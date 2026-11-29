El ferrocarril que une China y Rusia vuelve tras 6 años: 55 horas a bordo de un tren con vagón restaurante y preparado para el frío extremo El tren, que parte los miércoles, hace varias paradas en Mongolia antes de ingresar a Rusia. Las operaciones buscan mejorar la movilidad entre ambos países.

El transporte ferroviario de viajeros entre China y Rusia reanuda operaciones tras seis años, con un tren inaugural que partió de Pekín a Irkutsk, recorriendo 2.666 km en 55 horas.

El transporte ferroviario de viajeros entre China y Rusia reanuda operaciones tras seis años, con un tren inaugural que partió de Pekín a Irkutsk, recorriendo 2.666 km en 55 horas. Ilustración LR/El Economista

El transporte ferroviario entre China y Rusia volvió a operar el miércoles 25 de noviembre de 2026, luego de seis años detenido. Una formación inaugural partió desde Pekín con unos 200 pasajeros hacia Irkutsk, localidad de Siberia, recorriendo 2.666 kilómetros a través de Mongolia en aproximadamente 55 horas.

Esta ruta V3/4 retoma un tramo del previo trayecto K3/4, el cual cubría cerca de 7.800 kilómetros hasta Moscú y cesó en 2020 debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Mediante dicha reactivación, la compañía ferroviaria pública china busca impulsar la movilidad transfronteriza y fortalecer los vínculos económicos y artísticos entre las tres naciones, según reportó Xinhua.

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¿Qué ruta sigue el tren entre Pekín e Irkutsk y cuáles son sus escalas en 55 horas?

El servicio V3 arranca desde Pekín los miércoles a las 7.27 a. m., cruza Ulán Bator el jueves y culmina en Irkutsk el viernes por la tarde. Por su parte, la vuelta bajo el código V4 despega los sábados desde este enclave siberiano y aterriza en la metrópoli asiática los lunes, con una frecuencia semanal por dirección.

Durante el trayecto en suelo chino, la formación frena en Jining Sur y Erenhot. Al avanzar por territorio mongol, el itinerario incluye Zamyn-Uud, Sainshand, Ulán Bator y Sukhbaatar, mientras que el tramo ruso contempla Naushki y Ulán-Udé antes del destino final.

En Erenhot, los operarios sustituyen los ejes y ruedas para ajustar la formación a la trocha del país vecino, momento en que los pasajeros bajan para el trámite migratorio de salida. En los pasos limítrofes de Mongolia y Rusia, los agentes acceden al coche para gestionar los registros, según detalló el jefe de tren, Liu Haijun, a China News Service.

¿Cuánto cuesta el pasaje del tren y cómo resiste el frío extremo?

La tarifa sencilla del trayecto íntegro exige 2.411 yuanes en litera estándar o 3.763 yuanes en cabina preferente, montos cercanos a US$362 y US$565 de acuerdo con EFE. Quienes aborden desde Pekín adquieren su boleto en ventanilla mediante exhibición del pasaporte, reporta ABC Color.

Las unidades 25G incorporan sistema térmico y una planta eléctrica propia, en contraste con la previa caldera de carbón. China Daily detalla que esta formación superó un ensayo internacional en marzo de 2025. Al respecto, Zhu Naxin, jefe del depósito ferroviario de Pekín, declaró al rotativo: "El tren está preparado para el frío extremo y los viajes de larga distancia".

El coche comedor atraviesa ambos límites aduaneros sin separarse del trayecto redondo. Según Liu, el personal dispuso tres alternativas matutinas y 20 recetas calientes para mediodía y noche, con cocina china junto a propuestas occidentales.