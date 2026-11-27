La NASA desvió un asteroide para poner a prueba el sistema de defensa de la Tierra y deja un cráter del tamaño de un estadio deportivo El impacto fue tan grande que la estela de escombros fue detectada por telescopios terrestres y espaciales.

Hera obtiene la primera vista de un cráter en el asteroide Dimorphos. Foto: ESA

Hera obtiene la primera vista de un cráter en el asteroide Dimorphos. Foto: ESA

La misión DART de la NASA logró modificar el movimiento del asteroide Dimorphos en septiembre de 2022, cuando una nave espacial lo impactó a 22.000 km/h. Cuatro años después, la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) permitió observar por primera vez de cerca las consecuencias del impacto y reveló un enorme cráter que ocupa prácticamente todo el ancho de una de sus caras.

Las primeras imágenes también mostraron cientos de rocas que rodean al sistema formado por Dimorphos y Didymos. Los hallazgos permitirán estudiar con mayor precisión cómo reaccionan estos cuerpos celestes ante una colisión y mejorar las estrategias para desviar asteroides que puedan representar una amenaza para la Tierra.

Una vista desde la nave espacial Hera, muestra a Dimorphos, en la parte superior izquierda, en órbita alrededor de Didymos, con el cráter causado por el impacto de DART. Foto: ESA

¿Qué descubrió la misión Hera en el asteroide Dimorphos?

Las imágenes difundidas por la ESA muestran que el impacto de DART modificó considerablemente una de las caras de Dimorphos, un asteroide de 151 metros de ancho. La superficie que recibió el golpe quedó aplanada y transformada en un cráter del tamaño de un estadio deportivo, que se extiende a lo largo de todo el ancho del cuerpo celeste.

Las estelas punteadas corresponden a cientos de rocas en movimiento alrededor de Didymos y Dimorphos. Foto: ESA

"Es un cráter enorme, casi tan grande como el propio cuerpo, lo cual es realmente espectacular", explicó Sabina Raducan, científica planetaria que forma parte del equipo de la misión Hera.

El choque también alteró el movimiento del asteroide. Antes del impacto, Dimorphos mantenía una orientación estable, de manera que siempre mostraba la misma cara. Ahora gira de forma descontrolada.

"Antes del impacto de DART, Dimorphos se parecía más a nuestra propia Luna: siempre mostraba la misma cara. Ahora se mueve como un barril que lanzas escaleras abajo", señaló Raducan.

¿Por qué sorprendió el descubrimiento de cientos de rocas?

Otra de las observaciones de Hera fue la presencia de cientos de rocas que orbitan alrededor del sistema binario. Más de 100 tienen dimensiones comparables a las de un balón de fútbol o una lavadora.

"Cuando nos acercamos a Didymos y Dimorphos, nos dimos cuenta rápidamente de que los asteroides no estaban solos. De hecho, tenían mucha compañía", explicó Naomi Murdoch, científica planetaria de la Universidad de Toulouse que formó parte de la misión.

Todavía no se conoce el origen de estos fragmentos. Los investigadores no han determinado si fueron expulsados durante el choque de DART o si proceden de Didymos, el asteroide más grande del sistema.

¿Qué hará Hera para estudiar las consecuencias del impacto?

La nave llegó al sistema hace tres semanas y continuará sus observaciones. En diciembre, se acercará hasta unos 13 kilómetros para obtener imágenes de mayor resolución y realizar mediciones que permitan calcular la masa de Dimorphos. Posteriormente, está previsto desplegar dos pequeños satélites, Juventas y Milani, que se aproximarán al asteroide para estudiar su interior y los materiales que lo rodean.

Con estos datos, los científicos podrán determinar con mayor precisión la eficacia del impacto de DART y mejorar los modelos utilizados para predecir cómo responderían otros asteroides ante una maniobra de desviación.

"Hace 66 millones de años, el impacto de un asteroide cambió el curso de la vida en la Tierra. Hoy, por primera vez en la historia, la humanidad está validando cómo evitar que un acontecimiento así vuelva a ocurrir", afirmó Ian Carnelli, responsable de la misión Hera.