Con 4.500 años de historia: este casco de oro de 15 quilates descubierto en una tumba de Irak sería uno de los símbolos de poder más antiguos El objeto, considerado una maestra de la orfebrería y un símbolo político, revela cómo se relacionaban el poder de los antiguos reyes y la legitimidad de sus dominios en Mesopotamia.

Hace aproximadamente 4.500 años, los gobernantes de Mesopotamia utilizaban objetos y representaciones especiales para demostrar su autoridad. Una de las piezas que permite conocer cómo funcionaba ese lenguaje del poder es el casco de Meskalamdug, un antiguo objeto funerario descubierto en las tumbas reales de Ur, en el actual Irak. Su particular diseño y su posible relación con una de las figuras políticas más importantes de la época lo convierten en una pieza excepcional para estudiar las primeras dinastías de la región.

El objeto fue elaborado con oro de 15 quilates y reproduce con gran detalle un peinado que no era habitual entre los soberanos sumerios, según informa Science & Vie. Aunque todavía existen dudas sobre quién lo utilizó, su apariencia guarda relación con las representaciones de otros gobernantes que ejercieron una autoridad superior sobre las ciudades mesopotámicas.

El descubrimiento del casco en las antiguas tumbas de Ur

En 1928, el arqueólogo británico Leonard Woolley dirigió una serie de excavaciones en Ur, una antigua ciudad sumeria situada en el sur de Irak. Los trabajos permitieron descubrir un conjunto de sepulturas reales con objetos de gran valor, pertenecientes a la primera mitad del III milenio antes de Cristo.

El casco de Meskalamdug tras su excavación. Foto: Wikimedia

Entre los hallazgos destacó el casco encontrado en la tumba PG 755. Según James Ogden, orfebre que realizó dos réplicas exactas de la pieza ese mismo año, el objeto fue trabajado a partir de una única lámina de oro, mediante una técnica que permitió darle forma sin recurrir a uniones entre varias partes.

Sin embargo, la identidad de su propietario continúa siendo motivo de debate. En otra sepultura, identificada como PG 1054, los investigadores encontraron un sello cilíndrico con la inscripción “Meskalamdug, rey”. Como el sello apareció en un enterramiento diferente, no es posible asegurar que el casco perteneciera directamente a ese gobernante.

Una de las hipótesis plantea que pudo haber sido depositado posteriormente en la tumba de un descendiente, como una forma de vincularlo con un antepasado de prestigio y reforzar su legitimidad política.

El peinado que relaciona a los reyes sumerios y acadios

Más allá de su material, uno de los aspectos más llamativos del casco es la representación de una cabellera con ondas, recogida en un moño posterior y acompañada de una banda decorativa. Esta apariencia contrasta con la tradición iconográfica sumeria, en la que los gobernantes solían aparecer con la cabeza rapada.

En cambio, el cabello largo y recogido era característico de las representaciones de los soberanos acadios. Esta diferencia ha llevado a plantear que la pieza combinaba elementos de ambas tradiciones culturales.

Su estructura tampoco apunta a un uso militar. El oro era demasiado delicado y valioso para ofrecer protección durante un enfrentamiento, y el objeto no presenta características propias de un equipo de combate. Por ello, se considera que habría tenido una función ceremonial, posiblemente durante actos oficiales, procesiones religiosas o celebraciones vinculadas con la autoridad real.

El título de rey de Kish y la legitimidad del poder

El significado político del casco también se relaciona con el título de rey de Kish, una denominación reservada al gobernante reconocido como el más poderoso de Mesopotamia. No implicaba necesariamente controlar esa ciudad, sino ejercer una posición de supremacía sobre diferentes territorios y ciudades-Estado.

Tres soberanos aparecen asociados con este tipo de representación: Meskalamdug, Sargón de Akkad y Eannatum de Lagash. Un ejemplo se encuentra en la Estela de los Buitres, monumento que conmemora la victoria de Eannatum sobre Umma. En ella, el gobernante aparece con este distintivo durante la celebración de su triunfo, no en la escena de combate.

El casco original se conserva actualmente en el Museo Iraquí de Bagdad. Fue ocultado antes de la Primera Guerra del Golfo para protegerlo de los saqueos y recuperado a finales de 2003. Sus dos réplicas se encuentran en el Museo Británico y el Penn Museum.

Aunque su propietario y su recorrido histórico todavía generan interrogantes, la pieza ofrece información sobre cómo los antiguos gobernantes utilizaban los símbolos para representar una autoridad que iba más allá de sus propias ciudades.

El vínculo con el título de rey de Kish y su significado político

El casco también se relaciona con el título de “rey de Kish”, una denominación reservada al gobernante considerado dominante sobre las ciudades-Estado de Mesopotamia. No significaba necesariamente que su portador gobernara la ciudad de Kish, sino que representaba una posición de supremacía regional.

Meskalamdug, Sargón de Akkad y Eannatum de Lagash son tres soberanos vinculados con este tipo de representación. La Estela de los Buitres, que conmemora la victoria de Eannatum sobre Umma, muestra al gobernante utilizando ese casco durante la celebración de su triunfo, no durante los combates. Esto refuerza la interpretación de que era una insignia de legitimidad política.

El original permanece en el Museo Iraquí de Bagdad. Fue ocultado antes de la Primera Guerra del Golfo para protegerlo de los saqueos y recuperado a finales de 2003. Dos réplicas se conservan en el Museo Británico y el Penn Museum.

A pesar de los estudios realizados, todavía se debate si el casco perteneció a un solo gobernante o si fue utilizado por varios miembros de una dinastía para reforzar su autoridad. Su historia permite acercarse a la manera en que los antiguos reyes mesopotámicos utilizaron los objetos, la vestimenta y los símbolos para representar su poder.