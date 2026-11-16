Investigadores colocaron sensores en lo más profundo de la pirámide de Keops e hicieron un descubrimiento sorprendente sobre una de las cámaras Los científicos colocaron sensores en el interior de la pirámide para investigar su estabilidad. Los resultados fueron sorprendentes.

Encuentran una explicación de por qué la Gran Pirámide de Giza es tan resistente. Foto: Wikimedia

Encuentran una explicación de por qué la Gran Pirámide de Giza es tan resistente. Foto: Wikimedia

La Gran Pirámide de Guiza, construida hace más de 4.600 años durante el Reino Antiguo de Egipto, resistió el paso del tiempo y varios terremotos que afectaron la región. Aunque perdió alrededor de 10 metros de altura desde su edificación, gran parte de su estructura permanece en pie. Ahora, un estudio científico aporta nuevas pistas sobre las características que explican su notable estabilidad frente a los movimientos sísmicos.

Un equipo del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de El Cairo instaló 37 sensores en distintos puntos del monumento para medir sus vibraciones naturales. Los resultados revelaron una diferencia importante entre el comportamiento de la pirámide y el suelo que la rodea. Además, detectaron que unas cámaras internas, situadas sobre la tumba del faraón, también podrían reducir parte de las vibraciones que atraviesan la construcción.

Un arqueólogo toma medidas dentro de las Cámaras de Alivio de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Foto: Asem Salama

La pirámide de Keops vibra a una frecuencia diferente del terreno

Las mediciones registraron que las vibraciones de la Gran Pirámide se mantienen entre 2,0 y 2,6 hercios, mientras que las del terreno cercano alcanzan aproximadamente 0,6 hercios. Esta diferencia podría ser una de las claves de su resistencia, ya que reduce la posibilidad de que los movimientos del suelo se transmitan con mayor intensidad a la estructura.

El diseño de la Gran Pirámide incluía muchas habitaciones y pasillos. Foto: Asem Salama

El fenómeno está relacionado con la resonancia, que ocurre cuando dos cuerpos vibran a frecuencias similares y pueden amplificar sus movimientos. Durante un terremoto, este efecto puede aumentar las fuerzas que recibe un edificio y comprometer su estabilidad. Sin embargo, la separación entre las frecuencias registradas en la pirámide y su entorno sugiere que la construcción de Keops podría ser menos susceptible a esa transferencia de energía.

La investigación también considera otros factores, como su enorme base, los cimientos de piedra caliza y su geometría simétrica. Estas características favorecen una distribución equilibrada del peso y contribuyen a la estabilidad del monumento.

Las cámaras sobre la tumba del faraón también amortiguan las vibraciones

Uno de los resultados más llamativos apareció en las cámaras de descarga, ubicadas aproximadamente a 61 metros de altura, sobre la Cámara del Rey. Estos espacios internos fueron construidos para aliviar la presión de los enormes bloques de piedra sobre el lugar de enterramiento del faraón. No obstante, las mediciones indican que también podrían interrumpir y amortiguar las vibraciones que avanzan hacia la parte superior de la pirámide.

“El estudio destaca el extraordinario conocimiento práctico de ingeniería de los constructores del antiguo Egipto, quienes desarrollaron prácticas de construcción altamente eficaces mediante siglos de experimentación y perfeccionamiento”, explicó a Live Science Asem Salama, geocientífico y coautor del estudio.

La estructura ya había soportado importantes movimientos sísmicos, como el terremoto de magnitud estimada de 6,8 que afectó Fayum en 1847 y el de magnitud 5,9 de 1992, que derribó algunas piedras de su parte superior.

Los investigadores planean realizar nuevas mediciones en la Gran Pirámide y aplicar métodos similares en otros sitios arqueológicos egipcios. También advierten que las construcciones anteriores presentan diferencias en su geometría y distribución interna.