Arqueólogos descubren en Grecia una escuela de hace 2.300 años donde Aristóteles instruyó a Alejandro Magno

La escuela de hace unos 2.300 años salió a la luz en la antigua ciudad macedonia de Mieza, en el norte de Grecia. El lugar, construido en el siglo IV a. C., reúne espacios que incluyen áreas para actividades físicas, un estadio y un aula con escritorios de piedra, según informó el Ministerio de Cultura griego.

Según Plutarco, Filipo II mandó construir esta escuela "para la educación de su hijo Alejandro y los hijos de los nobles macedonios", explicó a Live Science Angeliki Kottaridi, responsable de la excavación. En el mundo griego antiguo, las escuelas, llamadas "gimnasia", impartían diversas materias a los alumnos y también incluían entrenamiento físico.

Un investigador limpia parte de un mosaico antiguo. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

El complejo arqueológico revela cómo era la escuela de Mieza

Las ruinas forman un conjunto amplio y decorado con elementos propios de una institución vinculada a la élite macedonia. Los investigadores identificaron una sala de banquete, un espacio deportivo, un estadio, un pórtico cubierto y una sala de enseñanza con escritorios de piedra. También aparecieron columnas y suelos de mosaico.

Imagen aérea que muestra más de la escuela donde Aristóteles enseñó a Alejandro. Foto: Ministerio de Cultura de Grecia

Las salas de banquetes contaban con plataformas elevadas donde originalmente se habrían colocado cerca de una docena de divanes para los participantes. La arquitectura y la decoración presentan similitudes con el palacio real macedonio de Aigai, actual Vergina, donde vivieron Filipo II y su hijo Alejandro. Esa relación refuerza la conexión del complejo con el entorno de la monarquía macedonia.

El descubrimiento de la escuela se produjo de forma indirecta, explicó Kottaridi. "Hace unos años, identifiqué los restos antiguos junto al antiguo teatro de Mieza", comentó. Su equipo comenzó las excavaciones del complejo en 2024, aunque el lugar ya había sido explorado más de 20 años antes, cuando se encontró cerca un monumento dedicado a las ninfas.

¿Qué evidencias relacionan el lugar con Alejandro Magno y Aristóteles?

La principal referencia histórica procede de Plutarco, quien vivió entre los años 50 y 120 d. C. En su obra 'Vida de Alejandro', relata que el joven príncipe recibió educación de Aristóteles en Mieza. Según Kottaridi, Filipo II creó allí la institución "para la educación de su hijo Alejandro y los hijos de los nobles macedonios".

Entre los objetos recuperados figuran monedas, piezas de cerámica y cuatro estiletes, instrumentos que los estudiantes de la Antigüedad utilizaban para escribir. Estos materiales aportan indicios sobre las actividades que tuvieron lugar en el recinto, aunque ninguno permite identificar de forma directa a Alejandro.

El profesor de historia, Graham Wrightson, de la Universidad Estatal de Dakota del Sur, quien no participó en la investigación, declaró a Live Science que "Alejandro estudió allí con Aristóteles, por lo que resulta emocionante excavar las mismas aulas donde su maestro influyó en sus años de formación". El descubrimiento de "cuatro instrumentos de escritura con estilete nos permite imaginar que uno perteneció a Alejandro", afirmó. Aunque ninguno de ellos realmente fuera suyo, "Aun así, nos permite ponernos en el lugar del joven Alejandro y comprender mejor cómo llegó a ser el famoso rey."