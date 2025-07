'Avatar 3: Fuego y ceniza': fecha de estreno, primer tráiler y todo lo que debes saber sobre la nueva secuela

El universo de Avatar se expande una vez más. James Cameron está listo para regresar a los cines con 'Avatar 3: Fuego y ceniza', la tercera entrega de su saga que buscará superar el éxito de 'The Way of Water'. Ambientada tres años después de la última cinta, esta nueva aventura llevará a los espectadores a conocer una tribu inédita en Pandora: los Ash People.

Con un elenco liderado por Sam Worthington, Zoe Saldaña y la incorporación de Oona Chaplin como la nueva antagonista, 'Fuego y ceniza' promete ser una experiencia cinematográfica cargada de acción y drama. El primer tráiler ya fue revelado y deja ver un enfrentamiento épico entre los Sully, los Metkayina y la temible Varang, jefa de una tribu de fuego y ceniza.

¿Cuándo se estrena 'Avatar 3'?

La fecha de estreno de 'Avatar 3: Fuego y ceniza' está programada para el jueves 18 de diciembre de 2025 en diversos países de América Latina. Esta producción marca el regreso de James Cameron a la dirección y al guion, consolidando su compromiso con la expansión del universo na’vi en la gran pantalla.

Tráiler de 'Avatar 3: Fuego y ceniza'

El primer avance oficial de 'Avatar 3' ya está disponible y nos ofrece un vistazo detallado al nuevo conflicto que se avecina en Pandora. Jake Sully y su familia, ahora aliados con el clan acuático Metkayina, deberán enfrentar a una nueva amenaza: Varang, la feroz líder de los Ash People.

Reparto de 'Fuego y ceniza'

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Oona Chaplin como Varang

Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

Sigourney Weaver como Kiri Sully

Kate Winslet como Ronal

Cliff Curtis como Tonowari

CCH Pounder como Mo’at

Michelle Yeoh como la doctora Karina Mogue

Giovanni Ribisi como Parker Selfridge

Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman

El reparto de 'Avatar: Fuego y ceniza', que combina a figuras ya conocidas de la saga con reconocidas incorporaciones, será fundamental para dar vida a una trama más intensa y cargada de emociones. La nueva entrega no solo profundizará en los conflictos entre clanes na’vi, sino también en los dilemas personales de cada personaje, especialmente cuando se trata de proteger a su familia y su tierra en Pandora.