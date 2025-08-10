HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?

El director Zach Cregger reveló que tiene una idea para continuar la historia de la exitosa película de terror, aunque la secuela no se desarrollará en el corto plazo.

¿'La hora de la desaparición' tendrá parte 2?. Foto: Difusión | Foto: Difusión

La película 'La hora de la desaparición', conocida internacionalmente como 'Weapons', se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del año dentro del género de terror. Dirigida por Zach Cregger, responsable de la aclamada 'Barbarian', la cinta ha atrapado a los espectadores con una trama inquietante ambientada en un pequeño pueblo, donde una fuerza oscura desencadena una serie de sucesos inexplicables.

El éxito de la película de terror ha llevado a muchos fanáticos a preguntarse si habrá una segunda parte. Aunque el realizador confirmó que aún no existe un guion ni planes inmediatos para desarrollarlo, sí confesó que ya tiene en mente una historia para continuar explorando este universo cinematográfico.

Posible secuela de 'La hora de la desaparición'

Zach Cregger adelantó que el futuro de 'La hora de la desaparición' podría incluir una continuación. “No puedo evitarlo, tengo otra idea para algo en este mundo que me entusiasma bastante. Probablemente no la haré después de mi próxima película, pero me gustaría verla en la pantalla algún día”, comentó el cineasta.

La primera entrega relata cómo, a las 2:17 de la madrugada, un grupo de estudiantes desaparece de sus casas sin dejar rastro, provocando pánico entre los vecinos. La principal sospechosa es la maestra Justine, mientras una presencia maligna acecha en las sombras. El guion y la atmósfera han sido señalados como los puntos más fuertes del filme, que ha logrado una sólida respuesta en taquilla.

¿Dónde y cuándo ver 'La hora de la desaparición'?

Actualmente, la película solo se encuentra disponible en salas de cine. Siguiendo la estrategia habitual de Warner Bros., se espera que Weapons llegue al catálogo de HBO Max entre dos y tres meses después de su estreno en cartelera, aunque este plazo podría variar según la programación de la plataforma.

El lanzamiento en streaming permitiría a la cinta llegar a un público más amplio, incluyendo a quienes no pudieron verla en su debut en cines. Así, los seguidores del suspenso podrán revivir la historia o descubrirla por primera vez desde la comodidad de su hogar.

