Un hito en la historia de la humanidad: la sonda Voyager 1 alcanza la distancia de un día luz desde la Tierra Lanzada al espacio en 1977, la sonda espacial es el objeto creado por el hombre más distante jamás creado.

La exploración espacial alcanzó un nuevo registro con la sonda Voyager 1 de la NASA. Casi cinco décadas después de su lanzamiento, la nave se convirtió en el primer objeto construido por el ser humano en situarse a un día luz de la Tierra, una distancia de aproximadamente 25.900 millones de kilómetros. El logro ocurrió el miércoles a las 5.16.07 a. m., mientras la nave continúa alejándose del Sol a unos 61.000 kilómetros por hora.

Este logro también cambia la forma en que se establece comunicación con la sonda. Debido a la enorme distancia que la separa de nuestro planeta, una señal enviada desde la Tierra necesita 24 horas para llegar hasta ella y su respuesta tarda otro día en regresar. Aunque no representa un cambio físico para la nave, el acontecimiento constituye un importante reconocimiento a la ingeniería que ha permitido mantenerla activa durante casi 50 años.

Voyager 1 comenzó su viaje por el espacio en 1977

La historia de esta misión comenzó el 5 de septiembre de 1977, cuando Voyager 1 despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de un cohete Titan IIIE-Centaur. Su objetivo inicial era estudiar los planetas gigantes del sistema solar. Su gemela, Voyager 2, había partido 16 días antes, pero la trayectoria más rápida de la primera le permitió adelantarse durante el recorrido.

En marzo de 1979, Voyager 1 pasó cerca de Júpiter y reveló, entre otros descubrimientos, la intensa actividad volcánica de Ío, una de sus lunas. Posteriormente, en noviembre de 1980, sobrevoló Saturno y estudió sus anillos y Titán, uno de sus satélites naturales. La aproximación a este último modificó su trayectoria y la encaminó hacia las regiones exteriores del sistema solar.

Otro momento importante ocurrió el 14 de febrero de 1990, cuando la nave giró sus cámaras para fotografiar la Tierra desde una enorme distancia. De aquella observación surgió la imagen conocida como Un punto azul pálido, una fotografía que muestra nuestro planeta como un pequeño punto en la inmensidad del espacio.

La sonda ingresó al espacio interestelar en 2012

Después de completar su recorrido por los planetas gigantes, Voyager 1 continuó alejándose del Sol. El 25 de agosto de 2012 cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento solar deja de dominar el entorno espacial y comienza el espacio interestelar. Se convirtió así en la primera nave construida por el ser humano en alcanzar esa región. Voyager 2 realizó el mismo cruce en noviembre de 2018.

Desde entonces, sus instrumentos han permitido estudiar directamente el entorno que existe más allá de la influencia del Sol. Sus mediciones también ayudaron a los científicos a comprender mejor los rayos cósmicos y el comportamiento del campo magnético en esa región.

Alan Cummings, investigador del Instituto de Tecnología de California (Caltech), que ha trabajado en uno de los instrumentos científicos de la misión desde antes del lanzamiento, explicó que alcanzar un día luz no representa un descubrimiento científico. Sin embargo, destacó su importancia técnica: "Es un hito de ingeniería. Es asombroso: los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) diseñaron y construyeron esta nave con suficientes sistemas de respaldo para que pudiera durar tanto tiempo y llegar tan lejos. También es un homenaje a los ingenieros de la Red del Espacio Profundo, que reciben nuestros datos y envían instrucciones a la nave".

El disco de oro que lleva un mensaje de la humanidad

Además de sus equipos científicos, Voyager 1 transporta un disco de oro diseñado para representar la vida y la diversidad de nuestro planeta ante posibles civilizaciones extraterrestres. La iniciativa fue impulsada por el astrónomo Carl Sagan y contiene 115 imágenes, saludos en 55 idiomas, sonidos de la naturaleza y aproximadamente 90 minutos de música.

El registro también incluye sonidos de animales, viento, tormentas y olas del mar. Su propósito fue conservar una muestra de la humanidad y de la Tierra para cualquier forma de vida inteligente que pudiera encontrarlo en el futuro.

En 1977, Sagan describió el significado del proyecto con estas palabras: "El lanzamiento de esta botella al océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta".

Voyager 1 continúa funcionando pese a sus limitaciones

A pesar de su extraordinaria trayectoria, la sonda comienza a enfrentar dificultades propias de su antigüedad. Su energía procede de tres generadores que transforman el calor producido por la desintegración del plutonio en electricidad. Sin embargo, su capacidad disminuye aproximadamente cuatro vatios cada año, lo que ha obligado a la NASA a apagar progresivamente algunos instrumentos.

Actualmente, Voyager 1 conserva dos equipos científicos activos: el magnetómetro y el instrumento de ondas de plasma. En octubre de 2026 también perdió comunicación durante dos días, hasta que los ingenieros consiguieron restablecer el contacto.

Kareem Badaruddin, responsable de la misión interestelar, comparó el trabajo de los equipos que han mantenido la nave con una carrera de relevos: "Le decía a alguien que Voyager es como una carrera de relevos y que, por ahora, soy el encargado de llevar el testigo. Pero miles y miles de personas estuvieron antes que yo, y ahora me toca hacer lo mejor que pueda por estas naves espaciales".

La NASA considera que ambas sondas podrían continuar comunicándose con la Tierra hasta comienzos de la década de 2030. Después, aunque dejen de transmitir información, seguirán desplazándose por el espacio interestelar con sus discos de oro a bordo.