Un accidente con martillo reveló un tesoro chino con 3 toneladas de monedas antiguas descubierta en una tumba de la dinastía Han En este extraño enterramiento, las monedas formaban una estructura dentro de la cámara funeraria.

En 1986, un agricultor que extraía piedra en una cantera de la provincia de Henan, en China, dejó caer accidentalmente su martillo de hierro en una cavidad subterránea. El sonido que se escuchó desde el interior llamó la atención de los trabajadores, quienes alertaron a las autoridades ante la posibilidad de que existiera una antigua tumba en el lugar.

La intervención de los arqueólogos permitió descubrir un enterramiento de la dinastía Han Occidental que contenía una estructura de 10 metros de longitud elaborada con aproximadamente 2,25 millones de monedas de cobre. El conjunto pesaba cerca de tres toneladas y formaba parte de una disposición funeraria poco habitual, según un informe de VVN.

¿Cómo descubrieron la tumba que escondía tres toneladas de monedas?

Los trabajadores sospecharon que debajo de la cantera podía existir una estructura antigua. En las proximidades ya se habían encontrado tumbas de épocas anteriores, por lo que decidieron comunicar el incidente a las autoridades correspondientes.

Cuando los especialistas llegaron al lugar, identificaron indicios de una construcción funeraria. Para evitar daños en posibles objetos históricos, aseguraron el sitio y organizaron una excavación arqueológica. A diferencia de otros enterramientos, donde las monedas aparecían como parte de los objetos depositados junto al fallecido, en este caso formaban una estructura de gran extensión dentro de la cámara funeraria.

¿A quién pertenecía el enterramiento de la dinastía Han Occidental?

El análisis de los objetos encontrados y la comparación con documentos históricos permitieron identificar al propietario como Liang Gongwang, señalado como nieto del emperador Jing de Han, quien gobernó entre 157 y 141 a. C. Durante su mandato, el emperador impulsó medidas para reducir los territorios y la influencia política de los príncipes regionales, con el propósito de fortalecer el poder central.

Aunque la tumba contenía una enorme cantidad de monedas, su tamaño fue descrito como relativamente modesto en comparación con otros enterramientos de príncipes de la dinastía Han. Los investigadores han planteado que esta diferencia podría estar relacionada con los cambios en el poder de los gobernantes regionales durante ese periodo.

¿Qué otra pieza arqueológica encontraron dentro de la tumba?

La excavación también permitió recuperar una pintura mural conocida como Si Shen Yun Qi Tu, cuya superficie alcanza aproximadamente 16,8 metros cuadrados. La composición representa criaturas mitológicas como un dragón, un tigre blanco y el ave bermellón.

Esta obra constituye uno de los testimonios artísticos más antiguos de las pinturas funerarias de alto rango de China y aporta información sobre las creencias relacionadas con la muerte y la inmortalidad durante los primeros años de la dinastía Han Occidental.

Debido a la necesidad de conservarla, los especialistas retiraron el mural de su ubicación original y lo trasladaron al Museo Provincial de Hunan. Allí permanece como una de las piezas destacadas de su colección.

Así, el enterramiento de Liang Gongwang reunió dos elementos arqueológicos de gran relevancia: una estructura funeraria elaborada con millones de monedas de cobre y una pintura mural que permite conocer las expresiones artísticas y las creencias de aquella sociedad.