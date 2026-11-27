Cultivan un hongo comestible rico en proteínas en solo 7 días usando CO₂ residual y fotosíntesis artificial La especie contiene un 48,5% de proteínas, superando a la carne y la soja, y requiere menos agua. Su producción es más eficiente, generando biomasa con un bajo costo ambiental.

La biomasa liofilizada de Neurospora intermedia se creó mediante fotosíntesis artificial para aprovechar el dióxido de carbono residual. Foto: Wei Wei

La biomasa liofilizada de Neurospora intermedia se creó mediante fotosíntesis artificial para aprovechar el dióxido de carbono residual. Foto: Wei Wei

Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis desarrolló un sistema capaz de transformar dióxido de carbono residual (CO₂) en un hongo comestible con un alto contenido de proteínas. Mediante un proceso de fotosíntesis artificial y electrocatálisis, los científicos consiguieron producir biomasa de Neurospora intermedia en apenas siete días.

El avance, publicado en la revista científica 'One Earth', plantea una alternativa para obtener proteínas sin depender de grandes extensiones de terreno ni de los recursos que requieren la ganadería y los cultivos tradicionales. La biomasa obtenida contiene un 48,5% de proteínas y también aporta betacaroteno, vitaminas B y ácidos grasos insaturados.

¿Cómo consiguen producir alimentos a partir del CO₂ residual?

El sistema fue desarrollado por Joshua Yuan, profesor y director del Departamento de Energía, Medioambiente e Ingeniería Química, junto con Wei Wei, estudiante de doctorado de su laboratorio.

La tecnología utiliza un catalizador compuesto por cobre y oro que transforma el dióxido de carbono en moléculas intermedias. Estas sustancias sirven de alimento para Neurospora intermedia, un hongo de rápido crecimiento que se utiliza en Indonesia para elaborar un alimento fermentado conocido como oncom.

El diseño del catalizador también permite reducir la formación de sustancias que pueden perjudicar el desarrollo del microorganismo.

"La mayoría de los catalizadores están diseñados simplemente para producir la mayor cantidad posible del producto principal, pero este hongo es exigente con su alimentación. Crece bien con etanol y acetato, pero su desarrollo se ve inhibido por el formiato, por lo que diseñamos el catalizador teniendo en cuenta lo que necesita el hongo", explicó Wei.

¿Cuánta proteína produce en comparación con la carne y la soja?

La biomasa de N. intermedia contiene un 48,5% de proteínas, una proporción superior al 20,4% de la carne de res y al 36% de la soja. También destaca por el tiempo necesario para obtenerla: siete días, frente a los 645 días que requiere la producción de carne de res y los 122 días de la soja.

Las diferencias también se observan en el consumo de agua. Para producir un kilogramo de proteína de este hongo se necesitan aproximadamente 794 litros, mientras que la soja requiere 5.970 litros y la carne de res alcanza los 75.600 litros.

Además, el sistema convierte la luz solar en biomasa comestible con una eficiencia del 4,35%, unas nueve veces más que la soja. Su producción por unidad de terreno también es 22 veces mayor que la de este cultivo y 513 veces superior a la de la carne de res.

¿Qué planes tienen los investigadores para este alimento?

El equipo busca ampliar la producción y desarrollar un producto accesible que pueda comercializarse como alternativa proteica.

"Ya hemos utilizado el sistema de electrobiomanufactura que desarrollamos a través de CURB para producir plásticos, biodiésel y diferentes sustancias químicas a partir de dióxido de carbono residual. Queríamos comprobar si este sistema podía utilizarse para abordar la escasez de alimentos y mejorar la nutrición, y este estudio lo demuestra", señaló Yuan.

El investigador también mencionó su posible utilización en misiones espaciales y situaciones de inseguridad alimentaria. Si funciona con electricidad solar o eólica, el proceso podría alcanzar emisiones netas negativas de gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida.