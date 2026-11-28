Científicos logran transformar uno de los plásticos más difíciles de reciclar en un nuevo producto de alto rendimiento El método utiliza disolventes y catalizadores para transformar PVC, presente en tuberías y tarjetas de crédito.

Investigadores del Virginia Tech en Estados Unidos desarrollaron un proceso químico capaz de convertir residuos de policloruro de vinilo (PVC) en un aceite lubricante utilizado como ingrediente para fabricar motores sintéticos de alto rendimiento. La técnica permite aprovechar un material presente en tuberías, marcos de ventanas y tarjetas de crédito que suele terminar en vertederos debido a las dificultades que presenta su reciclaje.

El estudio, publicado en la revista Nature, fue dirigido por el químico e ingeniero químico Guoliang Liu. Su equipo consiguió transformar este plástico en polialfaolefina (PAO), un componente empleado en la elaboración de lubricantes sintéticos, incluidos los aceites para motores.

¿Cómo consiguieron transformar los residuos de PVC en aceite lubricante?

El procedimiento desarrollado por los científicos utiliza PVC como materia prima para obtener un producto con aplicaciones industriales. Para conseguirlo, introducen los residuos plásticos en un disolvente y agregan tricloruro de aluminio y alfa-olefinas, unos hidrocarburos utilizados en la fabricación de lubricantes sintéticos.

Después, la mezcla se calienta a 70°C durante tres horas. Al terminar la reacción química, los investigadores extraen un aceite lubricante relativamente espeso. El material obtenido pertenece a la familia de las polialfaolefinas, conocidas por su estabilidad y capacidad para mantener sus propiedades lubricantes en diferentes temperaturas. Estas sustancias se utilizan como base para elaborar aceites sintéticos de alto rendimiento.

"En primer lugar, hemos demostrado que es posible utilizar residuos plásticos para fabricar lubricantes de alto rendimiento. En segundo lugar, estos lubricantes son ecológicos y pueden satisfacer las nuevas necesidades de sostenibilidad del mercado", explicó Liu.

¿Por qué el PVC es uno de los plásticos más difíciles de reciclar?

El policloruro de vinilo se utiliza en numerosos productos cotidianos, pero su aprovechamiento presenta dificultades por su composición. Este material contiene cloro y diferentes aditivos químicos que los fabricantes incorporan para modificar sus propiedades.

Estas sustancias permiten producir PVC flexible, rígido o resistente al calor, pero también complican los métodos convencionales de reciclaje. Por esa razón, una gran cantidad de los objetos fabricados con este plástico termina acumulada en vertederos.

La investigación surgió después de otros trabajos del laboratorio de Liu, en los que su equipo consiguió transformar diferentes residuos plásticos en surfactantes, sustancias utilizadas en productos como jabones y detergentes. Inicialmente, los científicos intentaron modificar la estructura molecular del PVC mediante el reemplazo de sus átomos de cloro. Sin embargo, los experimentos producían materiales blandos y pegajosos que no tenían las propiedades esperadas.

"Un día me di cuenta: si este polímero es tan viscoso y blando, ¿por qué no sigo rompiendo las cadenas del polímero en segmentos más pequeños?", relató el investigador.

¿Cuándo podrían fabricarse estos lubricantes a mayor escala?

Para evaluar las características del aceite obtenido, el equipo recibió la colaboración de especialistas de Texas A&M University y el Instituto Tecnológico de California (Caltech). Los investigadores analizaron el rendimiento del material, su composición química y las posibilidades económicas de producirlo en mayores cantidades.

Aunque los resultados demostraron que el PVC puede utilizarse como materia prima para fabricar lubricantes, todavía es necesario mejorar el procedimiento y avanzar hacia su producción a escala industrial.

"Los lubricantes son los héroes silenciosos. A menudo no reconocemos que existen, pero están ahí, trabajando discretamente. Queremos poder producir este aceite a mayor escala para llegar a más personas en el mundo", afirmó.