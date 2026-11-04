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Ciencia

Un exastronauta de la NASA que caminó sobre la Luna en 1972 cuenta su verdad acerca de los ovnis: “Intentan alejarnos de la verdad”

La persona más joven en pisar la superficie lunar brindó su interpretación espiritual de las misteriosas luces en el cielo, creyendo que son de origen demoníaco en lugar de extraterrestre.

El exastronauta Charles Duke revela lo que piensa sobre los extraterrestres. Foto: NASA
El exastronauta Charles Duke revela lo que piensa sobre los extraterrestres. Foto: NASA
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Charles Duke, uno de los 12 hombres que caminaron sobre la superficie lunar, compartió una interpretación religiosa sobre los objetos voladores no identificados (ovnis). El exastronauta de la NASA, de 91 años, considera que estos fenómenos no estarían relacionados con visitantes de otros planetas, sino que “son demoníacos” y buscarían alejar a las personas de sus creencias.

Duke participó en la misión Apolo 16, en abril de 1972, como piloto del módulo lunar. A los 36 años, se convirtió en la décima persona y en el hombre más joven en pisar la Luna. Sin embargo, décadas después de aquella experiencia científica, brindó una explicación desde su fe cristiana.

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¿Por qué el exastronauta cree que los ovnis tienen un origen demoníaco?

En una entrevista con CBN News, el exastronauta explicó que llegó a esa conclusión después de “pedirle a Dios una señal” que le permitiera aclarar sus dudas sobre los fenómenos que algunas personas relacionan con extraterrestres.

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Charles Duke es un cristiano devoto que tiene una perspectiva fascinante sobre los extraterrestres y los ovnis. Foto. ESA

Charles Duke es un cristiano devoto que tiene una perspectiva fascinante sobre los extraterrestres y los ovnis. Foto. ESA

Duke contó que, años atrás, solía hablar sobre los ovnis en reuniones y encuentros, pero sus opiniones provocaban burlas. Por ello, decidió rezar y pedir que un amigo, que no acostumbraba conversar sobre ciencia, mencionara espontáneamente el tema durante el desayuno del día siguiente.

Según él, eso fue exactamente lo que ocurrió. El empresario se acercó a él y comenzó a preguntarle sobre los ovnis. Duke interpretó aquella conversación como una respuesta a su oración. A partir de esa experiencia, relacionó su interpretación con un pasaje bíblico sobre la capacidad del diablo para aparecer como un ángel de luz.

“Los ovnis están tratando de alejarnos de la verdad y hacer que sigamos a estos seres extraterrestres, que en realidad no son seres en absoluto. Son demoníacos”, afirmó.

El exastronauta también aseguró que no le preocupa recibir críticas por sus creencias: “Puedes reírte de mí si quieres, pero eso es lo que Dios me mostró y me mantengo firme en ello”.

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¿Qué recuerda de su viaje a la Luna con la misión Apolo 16?

Duke aclaró que nunca observó nada extraño durante su viaje espacial que pudiera relacionarse con ovnis o fenómenos extraterrestres. Su experiencia en la Luna estuvo marcada por la misión Apolo 16, en la que compartió el viaje con John Young.

El exastronauta también respondió a quienes cuestionan que la NASA haya llegado a la Luna. Para defender el alunizaje, mencionó las muestras de rocas lunares, los experimentos instalados en la superficie y las fotografías tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar, que muestran los equipos que dejaron las misiones Apolo. “No hay ninguna duda de que fuimos a la Luna”, sostuvo.

A sus 91 años, Duke asegura que su mayor legado no está relacionado con sus logros espaciales, sino con su fe. Al preguntarle cómo quisiera ser recordado, respondió: “Si nadie recuerda jamás que caminé sobre la Luna, no me importa. Pero quiero que Jesús sepa que caminé con él”.

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