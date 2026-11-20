Canibalismo galáctico: astrónomos captan a una estrella gigante engullendo a su compañera más pequeña en la galaxia de Andrómeda Las observaciones apoyadas en telescopios como el James Webb ofrecen nuevos datos para comprender la formación de sistemas estelares compactos.

El sistema AT 2025abao fue detectado por primera vez en 2023 en los datos de la misión NEOWISE de la NASA. Foto: Wikimedia

El sistema AT 2025abao fue detectado por primera vez en 2023 en los datos de la misión NEOWISE de la NASA. Foto: Wikimedia

Un equipo de astrónomos logró documentar la fusión de dos estrellas cuando una de ellas engulle a su compañera. El evento ocurrió en la galaxia de Andrómeda, a unos 2,5 millones de años luz de la Tierra, y permitió seguir la evolución de este sistema hasta su violenta erupción final.

El fenómeno, identificado como AT 2025abao, comenzó años antes de que los telescopios detectaran el estallido. Las observaciones revelaron cómo una estrella más pequeña quedó atrapada dentro de las capas externas de una gigante, mientras ambas avanzaban hacia una colisión que terminó transformándolas en un solo astro.

El telescopio Webb permitió a los astrónomos reconstruir completamente lo sucedido antes, durante y después de la fusión AT 2025abao en la galaxia de Andrómeda. Foto: NASA/ESA

Siete años de una lenta fusión entre dos estrellas

El sistema estaba formado por dos estrellas bautizadas por los investigadores como 'Big Bao' y 'Little Bao', según el estudio publicado en Nature. La primera era una supergigante con siete veces la masa del Sol y un tamaño equivalente a 350 veces su radio. Su compañera, mucho más pequeña, tenía apenas 0,7 masas solares.

Aunque los registros astronómicos muestran que el sistema permaneció estable durante décadas, en 2018 la estrella gigante comenzó a aumentar su brillo. Ese cambio marcó el inicio de un proceso en el que la compañera penetró en sus capas externas y quedó atrapada dentro de su atmósfera.

Durante siete años, 'Little Bao' orbitó en el interior de su vecina. La fricción generada por su movimiento liberó energía, provocó que la gigante se expandiera hasta alcanzar 2,5 veces su tamaño inicial y calentó sus capas exteriores.

Una erupción que cambió el destino del sistema

En octubre de 2025, la interacción llegó a su desenlace con una nova roja luminosa. En solo 25 días, el brillo del sistema se multiplicó por cien y su temperatura superficial pasó de 3.500 a 8.000 kelvin. Al mismo tiempo, una onda de choque se desplazó a unos 330 kilómetros por segundo.

La explosión expulsó entre 0,1 y 0,2 masas solares de material, pero gran parte de la envoltura de la estrella gigante permaneció intacta. Los científicos consideran que ambas estrellas terminaron fusionándose en un único objeto.

Telescopios internacionales siguieron el fenómeno

El equipo liderado por Viraj Karambelkar, de la Universidad de Columbia, coordinó observaciones con instrumentos como el James Webb, Swift, SPHEREx, el Gran Telescopio Canarias y el Telescopio Óptico Nórdico.

"Las fusiones estelares son sumamente difíciles de observar en tiempo real, ya que resultan muy complicadas de predecir. Sin embargo, en 2023 detectamos algo inusual y seguimos vigilando el sistema para ver cómo evolucionaba. Luego, en 2025, se produjo una erupción", explicó Karambelkar.

Los resultados, publicados en Nature, cuestionan los modelos que asumían que la energía de estas fusiones servía principalmente para expulsar toda la envoltura estelar. El hallazgo ayudará a comprender cómo se forman sistemas compactos que, en el futuro, podrían generar ondas gravitacionales detectables por misiones como LISA.