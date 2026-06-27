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El Triángulo de las Bermudas no es lo que crees: así nació el mito alimentado por desapariciones y accidentes aéreos durante décadas

Los científicos aseguran que no existen anomalías geográficas y que el enigma es más bien una "construcción mediática" sin base empírica.

El misterio del Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación colectiva, vinculado a desapariciones inexplicables de barcos y aviones.
El misterio del Triángulo de las Bermudas ha cautivado la imaginación colectiva, vinculado a desapariciones inexplicables de barcos y aviones. | Ilustración LR/ChatGPT
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Por décadas, el misterio del Triángulo de las Bermudas rodeó al territorio delimitado entre Florida, Puerto Rico y las islas Bermudas, una zona fuertemente vinculada a supuestos incidentes inexplicables en el océano y la navegación aérea. Esa noción sobre un rincón donde aviones y barcos se desvanecen sin justificación cobró fuerza en el imaginario colectivo mediante eventos aislados, que recibieron una cobertura magnificada por parte de la prensa y la literatura de entretenimiento.

A pesar de los mitos, diversas instituciones científicas e informes históricos descartan la presencia de anomalías físicas o geográficas inusuales en dichos límites. Publicaciones prestigiosas como National Geographic aclaran que el enigma representa una "construcción mediática" y no una certeza empírica, sobre todo al tratarse de un corredor marítimo con una de las mayores densidades de tráfico en todo el planeta.

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¿Qué originó el misterio del Triángulo de las Bermudas, según los registros históricos?

El mito moderno nació en 1945 a raíz del Vuelo 19, una práctica de la Marina estadounidense que concluyó de forma trágica y sin supervivientes. Este suceso provocó un profundo impacto en la prensa, lo cual dio pie a conjeturas alejadas de los fallos técnicos o los errores humanos.

Años más tarde, diversos reportajes periodísticos acumularon reportes de percances marítimos y aéreos en dicha área geográfica. Conforme al análisis que difunde National Geographic, las primeras publicaciones sobre pérdidas misteriosas en la región surgieron en 1951, si bien carecían de un nombre específico o de una teoría unificada.

La leyenda se consolidó en 1964, fecha en la que el autor Vincent Gaddis acuñó el término textual “Triángulo de las Bermudas”. Desde ese instante, múltiples obras y revistas reinterpretaron incidentes previos bajo un mismo relato, lo que fijó la idea de un sector del océano vinculado a lo inexplicable.

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¿Por qué fallaron las brújulas en el Triángulo de las Bermudas?

Las supuestas desviaciones magnéticas en la zona constituyen uno de los pilares del mito. No obstante, los registros históricos comprueban que las oscilaciones de orientación ocurren en diversas regiones del planeta y carecen de exclusividad en este sector del Atlántico.

El elevado flujo marítimo y aéreo representa otro factor crucial en el análisis. Al ser una de las rutas comerciales más transitadas del globo, la probabilidad de siniestros se eleva de forma natural, por lo cual la acumulación de percances descarta un origen extraordinario.

Por último, la Guardia Costera de Estados Unidos y National Geographic coinciden en que los incidentes obedecen a factores climáticos, fallos mecánicos o descuidos humanos. Bajo esta perspectiva científica, la leyenda se fundamenta más en la narrativa mediática que en la evidencia, y la mayoría de los casos puede explicarse por condiciones meteorológicas adversas.

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