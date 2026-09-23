Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Ciencia

Arqueólogos descubren en Grecia una escuela de hace 2.300 años donde Aristóteles instruyó a Alejandro Magno

Entre las ruinas, se descubrieron monedas, cerámica y cuatro estiletes que los alumnos utilizaban para escribir, lo que proporciona pistas sobre quiénes pudieron haber recibido educación allí.

Vista aérea de la escuela donde Aristóteles impartía clases a Alejandro Magno. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia
Vista aérea de la escuela donde Aristóteles impartía clases a Alejandro Magno. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia
google iconLa República en Google

La escuela de hace unos 2.300 años salió a la luz en la antigua ciudad macedonia de Mieza, en el norte de Grecia. El lugar, construido en el siglo IV a. C., reúne espacios que incluyen áreas para actividades físicas, un estadio y un aula con escritorios de piedra, según informó el Ministerio de Cultura griego.

Según Plutarco, Filipo II mandó construir esta escuela "para la educación de su hijo Alejandro y los hijos de los nobles macedonios", explicó a Live Science Angeliki Kottaridi, responsable de la excavación. En el mundo griego antiguo, las escuelas, llamadas "gimnasia", impartían diversas materias a los alumnos y también incluían entrenamiento físico.

Un investigador limpia parte de un mosaico antiguo. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

Un investigador limpia parte de un mosaico antiguo. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

El complejo arqueológico revela cómo era la escuela de Mieza

Las ruinas forman un conjunto amplio y decorado con elementos propios de una institución vinculada a la élite macedonia. Los investigadores identificaron una sala de banquete, un espacio deportivo, un estadio, un pórtico cubierto y una sala de enseñanza con escritorios de piedra. También aparecieron columnas y suelos de mosaico.

Imagen aérea que muestra más de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

Imagen aérea que muestra más de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

Las salas de banquetes contaban con plataformas elevadas donde originalmente se habrían colocado cerca de una docena de divanes para los participantes. La arquitectura y la decoración presentan similitudes con el palacio real macedonio de Aigai, actual Vergina, donde vivieron Filipo II y su hijo Alejandro. Esa relación refuerza la conexión del complejo con el entorno de la monarquía macedonia.

El descubrimiento de la escuela se produjo de forma indirecta, explicó Kottaridi. "Hace unos años, identifiqué los restos antiguos junto al antiguo teatro de Mieza", comentó. Su equipo comenzó las excavaciones del complejo en 2024, aunque el lugar ya había sido explorado más de 20 años antes, cuando se encontró cerca un monumento dedicado a las ninfas.

¿Qué evidencias relacionan el lugar con Alejandro Magno y Aristóteles?

La principal referencia histórica procede de Plutarco, quien vivió entre los años 50 y 120 d. C. En su obra 'Vida de Alejandro', relata que el joven príncipe recibió educación de Aristóteles en Mieza. Según Kottaridi, Filipo II creó allí la institución "para la educación de su hijo Alejandro y los hijos de los nobles macedonios".

Entre los objetos recuperados figuran monedas, piezas de cerámica y cuatro estiletes, instrumentos que los estudiantes de la Antigüedad utilizaban para escribir. Estos materiales aportan indicios sobre las actividades que tuvieron lugar en el recinto, aunque ninguno permite identificar de forma directa a Alejandro.

El profesor de historia, Graham Wrightson, de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, quien no participó en la investigación, declaró a Live Science que "Alejandro estudió allí con Aristóteles, por lo que resulta emocionante excavar las mismas aulas donde su maestro influyó en sus años de formación". El descubrimiento de "cuatro instrumentos de escritura con estilete nos permite imaginar que uno perteneció a Alejandro", afirmó. Aunque ninguno de ellos realmente fuera suyo, "Aun así, nos permite ponernos en el lugar del joven Alejandro y comprender mejor cómo llegó a ser el famoso rey."

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los agricultores comenzaron a cultivar plátanos y fresas en un país cubierto de hielo durante casi todo el año

Alerta máxima inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Madre denuncia que ICE arrestó a su hijo con ciudadanía y termina siendo deportada

Arqueólogos descubren en Grecia una escuela de hace 2.300 años donde Aristóteles instruyó a Alejandro Magno

Ciencia

Físico peruano propone un nuevo camino para la ignición por fusión que reduciría a la cuarta parte el consumo de energía

En 1871 dejaron cinco vacas en una isla desierta y, cuando regresaron 130 años después, tuvieron que eliminar a todo el rebaño

Astrónomos detectan por primera vez misteriosas señales de radio que provienen de un planeta lejano fuera del sistema solar

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ministerio Público abre investigación al fiscal Germán Juárez Atoche por presuntas irregularidades en el proceso contra Martín Vizcarra

Senadora Karla Schaefer recibió 20 mil soles de empresario minero que busca una concesión en Arequipa

La Libertad: hallan sin vida a candidato a regidor en Laredo