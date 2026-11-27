Un físico chileno encuentra una fórmula matemática de hacer a los agujeros de gusanos seguros para los viajes humanos Según las matemáticas, los agujeros de gusano son posibles; sin embargo, mantener uno abierto el tiempo suficiente para que algo lo atraviese es donde surgen los problemas.

Los agujeros de gusano ocupan el fascinante espacio entre la ciencia ficción y la realidad científica. Foto: NASA

Los agujeros de gusano ocupan el fascinante espacio entre la ciencia ficción y la realidad científica. Foto: NASA

Un viaje a través de un agujero de gusano podría durar apenas 6,1 días y realizarse sin necesidad de utilizar motores o propulsores. Esa es una de las posibilidades que plantea una investigación del físico Mauricio Cataldo, de la Universidad del Bío-Bío de Chile, quien desarrolló un modelo matemático para estudiar cómo una persona podría atravesar estas estructuras hipotéticas sin sufrir daños mortales.

El estudio publicado en Classical and Quantum Gravity establece las condiciones que necesitaría un agujero de gusano para permitir el paso de un ser humano. Sin embargo, su funcionamiento requeriría cantidades extraordinarias de materia exótica, una forma de materia cuya existencia y producción todavía no se han demostrado.

¿Cómo consiguió el físico chileno ampliar el tamaño de los agujeros de gusano?

Los agujeros de gusano son estructuras hipotéticas que permitirían conectar dos regiones del espacio-tiempo mediante una especie de atajo. Aunque las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein admiten matemáticamente estas posibilidades, mantener abierta una estructura de este tipo representa uno de los principales problemas.

Una de las soluciones teóricas consiste en utilizar materia exótica con densidad de energía negativa. Esta propiedad permitiría mantener abierta la garganta del agujero de gusano e impedir que colapse.

En 2019, el físico Remo Garattini, de la Universidad de Bérgamo, utilizó las propiedades matemáticas del efecto Casimir para describir un agujero de gusano atravesable. Sin embargo, su abertura apenas superaba la longitud de Planck, equivalente a 10⁻³⁵ metros, una dimensión demasiado pequeña para permitir el paso de cualquier objeto macroscópico.

Mauricio Cataldo retomó ese planteamiento y modificó una de sus principales limitaciones. En lugar de mantener fija la densidad de energía asociada al efecto Casimir, permitió que su magnitud variara libremente, conservando algunas de sus propiedades matemáticas.

Así desarrolló los llamados agujeros de gusano tipo Casimir, cuyas dimensiones no tendrían un límite máximo dentro de las soluciones matemáticas estudiadas.

"Las ecuaciones de campo de Einstein admiten soluciones de agujeros de gusano tipo Casimir a escalas muy superiores a la longitud de Planck", escribió el investigador.

¿Cómo sería un viaje humano de seis días a través de un agujero de gusano?

Para estudiar las condiciones de un recorrido seguro, Cataldo calculó que la garganta del agujero de gusano necesitaría un radio aproximado de 100.000 kilómetros, una abertura más amplia que el diámetro de Júpiter.

El tamaño sería fundamental para reducir las fuerzas de marea, es decir, las diferencias en la intensidad de la gravedad que actúan sobre distintas partes del cuerpo. Si estas diferencias fueran demasiado grandes, podrían provocar daños mortales al viajero.

El modelo plantea que una persona partiría desde una estación espacial en reposo y caería por el interior de la estructura bajo la influencia de su gravedad. Durante el trayecto alcanzaría una velocidad equivalente al 66% de la velocidad de la luz.

Al llegar al otro extremo, la gravedad frenaría progresivamente su movimiento hasta detenerlo en una segunda estación espacial. Todo el recorrido tomaría aproximadamente 6,1 días, sin utilizar propulsores.

"La gravedad acelera al viajero durante la entrada y lo desacelera durante la salida, sin que se requiera aceleración de cohetes en ninguna etapa", explicó Cataldo.

¿Qué impide utilizar esta fórmula para viajar por el espacio?

El principal obstáculo es la cantidad de materia exótica necesaria para mantener abierta una estructura de semejantes dimensiones. Aunque el modelo requiere una cantidad finita, esta equivaldría aproximadamente a la masa de 45.000 soles.

Además, la investigación no determinó si los agujeros de gusano propuestos serían estables o podrían colapsar durante el recorrido. Tampoco existe actualmente un método conocido para producir las densidades de energía negativa que necesitarían.

Por ello, el propio Cataldo aclaró el alcance de sus resultados: "Las soluciones obtenidas aquí establecen lo que permiten las ecuaciones de campo, no lo que es físicamente realizable".

La investigación abre una nueva línea de estudio matemático sobre estas estructuras, pero todavía no demuestra que puedan construirse o utilizarse para transportar personas.