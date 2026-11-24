Físicos de Japón proponen un experimento para comprobar si el tiempo puede avanzar en varios estados cuánticos a la vez Según Einstein, el tiempo puede pasar más rápido o más lento dependiendo de qué tan rápido nos movamos y de la gravedad que exista a nuestro alrededor. La física cuántica plantea que podría ocurrir algo todavía más extraño.

El tiempo parece avanzar de manera constante, pero la física plantea una posibilidad mucho más extraña: que pueda transcurrir a diferentes ritmos dentro de un mismo estado cuántico. Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Kyushu, en Japón, desarrolló un modelo teórico que permitiría detectar este fenómeno mediante relojes atómicos de alta precisión.

La propuesta busca explorar una conexión todavía no comprobada experimentalmente entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Si logra llevarse a la práctica, podría ofrecer nuevas pistas sobre la naturaleza del tiempo y ayudar a comprender cómo se relacionan dos de las teorías fundamentales de la física.

¿Por qué el tiempo podría avanzar a diferentes velocidades?

La teoría de la relatividad estableció que el tiempo no transcurre al mismo ritmo para todos. Su velocidad de paso depende de factores como el movimiento de un objeto y la intensidad de la gravedad que experimenta. Por eso, dos relojes situados en condiciones diferentes pueden registrar tiempos distintos.

Sin embargo, la mecánica cuántica introduce una posibilidad todavía más sorprendente. Un reloj podría encontrarse en un estado de superposición, en el que su movimiento siga varias posibilidades simultáneamente. Como el movimiento influye en el paso del tiempo según la relatividad, esto permitiría que diferentes ritmos temporales coexistieran dentro de un mismo estado cuántico.

Aunque esta conexión nunca se ha observado directamente, los científicos consideran que los relojes atómicos podrían ofrecer una manera de investigarla.

¿Cómo podrían los relojes atómicos detectar este fenómeno?

Los relojes atómicos miden el tiempo mediante las frecuencias extremadamente constantes asociadas a los átomos. Su precisión es tan elevada que pueden identificar pequeñas diferencias temporales causadas por la gravedad, incluso entre dispositivos separados verticalmente por apenas unos milímetros.

En un estudio publicado en Physical Review Letters, el equipo descubrió, mediante su modelo, que el movimiento cuántico de un reloj puede entrelazarse con su energía interna. Este fenómeno significa que ambas propiedades quedan conectadas y dejan de comportarse como elementos completamente independientes.

"Es precisamente la precisión lo que nos llevó a desarrollar nuestro modelo teórico. Descubrimos que el movimiento del reloj atómico queda entrelazado con su energía interna. La señal de este entrelazamiento es que el propio reloj pierde algunas de sus propiedades cuánticas, algo que puede detectarse utilizando técnicas modernas", explicó Joshua Foo, profesor asociado del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Kyushu y uno de los autores principales.

Además, los investigadores introdujeron una técnica para controlar el movimiento del reloj que podría aumentar entre 100 y 1.000 veces más su sensibilidad para detectar este efecto.

¿Qué falta para comprobar si el tiempo tiene propiedades cuánticas?

Por ahora, la investigación presenta una propuesta teórica y no una demostración experimental. El siguiente paso consiste en desarrollar un experimento que permita detectar el efecto previsto y considerar las alteraciones e incertidumbres que aparecen en condiciones reales de laboratorio.

"Naturalmente, llevar nuestro modelo teórico a la realidad es el gran siguiente paso. Desarrollar un experimento detallado que tenga en cuenta la imprevisibilidad del mundo real nos permitirá comprender mejor nuestro modelo", señaló Foo.

El investigador también expresó su interés en explorar si los relojes atómicos podrían utilizarse en el futuro para estudiar la gravedad cuántica, uno de los grandes problemas pendientes de la física.

Si la propuesta funciona, estos instrumentos podrían abrir una nueva vía para investigar cómo se relacionan la relatividad y la mecánica cuántica.