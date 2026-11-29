La lluvia radiactiva de una bomba nuclear revela lo que podría ser la orca macho más longeva jamás registrada El análisis de los dientes de varios cetáceos permitió comparar sus capas de crecimiento con los rastros radiactivos que llegaron al océano tras las detonaciones nucleares.

Los rastros radiactivos que dejaron las pruebas de armas nucleares durante el siglo XX permitieron a un equipo de científicos descubrir algo inesperado al estudiar los dientes de varias ballenas varadas en Escocia. Uno de los ejemplares analizados, una orca macho llamada KW2, podría haber alcanzado al menos los 65 años, una edad que lo situaría entre los machos más longevos registrados de su especie.

La investigación aprovechó los restos de radiocarbono que llegaron al océano después de las detonaciones nucleares y quedaron conservados en los dientes de estos animales. Al comparar esas señales con las capas de crecimiento dental, los investigadores encontraron una diferencia importante en la edad estimada de KW2, que murió después de quedar varado en la isla de Uist en 2015.

¿Cómo utilizaron los rastros de las pruebas nucleares para calcular su edad?

Los investigadores examinaron los dientes de tres orcas que quedaron varadas en Escocia entre 1995 y 2016, además de dos cachalotes encontrados durante la década de 1990. Estos animales tienen capas de crecimiento en sus dientes que, según se cree, se forman cada año, de manera similar a los anillos de los árboles.

Los investigadores estudiaron el diente de un icónico cachalote macho llamado Moby, que quedó varado en 1997. Foto: Kieran M. Tierney

Para comprobarlo, el equipo comparó esas capas con los niveles de radiocarbono presentes en las muestras. Las pruebas de armas nucleares realizadas durante mediados del siglo XX liberaron grandes cantidades de material radiactivo que llegaron al medio marino y quedaron registrados en los tejidos de los cetáceos.

En los dos cachalotes, las estimaciones dentales coincidieron con las señales nucleares: uno habría muerto durante sus 20 años y el otro durante sus 40. En una de las orcas también hubo coincidencia, pero KW2 presentó resultados diferentes.

¿Por qué KW2 podría haber vivido más de 65 años?

El análisis de los dientes de KW2 indicó que tenía alrededor de 50 años cuando murió. Sin embargo, la medición del radiocarbono sugirió que había alcanzado al menos los 65. Tierney, uno de los investigadores del estudio, planteó que las capas dentales podrían haber dejado de formarse durante los últimos años de vida del animal o que varias de ellas se hubieran agrupado como si correspondieran a un solo año.

"Creemos que, efectivamente, el diente se quedó sin espacio para depositar más capas", explicó Tierney a Live Science.

Esta diferencia podría significar que los anillos de crecimiento no permiten calcular con precisión la edad de algunas orcas cuando alcanzan etapas avanzadas de su vida.

¿Qué relación tiene este hallazgo con la población de orcas de Escocia?

El estudio también examinó a Lulu, una hembra que pertenecía a la comunidad de orcas de la costa oeste de Escocia. Sus dientes indicaron que tenía unos 30 años al morir, aunque su señal de radiocarbono no permitió establecer una comparación clara.

Lulu era la última hembra conocida de esta población genéticamente diferenciada, que no había tenido crías durante las décadas de seguimiento científico. Actualmente, solo quedan dos machos conocidos, que también podrían superar los 50 años.

La posible longevidad de KW2 y de estos ejemplares abre nuevas preguntas sobre el comportamiento de las orcas escocesas. Según Tierney, los machos de esta región podrían tener una forma de vida diferente a la de sus equivalentes del Pacífico norteamericano, donde suelen permanecer junto a sus madres durante toda su vida.

"Parece que las orcas que viven en nuestras costas quizá hacen algo un poco diferente", señaló el investigador.