Bajo el lodo del Nilo yace una construcción de 2.600 años de antigüedad de la época de los faraones Los investigadores encontraron muros y objetos vinculados a divinidades egipcias que revelarían que la construcción pudo tener una función religiosa.

Bajo el antiguo asentamiento de Buto, en el delta del Nilo, un equipo de arqueólogos identificó una construcción de ladrillos de barro que permaneció oculta durante siglos. El edificio pertenece al período saíta, correspondiente a la dinastía XXVI de Egipto, entre los siglos VII y VI a. C., y tiene unas dimensiones aproximadas de 20 por 25 metros.

El descubrimiento fue posible gracias a una combinación de imágenes satelitales, mediciones geofísicas y excavaciones. Los investigadores localizaron muros a varios metros de profundidad y recuperaron objetos relacionados con distintas divinidades egipcias. Los elementos apuntan a un posible uso religioso; podría tratarse de un templo, una residencia sacerdotal o una construcción funeraria, según el estudio publicado en la revista Acta Geophysica.

Vista satelital de Buto que muestra sus tres montículos arqueológicos. Foto: Acta Geophysica

¿Cómo ayudaron los satélites a localizar la construcción?

La investigación comenzó con datos del satélite europeo Sentinel-1, cuya imagen del 5 de mayo de 2018 reveló una anomalía ovalada bajo el montículo Kom C, en la antigua ciudad de Buto, actualmente conocida como Tell el-Fara'in. La zona detectada tenía una extensión de 128 por 62 metros, aunque esa medida correspondía a la señal del radar y no al tamaño real del edificio.

Mapa topográfico de Tell Buto y sus antiguos túmulos. Foto: Acta Geophysica

El satélite utiliza microondas para registrar la energía que regresa desde la superficie terrestre. Las diferencias de humedad, composición del suelo y relieve producen patrones que pueden revelar posibles estructuras enterradas. Sin embargo, la imagen no mostraba directamente los muros ni permitía conocer su distribución interna. Por eso, los especialistas recurrieron a la tomografía de resistividad eléctrica (ERT), una técnica que permite estudiar las características del subsuelo mediante corrientes eléctricas de baja intensidad.

El equipo instaló 360 posiciones de electrodos y realizó 1.332 mediciones en un terreno de aproximadamente 5.400 metros cuadrados. Los resultados mostraron una anomalía rectangular a mayor profundidad, distinta de los fragmentos dispersos de ladrillos, cerámica y piedra caliza presentes en las capas superiores. Los modelos geofísicos permitieron estimar las dimensiones de la construcción y orientar la excavación hacia el sector de mayor interés.

Una excavación confirmó los muros de adobe

Para comprobar los resultados, los arqueólogos abrieron un área de diez por diez metros, dividida en cuatro sectores. En todos encontraron tramos de muros de ladrillos de barro a profundidades de entre 3,1 y 4,1 metros. Su ubicación coincidió con las anomalías detectadas mediante las mediciones eléctricas y confirmó la existencia de la estructura.

Entre los objetos recuperados destacó un pequeño recipiente de ofrendas, además de amuletos con representaciones de Wadjet, Isis, Horus, Taweret y Bes. También apareció una pieza que combina la figura de un babuino con un halcón y el dios Patikos. El conjunto incluyó un escarabajo de esteatita con el nombre de Tutmosis III, un amuleto de bronce del joven Horus, fragmentos de dos estatuas de piedra caliza y una placa de fayenza dedicada a Hathor.

Otro elemento llamó la atención de los investigadores: una capa de arena situada entre seis y siete metros de profundidad, debajo de los muros. Los especialistas consideran que pudo funcionar como una base artificial para estabilizar la construcción sobre los suelos arcillosos y húmedos del delta. No obstante, todavía no determinaron si también cumplía una función de drenaje.

El equipo contempla varias posibilidades, desde un templo secundario hasta un complejo religioso, una vivienda sacerdotal o una instalación funeraria. Las próximas investigaciones ampliarán las mediciones hacia capas más profundas, donde podría existir otro templo bajo una gruesa acumulación de arcilla.