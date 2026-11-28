Científicos detectan señales de túneles gigantes ocultos a tan solo 100 metros bajo la superficie de la Luna Los investigadores proponen que estos cavidades podrían servir como refugios naturales para astronautas, ofreciendo protección contra radiaciones y temperaturas extremas.

La Luna podría esconder estructuras subterráneas mucho más grandes de lo que muestra su superficie. Un equipo de investigadores identificó señales gravitatorias compatibles con la presencia de cuatro posibles túneles de lava. Aunque todavía no se ha confirmado su existencia, las dimensiones estimadas y su ubicación ofrecen nuevas pistas sobre la historia volcánica del satélite natural.

El estudio fue realizado por geocientíficos de la Universidad de Illinois Chicago, quienes analizaron un modelo del campo gravitatorio lunar publicado por la NASA en mayo de 2025. Sus resultados fueron publicados en la revista científica Icarus y plantean nuevas posibilidades para investigar lo que permanece oculto bajo la superficie de la Luna.

Posibles tubos de lava colapsados ​​en el flanco de Pavonis Mons, un volcán gigante en Marte. Foto: ESA/DLR/FU Berlín/G. Neukum

¿Cómo encontraron señales de posibles túneles bajo la superficie lunar?

Para localizar estas estructuras, los investigadores estudiaron pequeñas variaciones en la gravedad de la Luna. El procedimiento parte de una característica de los espacios subterráneos: un túnel vacío contiene menos masa que un volumen equivalente de roca sólida. Por ello, su presencia puede generar una ligera disminución de la atracción gravitatoria en la zona.

Vallis Schröteri, la grieta sinuosa más grande de la Luna, fotografiada desde la órbita lunar durante la misión Apolo 15 en 1971. Foto: NASA/GSFC/Universidad Estatal de Arizona

Los científicos aprovecharon los registros de la misión GRAIL de la NASA, cuyos dos vehículos espaciales cartografiaron el campo gravitatorio lunar entre 2011 y 2012. Las sondas midieron cambios mínimos en la distancia que las separaba mientras orbitaban regiones con diferentes niveles de gravedad.

Con los datos más recientes, Losarcos y Dombard identificaron pequeñas anomalías después de considerar las características del terreno. Luego, compararon esas señales con simulaciones de túneles subterráneos de distintas dimensiones y buscaron formaciones geológicas en la superficie que respaldaran la posible presencia de cavidades.

El análisis permitió distinguir cuatro candidatos cuyas señales gravitatorias coinciden con las de estructuras de menos de dos kilómetros de ancho, situadas bajo aproximadamente 100 metros de roca lunar.

¿En qué lugares de la Luna estarían escondidos los cuatro túneles?

Los posibles túneles se distribuyen en tres sectores de la superficie lunar. El primero se encuentra cerca de Vallis Schröteri, el mayor canal sinuoso identificado en la Luna. Otro candidato está próximo a Rima Mairan, mientras que los dos restantes fueron localizados en las inmediaciones del cráter Wollaston.

Un pozo que podría ser un tragaluz de tubo de lava en Mare Tranquillitatis. Foto: NASA

Estas formaciones podrían estar relacionadas con antiguos procesos volcánicos. En la Tierra, los tubos de lava aparecen cuando la parte exterior de una corriente de roca fundida se enfría y endurece, mientras el material del interior continúa desplazándose. Cuando la lava termina de salir, puede quedar un conducto vacío bajo una cubierta de roca volcánica.

Sin embargo, los investigadores plantean que los candidatos lunares podrían haberse formado de otra manera: habrían comenzado como pequeños canales subterráneos que se ensancharon progresivamente por el calor y el movimiento de la roca fundida, que desgastó el material de su alrededor.

¿Túneles como refugios para futuros astronautas?

Por un lado, los conductos podrían conservar evidencias sobre la evolución volcánica y térmica de la Luna. Por otro, aquellos que permanezcan intactos podrían ofrecer protección natural a los futuros exploradores frente a la radiación y las temperaturas extremas de la superficie.

No obstante, los científicos todavía no pueden confirmar que los cuatro túneles existan. Las variaciones en la densidad de las rocas también pueden producir señales gravitatorias similares, y este método no permite determinar directamente las dimensiones de las cavidades.

Por esa razón, serán necesarias nuevas observaciones mediante radar y mapas geológicos más detallados. Los investigadores también advierten que los tubos de lava completamente intactos podrían ser más difíciles de localizar porque no presentan hundimientos visibles que permitan identificarlos desde el exterior.

"Estos tubos prístinos podrían preservar evidencias importantes de la evolución volcánica y térmica de la Luna, incluso si son menos accesibles para la exploración", señalan los investigadores.