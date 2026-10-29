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El primer anillo con sello que muestra al faro de Alejandría descubierto en un puerto antiguo sumergido de Egipto

El Faro, construido por Alejandro Magno, fue dañado por terremotos y sus restos fueron localizados en 1994. El anillo aporta nueva información sobre su historia y función en el antiguo puerto.

Arqueólogos hallan un anillo que representa al Faro de Alejandría durante excavaciones en Egipto. Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto
Arqueólogos hallan un anillo que representa al Faro de Alejandría durante excavaciones en Egipto. Ministerio de Turismo y Antiguedades de Egipto
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Un anillo de bronce con la imagen grabada del Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, salió a la luz durante unas excavaciones arqueológicas submarinas en Egipto. La pieza fue encontrada en Antírrodos, una antigua isla que formaba parte del puerto real de Alejandría y que hoy permanece bajo el agua.

El hallazgo tiene un valor especial porque, según las autoridades arqueológicas egipcias, es la primera vez que se encuentra un anillo de sello con la representación de este emblemático monumento. El descubrimiento ofrece una nueva referencia visual sobre una construcción que durante siglos destacó por su tamaño y por orientar a los navegantes en el mar Mediterráneo.

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Un anillo de bronce hallado en el antiguo puerto de Alejandría

El descubrimiento fue anunciado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y se produjo durante una nueva temporada de excavaciones dirigidas por Franck Goddio, director del Instituto Europeo de Arqueología Submarina (IEASM).

Anillo con sello antiguo que representa al Faro de Alejandría. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Anillo con sello antiguo que representa al Faro de Alejandría. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

La pieza apareció en las ruinas sumergidas de Antírrodos, una isla que albergó un palacio de la dinastía ptolemaica y estuvo vinculada al entorno de Cleopatra VII y Marco Antonio. El lugar formaba parte del Portus Magnus, el antiguo puerto real oriental de Alejandría, situado frente a la costa de la ciudad actual.

Hisham El-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, destacó la singularidad del hallazgo al señalar que es la primera vez que se encuentra la imagen del faro grabada en un anillo de sello.

El grabado muestra una estructura de varios niveles coronada por una estatua. En las esquinas de su primer nivel también aparecen figuras de tritones, seres mitológicos relacionados con el mar. La imagen presenta similitudes con representaciones del faro en monedas acuñadas durante el siglo II d. C., una coincidencia que permite situar la joya en esa misma época.

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¿Para qué se utilizaba el anillo con la imagen del faro?

Los anillos de sello tenían una función que iba más allá de la decoración. Al presionarlos sobre cera o arcilla blanda, dejaban una marca que podía utilizarse para identificar a su propietario, validar documentos oficiales o sellar mercancías transportadas en recipientes como las ánforas.

Por ese motivo, el lugar donde apareció la pieza resulta especialmente interesante. Según El-Leithy, el hallazgo podría indicar que el palacio de Antírrodos continuó utilizándose con fines administrativos durante el siglo II d. C., mucho después de la muerte de Cleopatra y de la incorporación de Egipto al Imperio romano.

Sin embargo, las fuentes no identifican al propietario del anillo ni confirman qué función desempeñaba. Tampoco permiten determinar si tenía una relación directa con la administración del faro.

Una maravilla antigua que desapareció tras varios terremotos

El Faro de Alejandría fue construido durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, entre los años 280 y 247 a. C. Se cree que alcanzó al menos 100 metros de altura y que fue una de las estructuras más elevadas de su época.

Los terremotos dañaron gravemente el monumento entre los años 956 y 1303. Posteriormente, sus piedras fueron reutilizadas en la construcción de la ciudadela de Qaitbay, levantada en 1480.

Los restos del faro fueron localizados por arqueólogos franceses en 1994. En 2025, además, se recuperaron elementos de su umbral y pavimento de cimentación para contribuir a la reconstrucción digital del sitio.

Las excavaciones recientes también permitieron recuperar cerámicas, ánforas, frascos, lámparas de aceite y fragmentos de vidrio fechados entre el siglo IV a. C. y el siglo IV d. C. En conjunto, estos objetos aportan nuevas evidencias sobre la historia del antiguo puerto y las actividades que se desarrollaron allí durante siglos.

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