En un año en el que el cine de terror ha apostado por narrativas originales, 'Good Boy' irrumpe con una propuesta tan insólita como efectiva: contar una historia de horror desde la perspectiva de un perro. La película, dirigida por Ben Leonberg, se aleja de los convencionalismos del género y se adentra en un terreno emocional, en el que el vínculo entre humano y animal se convierte en el eje de una lucha contra lo inexplicable.

La cinta ha generado conversación desde su estreno en el festival South by Southwest (SXSW) en marzo de 2025, no solo por su enfoque narrativo, sino por la sensibilidad con la que aborda el miedo. En lugar de recurrir a sustos fáciles, Leonberg construye una atmósfera inquietante que se filtra a través de la percepción de Indy, el can protagonista.

'Good Boy' se estrena en cines en octubre de 2025. Foto: Shudder

'Good Boy': una historia de terror contada desde el instinto

'Good Boy' sigue a Indy, un perro que acompaña a su humano Todd (Shane Jensen) cuando este se muda a una antigua casa familiar en el campo, buscando un nuevo comienzo. Desde el primer día, Indy percibe que algo no está bien. Ruidos extraños, sombras que se deslizan por los pasillos y una energía que parece acechar a su dueño lo ponen en alerta. A medida que la presencia se vuelve más agresiva, el can se convierte en el único guardián entre Todd y lo que habita en la casa.

Lo que distingue a la película es su decisión de narrar los hechos desde la perspectiva del animal. No hay diálogos internos ni humanización excesiva: todo se transmite a través de gestos, reacciones y silencios. Leonberg, que además es dueño de Indy en la vida real, logra que el espectador se conecte con el instinto de protección del perro, generando una empatía que intensifica cada momento de tensión.

'Good Boy' se estrena en octubre de 2025. Foto: Shudder

¿Qué dice la crítica sobre 'Good Boy', la película de terror contada desde la perspectiva de un perro?

La recepción de 'Good Boy' ha sido notable. En Rotten Tomatoes, la película ostenta un 95% de aprobación, con elogios que destacan su originalidad y carga emocional. "Espeluznante, extraño y sorprendentemente conmovedor. Nunca se debe subestimar el poder de un perro adorable", escribió Louisa Moore de Screen Zealots, mientras que Rafael Motamayor de IndieWire la calificó como "una de las mejores películas de terror de este año hasta el momento".

El público también ha respondido con entusiasmo. En redes sociales, abundan comentarios que anticipan con entusiasmo ver la actuación de Indy y la propuesta del filme para generar miedo. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada en América Latina, su llegada a salas estadounidenses está prevista para el 3 de octubre bajo la distribución de Shudder, y todo indica que será uno de los títulos más comentados de la temporada.