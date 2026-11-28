Científicos griegos revelan 1.700 años de evolución constructiva en la tumba de Jesús en Jerusalén El yeso fue el componente principal en seis de las ocho muestras, utilizado para unir materiales y mejorar la estabilidad del monumento en la Iglesia del Santo Sepulcro.

Un análisis de antiguos morteros utilizados en la tumba de Jesús, en Jerusalén, permitió reconstruir casi 1.700 años de historia de construcción y restauraciones. Los investigadores identificaron materiales empleados desde el siglo IV hasta el XIX, entre ellos yeso, fibras vegetales, resinas y fragmentos de cerámica que muestran cómo cambiaron las técnicas con el paso del tiempo.

En el estudio publicado en Case Studies in Construction Materials se examinaron ocho muestras recogidas durante la restauración del Santo Edículo, realizada entre 2016 y 2017 por un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. El monumento se encuentra dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro y cubre el lugar tradicionalmente identificado como la tumba de Jesucristo.

La intervención permitió acceder a zonas que antes no estaban disponibles para los especialistas. Antes de los trabajos, la estructura presentaba problemas importantes de estabilidad y dependía de un armazón exterior de hierro instalado en 1947 para mantenerse en pie.

Imágenes microscópicas de mortero del siglo IV que muestran granos minerales y posibles fibras vegetales carbonizadas de la tumba de Cristo en Jerusalén. Foto: E. Aggelakopoulou

¿Cuál fue el material clave que usaban los antiguos constructores?

El yeso fue el componente predominante en seis de las ocho muestras analizadas. Los constructores lo emplearon tanto para unir los materiales como en forma de pequeñas partículas dentro de las mezclas.

Los investigadores relacionaron algunas de las materias primas con la formación de Hatrurim, una zona geológica de la región que contiene rocas transformadas por temperaturas extremas. También encontraron fragmentos de piedra caliza con fósiles microscópicos que coinciden con formaciones geológicas habituales en los alrededores de Jerusalén.

La abundancia de depósitos de yeso y el clima seco de la región podrían explicar por qué este material se mantuvo en uso durante tantos siglos.

¿Qué revelan los morteros de la época romana sobre las técnicas de construcción?

Las muestras más antiguas corresponden al periodo de construcción del siglo IV, durante el gobierno de Constantino el Grande. En dos de ellas, el yeso representaba aproximadamente entre el 86% y el 92% de la composición.

Imágenes microscópicas que muestran piedra caliza, yeso, mármol, fragmentos de cerámica y material orgánico. Foto: E. Aggelakopoulou

El análisis también identificó carbón y fibras vegetales quemadas. Estas últimas podrían proceder del lino o el cáñamo y posiblemente fueron incorporadas para reforzar el mortero y reducir la aparición de grietas. Sin embargo, los científicos no descartan que fueran residuos del procesamiento del yeso.

Otro hallazgo fue una pequeña partícula anaranjada identificada como una posible resina natural que podría contener cera de abeja. Estos restos aportan información sobre los materiales utilizados durante las primeras etapas de construcción del monumento.

¿Cómo cambiaron los métodos de construcción durante las restauraciones?

Cuatro muestras corresponden a intervenciones realizadas entre los siglos XI y XVI, incluidas obras bizantinas, cruzadas y trabajos de restauración de Bonifacio de Ragusa. Sus composiciones presentan minerales adicionales que pudieron incorporarse para mejorar la resistencia de las mezclas.

Los investigadores también encontraron alteraciones en el yeso que podrían estar relacionadas con el incendio que destruyó parte del monumento en 1808. No obstante, estos cambios también pudieron producirse durante la fabricación del material.

La reconstrucción posterior, dirigida por el arquitecto Kalfa Komnenos, introdujo una técnica diferente: morteros elaborados con cal y grandes cantidades de cerámica triturada. Algunas muestras también contenían fragmentos de mármol, posiblemente procedentes de escombros reutilizados de partes anteriores del edificio.

En una muestra del siglo XIX aparecieron dos minerales, etringita y thaumasita, cuya formación probablemente estuvo relacionada con reacciones químicas en condiciones de humedad. Estos compuestos pueden provocar expansión, grietas y pérdida de resistencia en los materiales.