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Ciencia

Una enorme cámara subterránea y natural fue descubierta: es tan grande que caben 8 Boeing 747

Una expedición en 1981 llegó a una cavidad que posee uno de los paisajes más extraordinarios y extensos del planeta.

Situada en la isla malasia de Borneo, la Cámara de Sarawak es conocida como una de las cámaras subterráneas más grandes del mundo. Foto: Gemini IA
Situada en la isla malasia de Borneo, la Cámara de Sarawak es conocida como una de las cámaras subterráneas más grandes del mundo. Foto: Gemini IA
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En el Parque Nacional Gunung Mulu, en Malasia, se encuentra una de las formaciones subterráneas más impresionantes del planeta. La cámara Sarawak destaca por sus enormes dimensiones: su superficie supera los 154.000 metros cuadrados, un espacio capaz de albergar el equivalente a 8 aviones Boeing 747. Este recinto natural es también conocido como Good Luck Cave.

Su tamaño la sitúa como la cámara subterránea más grande del mundo por superficie y la segunda por volumen, solo por detrás de Miao Room, en China. Sin embargo, llegar hasta ella representa un desafío para los exploradores, pues el recorrido exige permisos oficiales, guías autorizados y el paso por un río subterráneo.

¿Qué tan grande es la cámara subterránea más grande del mundo?

La cámara Sarawak alcanza los 600 metros de largo, 435 metros de ancho y una altura máxima de 115 metros. Su superficie se estima entre 154.530 y 164.459 metros cuadrados, una extensión que supera ampliamente la de otras grandes cavidades conocidas.

La formación es considerada la cámara de cueva más grande conocida del mundo. Foto: NatGeo

La formación es considerada la cámara de cueva más grande conocida del mundo. Foto: NatGeo

Antes de su exploración, se consideraba que la Big Room, ubicada en el Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad, en Nuevo México, era la cámara subterránea más grande del mundo. Su superficie ronda los 33.184 metros cuadrados, muy por debajo de las dimensiones de la formación.

El tamaño de Sarawak también dificulta que los visitantes perciban sus límites. Según el proyecto Mulu Caves, resulta casi imposible determinar el momento exacto en que alguien entra en la cámara. Para calcular su magnitud, los exploradores deben distribuirse por el suelo, cubierto de grandes bloques de roca, y escuchar los ecos que se pierden en la distancia.

¿Cómo llegaron los exploradores a la cámara Sarawak?

Andy Eavis, Dave Checkley y Tony White, tres espeleólogos británicos, exploraron por primera vez la cámara en enero de 1981, durante la expedición británico-malaya Mulu'80. El equipo dedicó doce horas a inspeccionar el lugar, aunque solo al día siguiente, tras elaborar los planos, comprendió que había encontrado una cavidad sin precedentes.

Checkley describió el recorrido como subir por una larga pendiente de grava de una montaña inglesa, pero en completa oscuridad.

En la actualidad, el acceso requiere permisos oficiales y guías autorizados en la sede del parque. Desde allí, el trayecto hasta la entrada de Good Luck Cave dura unas tres horas y media a pie. Después, los visitantes deben avanzar 1,5 kilómetros río arriba por un río subterráneo para alcanzar la cámara.

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