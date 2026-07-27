Descubren una tumba hasta ahora desconocida que guardaba uno de los secretos del antiguo Egipto

Una tumba egipcia antigua hasta ahora desconocida fue hallada en la necrópolis tebana. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Una tumba egipcia antigua hasta ahora desconocida fue hallada en la necrópolis tebana. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

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El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció que, durante las excavaciones en la necrópolis tebana —situada en la orilla oeste del Nilo—, un equipo de arqueólogos descubrió una tumba hasta ahora desconocida. El hallazgo, correspondiente al período ramésida, fue localizado en la zona baja de Sheikh Abdel-Qarna por una misión arqueológica holandesa de la Universidad de Leiden, dirigida por la Dra. Karina van den Hoven.

Las inscripciones del recinto identifican a su propietario como Paser. En las pinturas murales se le observa rindiendo culto ante los altares de diversas deidades, mientras que otras escenas lo representan junto a su esposa frente a una ofrenda funeraria.

Un sitio en excelente estado de conservación

Lo que más llamó la atención de los especialistas fue el diseño arquitectónico. Mohamed Abdel-Badie, jefe del Sector de Antigüedades del Antiguo Egipto en el Consejo Supremo de Antigüedades, explicó que la estructura sigue el patrón tradicional de las tumbas privadas de Tebas durante el Imperio Nuevo: consta de un patio exterior, una capilla en forma de T invertida excavada en la roca y cámaras funerarias ocultas en el subsuelo.

Pinturas murales del antiguo Egipto halladas en una tumba hasta entonces desconocida en la necrópolis de Tebas. Foto: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

Abdel-Badie destacó el buen estado del patio exterior, el cual conserva elementos como una plataforma de adobe con un nicho central diseñado para albergar una estela funeraria, así como una escalinata flanqueada por rampas que conducen a la entrada principal.

Por su parte, el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, elogió el trabajo de las misiones extranjeras en el país y subrayó su contribución para desentrañar los secretos de la civilización egipcia.

Asimismo, Hisham El-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, señaló que los trabajos actuales buscan preparar el yacimiento para su primer estudio exhaustivo. El equipo holandés continuará con el registro de la tumba para identificar con precisión a todos los individuos allí sepultados y analizar la estructura en su contexto histórico.

Hallazgos complementarios: ataúdes y felinos momificados

Este descubrimiento se suma a los anuncios realizados por el ministerio el pasado mes de mayo en la cercana necrópolis de Dra Abu el-Naga, donde se hallaron restos humanos inéditos y valiosos artefactos.

Las excavaciones en dicho sector —iniciadas en noviembre de 2025— se centraron en el área sureste de la tumba de Roy, un escriba real de la Dinastía XVIII, y su esposa, un área que permaneció sepultada bajo los escombros de antiguas misiones arqueológicas durante más de un siglo.

En el patio comprendido entre la tumba de Roy y la de Baki, los arqueólogos hallaron un pozo funerario con 10 ataúdes de madera en notable estado de conservación, decorados con textos y escenas religiosas:

Dinastía XVIII: cuatro ataúdes corresponden a esta época; uno de ellos pertenece a Merit, una cantora del dios Amón.

cuatro ataúdes corresponden a esta época; uno de ellos pertenece a Merit, una cantora del dios Amón. Período ramésida (Dinastías XIX y XX): Destaca el ataúd de Padi-Amón («aquel a quien Amón dio»), un sacerdote del Templo de Amón.

Destaca el ataúd de Padi-Amón («aquel a quien Amón dio»), un sacerdote del Templo de Amón. Período Tardío (664–332 a. C.): Los ataúdes restantes abarcan de la Dinastía XXVI a la XXXI.

Además, entre las capas de escombros al sur de la tumba de Baki, los investigadores descubrieron más de 30 gatos momificados, tanto domésticos como salvajes.

Según el ministerio, este conjunto de hallazgos refleja la inmensa riqueza del yacimiento y la diversidad cronológica de los artefactos recuperados.