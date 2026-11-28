Los psicólogos afirman: las personas que apenas hablan en grupo no es que no tengan interés, sino que simplemente observan su entorno con mayor detenimiento El tamaño del grupo, la dinámica de interacción y los prejuicios sobre la personalidad pueden influir en cómo se interpreta el silencio, incluso en el entorno laboral.

Algunas personas hablan poco cuando están en grupo debido a su personalidad. Foto: AdobeStock

Algunas personas hablan poco cuando están en grupo debido a su personalidad. Foto: AdobeStock

Es un error común pensar que quien permanece en silencio durante una discusión grupal no está prestando atención. Según la psicología, la participación en una conversación no se mide por el tiempo que una persona habla. Alguien puede seguir una charla con gran concentración, comprender los argumentos clave y participar activamente a nivel intelectual, sin necesidad de intervenir. Así informa la revista francesa Linternaute.

En grupos grandes, tendemos a guardar silencio

Ya en 1991, los psicólogos Garold Stasser y Laurie Taylor señalaron la distribución desigual de las intervenciones en las conversaciones grupales, en un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. Para ello, reunieron grupos de seis personas y analizaron sus patrones de conversación. Casi la mitad (49%) de todas las intervenciones correspondieron a conversaciones entre dos personas: mientras dos participantes hablaban entre sí, los otros cuatro escuchaban.

En grupos más grandes, este efecto se intensificaba, según describieron años después los investigadores de la comunicación Nicolas Fay, Simon Garrod y Jean Carletta en la revista Psychological Science. “En grupos pequeños de 5 personas, la comunicación funciona más como un diálogo entre parejas. En cambio, en grupos grandes de 10 personas, se asemeja a un monólogo y sus integrantes reciben una mayor influencia de un orador dominante”, escribieron los autores.

Necesitamos comprender antes de hablar

Cuanto más grande es el grupo, más información debe procesarse al mismo tiempo. Entre los elementos que las personas deben tener en cuenta están:

Las expresiones faciales.

Los cambios de tema.

Las interrupciones.

Los diferentes estilos de comunicación.

Para determinados tipos de personalidad, observar atentamente se convierte, por tanto, en una estrategia natural: primero comprender y después hablar. El contexto también desempeña un papel importante. Una persona que apenas interviene en una reunión con 15 compañeros puede mantener conversaciones animadas durante horas en un grupo pequeño. Esto se debe a que hay menos competencia por la palabra, las dinámicas son más fáciles de manejar y existe una mayor familiaridad entre los participantes.

La “hipótesis de la charla”: ¿por qué hablar mucho puede parecer una señal de competencia?

En el ámbito profesional, sin embargo, permanecer en silencio puede tener consecuencias negativas. Un estudio publicado en 2020 en la revista The Leadership Quarterly confirmó el fenómeno conocido como «hipótesis de la charla». En la investigación participaron 33 grupos, cada uno integrado por entre cuatro y diez personas, que debían resolver un problema.

Los resultados mostraron que el tiempo que una persona dedica a hablar influye considerablemente en que los demás la perciban como una figura de liderazgo. En cambio, su inteligencia o competencia real no tuvieron una influencia medible en esa percepción.

En 2025, la psicóloga Mallory McCord, de la Universidad Old Dominion, en el estado estadounidense de Virginia, profundizó en este fenómeno. En tres estudios independientes, publicados en la revista Occupational Health Science, encontró que los trabajadores introvertidos son percibidos sistemáticamente como menos cálidos y menos competentes. Esta percepción también se presenta entre compañeros que se describen a sí mismos como introvertidos. Según el artículo, los prejuicios están tan arraigados que ni siquiera la propia experiencia de ser introvertido evita estas valoraciones.

¿Por qué las personas introvertidas suelen captar más detalles?

¿Qué ocurre en la mente de quienes prefieren observar antes que hablar en grupo? La investigación neurocientífica ofrece algunas pistas. Un estudio del King's College de Londres, publicado en el Journal of Neuroscience, señala que el cerebro de las personas introvertidas presenta una actividad ligeramente mayor incluso en estado de reposo, especialmente en las regiones relacionadas con el procesamiento de la información.

En tareas de pensamiento exigentes, los participantes introvertidos y extrovertidos obtuvieron resultados similares. Sin embargo, los introvertidos necesitaron movilizar menos recursos para conseguirlo. En otras palabras, su cerebro no comienza a trabajar únicamente cuando deben resolver una tarea, sino que mantiene una actividad constante.

¿Introvertido, extrovertido o algo completamente distinto?

La psicología clásica reconoce principalmente dos polos: la introversión y la extraversión. Sin embargo, muchas personas no se identifican plenamente con ninguna de estas categorías. En un artículo publicado en FOCUS online, Stefan Woinoff, especialista en medicina psicosomática y psicoterapia, menciona un término que aparece cada vez más en las redes sociales y los podcasts: “otrovertido”.

La palabra combina el término español “otro” con la terminación latina “vertido” y fue introducida por el psiquiatra estadounidense Rami Kaminski.

Según Woinoff, describe a personas que parecen abiertas y sociables, pero que al mismo tiempo experimentan las situaciones sociales como algo agotador.

Entre sus características se encuentran:

Parecen accesibles, pero necesitan largos periodos de recuperación después de relacionarse con otras personas.

Se sienten integradas en los grupos y, al mismo tiempo, como si fueran ajenas a ellos.

Prefieren las conversaciones profundas a los intercambios superficiales.

Analizan intensamente las situaciones sociales después de que ocurren.

Suelen ser consideradas personas difíciles de clasificar.

La diferencia fundamental con la llamada ambiversión es que no se trata tanto de alternar con flexibilidad entre la introversión y la extraversión, sino de experimentar una contradicción interna. Pueden formar parte de un grupo y, aun así, sentirse como extraños. Saben mantener conversaciones triviales, pero las consideran vacías. Disfrutan de la compañía de otras personas, aunque después necesitan aislarse durante un tiempo inusualmente prolongado.