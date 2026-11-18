*Hoy teje Natalia Manso Álvarez, experta en responsabilidad social, profesora y empresaria.

Semanas atrás, la diputada Paola Martínez, de Renovación Popular, afirmó en RPP que vivimos en una cultura hipersexualizada y que «existen informes de las UGEL y de las DREL que indican que los niños se están iniciando tempranamente en su vida sexual dentro de las unidades educativas», dando por sentado que el Ministerio de Educación (Minedu) contaba con datos que confirmaban los peores augurios de los políticos que se erigen como los defensores de la infancia.

La afirmación de Martínez auguraba una crisis moral nacional. Ante tal alarma, y realizada una solicitud por Ley de Transparencia, el Minedu nos ha remitido el Memorándum 779-2026-MINEDU/VMGP-DIGEBR, donde la Dirección General de Educación Básica Regular confirma que "no se cuenta con la información requerida" sobre el inicio de una sexualidad temprana o conductas de riesgo de sus estudiantes, elaborada por las UGEL o DREL, instancias encargadas de gestionar las políticas educativas del Perú.

La misma respuesta reconoce que la Dirección General de Educación Básica Regular (DIGEBR) se encuentra actualmente incorporando indicadores de desempeño sobre la implementación de la educación sexual con base «científica, biológica y ética» —esa que se ha promulgado tras desaparecer la educación sexual integral (ESI)— y que no tiene información adicional sobre nuestra consulta. De hecho, la Resolución Viceministerial N.º 85-2026-MINEDU, que publica los lineamientos de esa nueva educación sexual, no justifica de ninguna forma que existan indicadores que demuestren que la anterior no había dado resultados.

En resumen: los informes referidos por la congresista Martínez no solo no existen, sino que tampoco se cuenta con datos objetivos que sustenten los cambios en las políticas públicas que se están introduciendo para prevenir la supuesta degradación moral.

Una mentira repetida mil veces puede convertirse en verdad, pero eso no es proteger a los menores, sino condenarlos a la ignorancia y la indefensión.



