un joven homosexual que, al enfrentarse al rechazo y acoso en su vida cotidiana, se une a los Marines buscando un nuevo rumbo. En el campo de entrenamiento encontrará una hermandad inesperada y enfrentará una guerra personal que lo marcará profundamente.

Miles Haizer es el protagonista de 'Reclutas' en Netflix.

Vera Farmiga como Barbara Cope

La nominada al Óscar, Vera Farmiga, conocida por su papel en 'El conjuro', encarna a Barbara Cope, la madre de Cameron. Su personaje se muestra como una figura narcisista que evade responsabilidades, aportando una fuerte carga emocional a la serie.

Vera Farmiga, de 'El Conjuro' a 'Boots'.

Max Parker como Robert 'Bobby' Sullivan

Desde 'Vampire Academy' y 'Emmerdale', Max Parker se pone en la piel del sargento Bobby Sullivan, un Marine condecorado y enigmático. Según el portal Tudum, Bobby guarda un secreto propio y ve en Cameron un reflejo de sus luchas internas, por lo que intenta prepararlo para las batallas que lo esperan, tanto dentro como fuera del ejército.

Liam Oh como Ray McAffey

Liam Oh, visto en 'The Thing About Harry', interpreta a Ray McAffey, el mejor amigo de Cameron y también recluta. Hijo de un respetado marine, Ray lidia con sus propias presiones familiares mientras intenta apoyar a su amigo en un entorno militar que no está preparado para su autenticidad.

Más actores y personajes de 'Boots'

Además del elenco principal, el reparto de la serie ‘Reclutas’ incluye una amplia variedad de personajes secundarios que complementan el universo narrativo de 'Boots'. A continuación, una lista con los actores y sus respectivos roles:

Cedrick Cooper como Marcus McKinnon

como Marcus McKinnon Ana Ayora como Denise Fajardo

como Denise Fajardo Dominic Goodman como Isaiah Nash

como Isaiah Nash Kieron Moore como Nicholas Slovacek

como Nicholas Slovacek Nicholas Logan como Cary Wayne Howitt

como Cary Wayne Howitt Blake Burt como John Bowman

como John Bowman Rico Paris como Santos Santos

como Santos Santos Brandon Tyler Moore como Cody Bowman

como Cody Bowman Zach Roerig como Sgt. Knox

como Sgt. Knox Anthony Marble como Harlan McAffey

como Harlan McAffey Joy Osmanski como Setsuko McAffey

como Setsuko McAffey Ivan Hoey Jr. como Benjy Cope

como Benjy Cope Logan Gould como Mo Mason

como Mo Mason Jack Kay como Joshua Jones

como Joshua Jones Troy Leigh-Anne Johnson como Alice

como Alice Jonathan Nieves como Eduardo Ochoa

La producción de Netflix destaca no solo por la profundidad emocional de su guion, sino también por un casting diverso que refleja las múltiples realidades dentro de un sistema militar conservador. La dirección artística y narrativa propone una mirada fresca y empática hacia historias poco contadas en la pantalla.