Daniel Amen, psiquiatra, explica qué pasa al trasnochar o dormir menos de 7 horas: "Problemas de memoria y niebla mental" El especialista sugiere establecer hábitos saludables, como un "toque de queda neuronal", y reemplazar pantallas por actividades relajantes antes de dormir.

Trasnochar de forma habitual perjudica el reposo nocturno y la salud cognitiva, afectando la concentración y la memoria al día siguiente, advierte el psiquiatra Daniel Amen.

Trasnochar de forma habitual perjudica el reposo nocturno y la salud cognitiva, afectando la concentración y la memoria al día siguiente, advierte el psiquiatra Daniel Amen. Ilustración LR/New York Post

Trasnochar de manera habitual reduce el reposo nocturno y dificulta tanto la concentración como la retención de datos a la mañana siguiente. En declaraciones publicadas por The New York Post, el psiquiatra estadounidense Daniel Amen, fundador de Amen Clinics, vinculó este comportamiento con lo que denominó “problemas de memoria y niebla mental”.

Para prevenir este deterioro cognitivo, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño aconsejan que los adultos de 18 a 60 años descansen un mínimo de siete horas cada jornada. El consenso científico de ambas entidades relaciona un periodo inferior con un bajo rendimiento diario y una mayor tasa de errores, pese a que los requerimientos individuales varían según el organismo.

¿Qué pasa en tu cerebro si duermes menos de siete horas cada noche?

El descanso insuficiente frena la capacidad cerebral para consolidar recuerdos recientes. Según una revisión científica en PubMed con 39 ensayos y 1.234 voluntarios, las personas que durmieron entre tres y seis horas y media obtuvieron peores calificaciones en evaluaciones cognitivas que aquellas con reposos de siete a once horas, aunque el impacto global resultó moderado.

Este desgaste cognitivo es acumulativo y silencioso. Una investigación divulgada en la revista Sleep reveló que adultos jóvenes con jornadas nocturnas limitadas a seis horas durante dos semanas mostraron un deterioro progresivo en su atención sostenida y su memoria de trabajo, la habilidad para retener datos útiles al instante, sin percibir un incremento notable en su nivel de somnolencia.

El especialista Amen vincula estas fallas al sistema glinfático, encargado de depurar los desechos metabólicos neuronales. Durante una entrevista, describió esta limpieza orgánica como un “lavado nocturno del cerebro”, aunque la ciencia continúa en fase de análisis para confirmar el alcance real de dicha depuración sobre la retención mental.

¿Cuáles son los hábitos nocturnos de Daniel Amen para lograr un descanso reparador?

Para optimizar la higiene del sueño, el psiquiatra Daniel Amen sugiere establecer un "toque de queda neuronal" y respetar la misma hora para acostarse, incluso los sábados y domingos. Esta disciplina coincide con las pautas del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, entidad que aconseja despertar siempre a idéntica hora y evitar variaciones mayores a 60 minutos durante los días libres, además de mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso.

Asimismo, el experto propone aplicar un "atardecer digital" una hora antes de ir a la cama para reemplazar las pantallas por actividades relajantes, como leer una novela o tomar una ducha tibia. Si las inquietudes mentales persisten al caer la noche, el médico recomienda anotarlas en un cuaderno 30 minutos previo al reposo: "Escribirlas ayuda a procesarlas y dejarlas de lado", afirmó el especialista sobre la utilidad de llevar un diario de preocupaciones.