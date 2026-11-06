Un abismo gigante visible desde el espacio y 10 veces más grande que el Gran Cañón del Colorado sigue agrietándose en Marte El cañón más grande del sistema solar sigue activo y moldeando al planeta rojo miles de millones de años después de su formación.

Marte todavía esconde procesos geológicos que los científicos creían inactivos. Un nuevo estudio reveló que Valles Marineris, el gigantesco sistema de cañones que atraviesa la superficie marciana, continúa registrando movimientos en su corteza. La evidencia proviene del análisis de un sismo ocurrido en 2021, cuyas ondas permitieron identificar actividad en una falla situada a gran profundidad bajo esta estructura.

El planeta rojo es considerado un mundo geológicamente muerto. A diferencia de la Tierra, no tiene placas tectónicas que se desplacen unas contra otras y su interior se ha enfriado considerablemente. Sin embargo, los investigadores encontraron indicios de que algunas fracturas de su corteza todavía pueden moverse y producir terremotos, según un artículo publicado en Nature.

Valles Marineris Occidental, donde el terremoto marciano S0976a de InSight se localizó en una falla situada entre 20 y 40 km por debajo del cañón. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

¿Qué descubrieron los científicos debajo del gigantesco cañón de Marte?

El 25 de agosto de 2021, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA registró un terremoto marciano identificado como S0976a. El movimiento alcanzó una magnitud de 4,2 y, en ese momento, fue el más potente detectado en Marte. Aunque posteriormente fue superado por otro de magnitud 4,7, ocurrido en mayo de 2022, sigue siendo uno de los eventos sísmicos más importantes registrados en el planeta.

Utilizando los datos de ondas sísmicas capturados por InSight, los investigadores pudieron determinar el epicentro del terremoto S0976a. Foto: NASA/JPL

Un nuevo análisis de sus ondas sísmicas permitió determinar que el movimiento se originó en una falla situada debajo de Valles Marineris. Según los investigadores, el desplazamiento ocurrió entre 20 y 40 kilómetros de profundidad y correspondió a un tipo de terremoto en el que bloques de la corteza se deslizan horizontalmente uno junto al otro.

El equipo también examinó otras posibles explicaciones, como el impacto de un asteroide o un deslizamiento de tierra dentro del cañón. Sin embargo, ninguna logró explicar los patrones registrados en las ondas sísmicas.

"Valles Marineris es una de las estructuras geológicas más espectaculares de cualquier lugar del sistema solar, pero hasta ahora no sabíamos con certeza si sus fallas seguían activas", explicó Jung-Hun Song, primer autor del estudio e investigador del Imperial College London.

"Las fallas profundas bajo el cañón todavía pueden desplazarse y generar terremotos marcianos, mucho después de que hayan cesado los procesos geológicos que las formaron originalmente", añadió.

¿Qué dimensiones tiene Valles Marineris y por qué sorprende su actividad?

Valles Marineris se extiende aproximadamente 4.000 kilómetros sobre la superficie marciana. Su longitud equivale a unas 10 veces la del Gran Cañón del Colorado. Además, puede alcanzar 20 veces su anchura y cinco veces su profundidad.

Su enorme tamaño permite distinguirlo desde el espacio, como una gigantesca cicatriz sobre la superficie del planeta. Esta estructura recibe su nombre de la sonda Mariner 9, que contribuyó a descubrirla en 1971.

Aunque Marte tuvo una intensa actividad geológica en el pasado, su superficie permanece relativamente inalterada desde hace casi 3.000 millones de años. Esto se debe, en parte, a que el planeta es más pequeño que la Tierra y su interior se enfrió con mayor rapidez. También carece de placas tectónicas: su corteza funciona como una cubierta prácticamente intacta sobre las capas internas del planeta.

¿Qué revela el terremoto sobre el interior de Marte?

El descubrimiento también demuestra cuánto pueden aportar los terremotos al conocimiento de otros planetas. Las ondas del evento S0976a atravesaron el núcleo marciano y permitieron estudiar tanto las profundidades del planeta como el lugar donde comenzó el movimiento.

"Desde un solo terremoto marciano podemos aprender tanto sobre el centro del planeta como sobre una falla activa debajo de uno de sus paisajes más extraordinarios", señaló Doyeon Kim, coautor del estudio y director del Laboratorio de Sismología Terrestre y Planetaria del Imperial College London.

La investigación, publicada el 15 de octubre en Nature Communications, también abre la posibilidad de identificar actividad sísmica en otros cuerpos del sistema solar considerados geológicamente inactivos.

La misión InSight terminó en diciembre de 2022, después de que el polvo cubriera sus paneles solares e impidiera que continuara enviando información a la Tierra. Sin embargo, sus registros siguen proporcionando pistas sobre Marte. El análisis de este terremoto demuestra que los datos recopilados por la misión todavía pueden revelar procesos que permanecían ocultos bajo la superficie del planeta rojo.