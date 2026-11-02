Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Ciencia

Con 4.500 años de historia: este casco de oro de 15 quilates descubierto en una tumba de Irak sería uno de los símbolos de poder más antiguos

El objeto, considerado una maestra de la orfebrería y un símbolo político, revela cómo se relacionaban el poder de los antiguos reyes y la legitimidad de sus dominios en Mesopotamia.

En 1928, los investigadores desenterraron un casco de oro macizo de la antigua Mesopotamia. Foto: The British Museum
En 1928, los investigadores desenterraron un casco de oro macizo de la antigua Mesopotamia. Foto: The British Museum
Por
google iconLa República en Google

Hace aproximadamente 4.500 años, los gobernantes de Mesopotamia utilizaban objetos y representaciones especiales para demostrar su autoridad. Una de las piezas que permite conocer cómo funcionaba ese lenguaje del poder es el casco de Meskalamdug, un antiguo objeto funerario descubierto en las tumbas reales de Ur, en el actual Irak. Su particular diseño y su posible relación con una de las figuras políticas más importantes de la época lo convierten en una pieza excepcional para estudiar las primeras dinastías de la región.

El objeto fue elaborado con oro de 15 quilates y reproduce con gran detalle un peinado que no era habitual entre los soberanos sumerios, según informa Science & Vie. Aunque todavía existen dudas sobre quién lo utilizó, su apariencia guarda relación con las representaciones de otros gobernantes que ejercieron una autoridad superior sobre las ciudades mesopotámicas.

El descubrimiento del casco en las antiguas tumbas de Ur

En 1928, el arqueólogo británico Leonard Woolley dirigió una serie de excavaciones en Ur, una antigua ciudad sumeria situada en el sur de Irak. Los trabajos permitieron descubrir un conjunto de sepulturas reales con objetos de gran valor, pertenecientes a la primera mitad del III milenio antes de Cristo.

LR Focus
El casco de Meskalamdug tras su excavación. Foto: Wikimedia

El casco de Meskalamdug tras su excavación. Foto: Wikimedia

Entre los hallazgos destacó el casco encontrado en la tumba PG 755. Según James Ogden, orfebre que realizó dos réplicas exactas de la pieza ese mismo año, el objeto fue trabajado a partir de una única lámina de oro, mediante una técnica que permitió darle forma sin recurrir a uniones entre varias partes.

Sin embargo, la identidad de su propietario continúa siendo motivo de debate. En otra sepultura, identificada como PG 1054, los investigadores encontraron un sello cilíndrico con la inscripción “Meskalamdug, rey”. Como el sello apareció en un enterramiento diferente, no es posible asegurar que el casco perteneciera directamente a ese gobernante.

Una de las hipótesis plantea que pudo haber sido depositado posteriormente en la tumba de un descendiente, como una forma de vincularlo con un antepasado de prestigio y reforzar su legitimidad política.

El peinado que relaciona a los reyes sumerios y acadios

Más allá de su material, uno de los aspectos más llamativos del casco es la representación de una cabellera con ondas, recogida en un moño posterior y acompañada de una banda decorativa. Esta apariencia contrasta con la tradición iconográfica sumeria, en la que los gobernantes solían aparecer con la cabeza rapada.

En cambio, el cabello largo y recogido era característico de las representaciones de los soberanos acadios. Esta diferencia ha llevado a plantear que la pieza combinaba elementos de ambas tradiciones culturales.

Su estructura tampoco apunta a un uso militar. El oro era demasiado delicado y valioso para ofrecer protección durante un enfrentamiento, y el objeto no presenta características propias de un equipo de combate. Por ello, se considera que habría tenido una función ceremonial, posiblemente durante actos oficiales, procesiones religiosas o celebraciones vinculadas con la autoridad real.

El título de rey de Kish y la legitimidad del poder

El significado político del casco también se relaciona con el título de rey de Kish, una denominación reservada al gobernante reconocido como el más poderoso de Mesopotamia. No implicaba necesariamente controlar esa ciudad, sino ejercer una posición de supremacía sobre diferentes territorios y ciudades-Estado.

Tres soberanos aparecen asociados con este tipo de representación: Meskalamdug, Sargón de Akkad y Eannatum de Lagash. Un ejemplo se encuentra en la Estela de los Buitres, monumento que conmemora la victoria de Eannatum sobre Umma. En ella, el gobernante aparece con este distintivo durante la celebración de su triunfo, no en la escena de combate.

El casco original se conserva actualmente en el Museo Iraquí de Bagdad. Fue ocultado antes de la Primera Guerra del Golfo para protegerlo de los saqueos y recuperado a finales de 2003. Sus dos réplicas se encuentran en el Museo Británico y el Penn Museum.

Aunque su propietario y su recorrido histórico todavía generan interrogantes, la pieza ofrece información sobre cómo los antiguos gobernantes utilizaban los símbolos para representar una autoridad que iba más allá de sus propias ciudades.

El vínculo con el título de rey de Kish y su significado político

El casco también se relaciona con el título de “rey de Kish”, una denominación reservada al gobernante considerado dominante sobre las ciudades-Estado de Mesopotamia. No significaba necesariamente que su portador gobernara la ciudad de Kish, sino que representaba una posición de supremacía regional.

Meskalamdug, Sargón de Akkad y Eannatum de Lagash son tres soberanos vinculados con este tipo de representación. La Estela de los Buitres, que conmemora la victoria de Eannatum sobre Umma, muestra al gobernante utilizando ese casco durante la celebración de su triunfo, no durante los combates. Esto refuerza la interpretación de que era una insignia de legitimidad política.

El original permanece en el Museo Iraquí de Bagdad. Fue ocultado antes de la Primera Guerra del Golfo para protegerlo de los saqueos y recuperado a finales de 2003. Dos réplicas se conservan en el Museo Británico y el Penn Museum.

A pesar de los estudios realizados, todavía se debate si el casco perteneció a un solo gobernante o si fue utilizado por varios miembros de una dinastía para reforzar su autoridad. Su historia permite acercarse a la manera en que los antiguos reyes mesopotámicos utilizaron los objetos, la vestimenta y los símbolos para representar su poder.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Con 4.500 años de historia: este casco de oro de 15 quilates descubierto en una tumba de Irak sería uno de los símbolos de poder más antiguos

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO: Luis Iberico anota el 3-0 en el segundo tiempo del partido

Ciencia

La defensa magnética de la Tierra ya fue vulnerada: un satélite japonés recopiló las evidencias

China logra alcanzar los 270 °C con una nueva máquina que recupera calor industrial: la clave está en las ondas sonoras

El extraño objeto de hace 2.700 años que los arqueólogos descubrieron en la antigua Troya y aún no consiguen explicar: una flauta de hueso

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Keiko Fujimori: tiran huevo al vehículo presidencial tras su vista a penal en Trujillo

Senador Figallo critica que el oficialismo agende la votación de Presupuesto 2027 en semana de representación

Caso Sodalicio: ONU Derechos Humanos advierte que procesos judiciales contra Paola Ugaz fueron una forma de castigo