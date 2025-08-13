Muere Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' en 'Saint Seiya', a los 61 años

La industria musical japonesa y el mundo del anime están de luto. Nobuo Yamada, la emblemática voz de 'Pegasus Fantasy' de 'Saint Seiya', falleció el 9 de agosto a los 61 años. Su partida, confirmada oficialmente por la agencia MOJOST el 13 de agosto, ha generado una ola de mensajes de despedida por parte de artistas, colegas y fanáticos que crecieron con su música.

Yamada, conocido artísticamente como NoB, se convirtió en una figura clave del rock japonés y en un ícono cultural para generaciones. Su interpretación de los temas de apertura de 'Los Caballeros del Zodiaco', entre ellos otros himnos de la infancia de muchos, como 'Blue Forever' y 'Never', no solo marcó una época, sino que trascendió fronteras, convirtiéndose en parte esencial del legado de la serie.

¿De qué murió Nobuo Yamada?

Desde 2017, Nobuo Yamada enfrentaba un diagnóstico de cáncer de riñón. A pesar del pronóstico reservado, continuó con sus actividades musicales, manteniendo una agenda activa que incluía presentaciones en Japón y el extranjero. En abril de 2024, se le detectó un tumor cerebral, lo que lo obligó a cancelar su participación en el 'Pegasus Fantasy Grand Finale' en México, uno de los eventos más esperados por sus seguidores latinoamericanos.

La agencia MOJOST informó que Yamada falleció el 9 de agosto a las 13.39 horas en Japón. Aunque su estado de salud se había deteriorado, nunca dejó de cantar. Su funeral se realizó en privado, siguiendo los deseos de su familia, pero se anunció una ceremonia pública para que sus admiradores puedan rendirle homenaje. "Le dieron cinco años de vida, pero luchó con una fuerte voluntad de cantar. Se mantuvo como el músico de rock NoB hasta el final", expresó su equipo en un comunicado.

¿Quién fue Nobuo Yamada?

Nacido el 20 de enero de 1964, Nobuo Yamada debutó en 1984 como vocalista de la banda MAKE-UP. Su carrera tomó un giro decisivo cuando interpretó 'Pegasus Fantasy' y 'Blue Forever', temas centrales de 'Saint Seiya', serie que se convirtió en fenómeno global y continúa marcando a generaciones. Su voz potente y estilo inconfundible lo posicionaron como uno de los referentes del anisong, género musical vinculado al anime.

Más allá de su vínculo con 'Los Caballeros del Zodiaco', Yamada cultivó una trayectoria sólida como el solista NoB y colaborador en diversos proyectos musicales. En Japón, era habitual verlo en conciertos acústicos como 'Tsuya ya Uta', donde compartía en espacios íntimos. También participó en eventos en América Latina, donde posee una legión de seguidores. Su legado no solo se mide en discos vendidos o giras realizadas, sino en la emoción que provocaba cada vez que entonaba las primeras notas de 'Pegasus Fantasy' y otros himnos de la infancia de miles que hoy despiden a esta leyenda del anime.