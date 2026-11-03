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La NASA confirma cuándo Voyager 1 alcanzará una distancia nunca lograda por otra nave humana: estará a 25.902 millones de kilómetros de la Tierra

A esta distancia, las señales desde la Tierra tardarán 24 horas en llegar, lo que implicará que cualquier comunicación de ida y vuelta requerirá al menos dos días.

A pesar de perder potencia con el tiempo, Voyager 1 sigue operativa y ofreciendo valiosa información.
A pesar de perder potencia con el tiempo, Voyager 1 sigue operativa y ofreciendo valiosa información. | Foto: NasaFoto: NASA
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La sonda Voyager 1 está a punto de alcanzar un récord histórico en la exploración espacial. El próximo 18 de noviembre de 2026 llegará a los 25.902 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia equivalente a un día luz que ningún objeto construido por el ser humano había conseguido alcanzar.

Lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, la nave lleva casi medio siglo viajando por el espacio interestelar. Según los cálculos de la agencia, el acontecimiento se producirá a las 2.16 a. m., hora del Pacífico estadounidense, y marcará un nuevo hito para una misión que superó ampliamente su duración prevista.

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Voyager 1 estará tan lejos que una señal tardará 24 horas en alcanzarla

Un día luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia: representa el recorrido que realiza la luz durante 24 horas a una velocidad cercana a los 300.000 kilómetros por segundo. Aunque Voyager 1 viaja a unos 61.000 kilómetros por hora, necesitó casi cinco décadas para llegar a esa posición.

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Esta distancia también cambiará los tiempos de comunicación con la sonda. Cualquier instrucción enviada desde nuestro planeta tardará aproximadamente un día en alcanzarla y, si responde inmediatamente, su señal necesitará otras 24 horas para regresar. Por ello, una comunicación de ida y vuelta requerirá al menos dos días.

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La nave más lejana de la humanidad sigue funcionando pese a perder energía

Voyager 1 fue lanzada para estudiar Júpiter y Saturno, pero su misión original de cinco años terminó convirtiéndose en una de las exploraciones espaciales más importantes de la NASA. En agosto de 2012 cruzó la heliopausa, el límite de la región dominada por el viento solar, y se convirtió en la primera nave espacial en ingresar al espacio interestelar.

Sin embargo, mantenerla operativa representa un desafío cada vez mayor. Sus generadores termoeléctricos de radioisótopos pierden alrededor de cuatro vatios de potencia al año, por lo que los ingenieros han tenido que apagar progresivamente algunos instrumentos científicos. En abril de 2026, la agencia desconectó su instrumento de partículas cargadas de baja energía para conservar energía y prolongar la misión.

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