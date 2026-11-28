Real Madrid vs Alavés EN VIVO LaLiga de España: a qué hora y dónde ver partido de hoy Sigue la transmisión del Real Madrid vs Alavés online gratis | Revisa los pronósticos, horario y canal de TV para ver el partido de HOY por LaLiga.

VER Real Madrid vs Alavés EN VIVO por LaLiga de España 2026-27 | Ambos equipos se enfrentan, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), en el mítico Santiago Bernabéu. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de HOY a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Los dirigidos por José Mourinho buscan un triunfo para alcanzar la cima del campeonato y meterle presión al líder Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Alavés?

El Real Madrid vs Alavés por la fecha 14 de LaLiga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Alavés?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Alavés estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

¿Cómo ver Real Madrid vs Alavés online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Alavés por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Alavés

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.