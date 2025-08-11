Reparto de ‘El sinuoso camino del derecho’: actores y personajes del drama coreano de Netflix

‘El sinuoso camino del derecho’ (Beyond The Bar en inglés) es la más reciente propuesta de drama coreano en Netflix, estrenada el 2 de agosto. La serie transporta a los espectadores al competitivo y despiadado mundo de los bufetes de abogados en Corea del Sur, con un elenco encabezado por reconocidos actores de la industria.

La historia sigue a Kang Hyo-min, interpretada por Jung Chae-yeon, una abogada novata e idealista que debe enfrentarse a un entorno laboral hostil. Bajo la guía de su mentor Yoon Seok-hoon, interpretado por Lee Jin-wook, un abogado experimentado y exigente, Hyo-min afronta casos que pondrán a prueba no solo su talento profesional, sino también sus convicciones personales. Con una mezcla de drama legal, romance y el encanto característico de los k-dramas, la serie ya ha conquistado a la audiencia.

¿Quién es quién en drama coreano 'El sinuoso camino del derecho'?

Jung Chae-yeon como Kang Hyo-min

La protagonista, Kang Hyo-min, es una abogada novata, con poca destreza en las relaciones sociales pero firme en sus convicciones. El papel es interpretado por Jung Chae-yeon, exintegrante del grupo DIA, conocida por su participación en k-dramas como ‘El afecto del rey’, ‘Family by Choice’ y ‘The Golden Spoon’.

Lee Jin-wook como Yoon Seok-hoon

Yoon Seok-hoon, interpretado por Lee Jin-wook —conocido por su papel como el jugador número 246 en 'El juego del calamar'—, lidera el equipo de litigios del prestigioso bufete Yullim. Arriesgado y creativo para presionar a sus oponentes, es admirado por su talento como abogado, aunque su carácter frío y distante dificulta que otros se acerquen a él.

Lee Hak-joo como Lee Jin-woo

Lee Jin-woo es un abogado sereno, ingenioso y carismático que desempeña un papel fundamental en el éxito de su equipo. El personaje está interpretado por Lee Hak-joo, cuyo trabajo incluye famosos k-dramas como 'Amor en el laboratorio' y 'Decision to Leave'.

Jeon Hye-bin como Heo Min-jeong

Heo Min-jeong ingresó al mundo legal más tarde de lo habitual debido a circunstancias personales, pero que pronto logró ganarse el reconocimiento del equipo por su labor como abogada. La actriz que le da vida es Jeon Hye-bin, ex-idol del grupo LUV y conocida por su participación en series como ‘Dead Friend’ y ‘Only you’.

Kim Kang-min como Ji Guk-hyeon

Ji Guk-hyeon es un joven abogado que recién inicia su carrera en el prestigioso bufete y busca abrirse camino. El personaje es interpretado por Kim Kang-min, actor recordado por su papel en la serie BL ‘To My Star’ y que también ha formado parte de producciones como ‘Golden Spoon’ y ‘Joseon Chefs’.

Otros personajes de 'El sinuoso camino del derecho'

Además de los protagonistas, la serie incluirá a diversos personajes secundarios que enriquecerán la trama.

Lee Ju-yeon como Choi Ho-yeon

Pyo Jae-beom como Oh Sang-cheol

Kim Yeo-jin como Kwon Na-yeon

Kim Eui-sung como Ko Seung-cheol

Park Jeong-pyo como Go Tae-seop

Hong Seo-jun como Kim Yul-seong

Kwon A-reum como Han Seol-ah

Lee Seung-hyun como Lee Ji-eun

Kang Sang-jun como Han Seong-chan

¿De qué trata el k-drama 'El sinuoso camino del derecho'?

‘El sinuoso camino del derecho’ sigue la historia de Kang Hyo-min, una abogada novata, íntegra y segura de sus principios, aunque con escasas habilidades sociales. Desde su llegada a un prestigioso bufete en Corea del Sur, su relación con Yoon Seok-hoon se ve marcada por constantes choques y diferencias.

Yoon Seok-hoon, uno de los socios principales, es un hombre sereno pero arriesgado, experto en litigios y capaz de desarmar a sus rivales con una lógica sorprendente. Sin embargo, su carácter frío y distante lo convierte en alguien difícil de tratar. Con el tiempo, ambos aprenderán a entenderse y a forjar un vínculo que traspasará los límites del trabajo.