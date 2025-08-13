HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Cine y series

Muere Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' en 'Saint Seiya', a los 61 años

¡Su cosmos será inmortal! El mundo del anime llora la partida de Nobuo Yamada, el cantante japonés cuya voz quedó eternizada en himnos como 'Pegasus Fantasy' y 'Forever' de 'Saint Seiya'.

El cantante japonés Nobuo Yamada, intérprete de openings de 'Saint Seiya', fue diagnosticado con cáncer en 2017.
El cantante japonés Nobuo Yamada, intérprete de openings de 'Saint Seiya', fue diagnosticado con cáncer en 2017. | Foto: composición LR/Toei Animation/MOJOST

La industria musical japonesa y el mundo del anime están de luto. Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' de 'Saint Seiya', falleció el 9 de agosto a los 61 años. Su partida, confirmada oficialmente por la agencia MOJOST el 13 de agosto, ha generado una ola de mensajes de despedida por parte de artistas, colegas y fanáticos que crecieron con su música.

Yamada, conocido artísticamente como NoB, se convirtió en una figura clave del rock japonés y en un ícono cultural para generaciones. Su interpretación de los temas de apertura de 'Los Caballeros del Zodiaco', entre ellos otros himnos de la infancia de muchos, como 'Blue Forever' y 'Never', no solo marcó una época, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en parte esencial del legado de la serie.

PUEDES VER: La inquietante película de terror narrada desde la mirada de un perro que busca salvar a su dueño de una presencia fantasmal

lr.pe

¿De qué murió Nobuo Yamada?

Desde 2017, Nobuo Yamada enfrentaba un diagnóstico de cáncer de riñón. A pesar del pronóstico reservado, continuó con sus actividades musicales, manteniendo una agenda activa que incluía presentaciones en Japón y el extranjero. En abril de 2024, se le detectó un tumor cerebral, lo que lo obligó a cancelar su participación en el 'Pegasus Fantasy Grand Finale' en México, uno de los eventos más esperados por sus seguidores latinoamericanos.

La agencia MOJOST informó que Yamada falleció el 9 de agosto a las 13.39 horas en Japón. Aunque su estado de salud se había deteriorado, nunca dejó de cantar. Su funeral se realizó en privado, siguiendo los deseos de su familia, pero se anunció una ceremonia pública para que sus admiradores puedan rendirle homenaje. "Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una fuerte voluntad de cantar. Se mantuvo como el músico de rock NoB hasta el final", expresó su equipo en un comunicado.

PUEDES VER: ¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?: esto se sabe sobre la película de terror

lr.pe

¿Quién fue Nobuo Yamada?

Nacido el 20 de enero de 1964, Nobuo Yamada debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. Su carrera tomó un giro decisivo cuando interpretó 'Pegasus Fantasy' y 'Blue Forever', temas centrales de 'Saint Seiya', serie que se convirtió en fenómeno global y continúa marcando a generaciones. Su voz potente y estilo inconfundible lo posicionaron como uno de los referentes del anisong, género musical vinculado al anime.

Más allá de su vínculo con 'Los Caballeros del Zodiaco', Yamada cultivó una trayectoria sólida como el solista NoB y colaborador en diversos proyectos musicales. En Japón, era habitual verlo en conciertos acústicos como 'Tsuya ya Uta', donde compartía en espacios íntimos. También participó en eventos en América Latina, donde posee una legión de seguidores. Su legado no solo se mide en discos vendidos o giras realizadas, sino en la emoción que provocaba cada vez que entonaba las primeras notas de 'Pegasus Fantasy' y otros himnos de la infancia de miles que hoy despiden a esta leyenda del anime.

Notas relacionadas
Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

Evelyn Vela confirma que tuvo relación con Cristian Castro y expone cómo la conquistó: "Me deslumbré"

LEER MÁS
El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

LEER MÁS
Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas par el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

Shin Hyun Joon en Perú 2025: cuándo y a qué hora inicia la venta de entradas par el fan meeting del actor de 'Escalera al cielo'

LEER MÁS
'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

'Betty, la fea: la historia continúa' confirma fecha de estreno de su segunda temporada y el regreso de uno de sus personajes más queridos

LEER MÁS
Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

Estos son los actores de ‘Valle Salvaje’: descubre el elenco completo de la novela española

LEER MÁS
¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

¿Qué ver en Netflix en julio 2025? Estas son las series, películas y dramas coreanos que se estrenan

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

¿'Soy el vientre de alquiler de un millonario por error' llega a Netflix? Cómo y dónde ver la serie viral

LEER MÁS
“La reina del sur 3″ mató a querido personaje: ¿quién fue el asesino y qué pasará en la serie?

“La reina del sur 3″ mató a querido personaje: ¿quién fue el asesino y qué pasará en la serie?

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
“Game of thrones” y las 6 estrellas porno que salieron a escena: ¿a qué personajes dieron vida?

“Game of thrones” y las 6 estrellas porno que salieron a escena: ¿a qué personajes dieron vida?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Cine y series

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Merlina 2: dónde y cómo ver online en español la serie de Netflix

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota