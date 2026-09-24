La piedra del altar de Stonehenge de 6 toneladas podría haber viajado desde Escocia hasta Inglaterra a través de un glaciar

La Piedra del Altar, el enorme bloque de arenisca que ocupa una posición central en Stonehenge, pudo recorrer cientos de kilómetros antes de formar parte del famoso monumento prehistórico. Un nuevo estudio plantea que los glaciares de la última Edad de Hielo habrían trasladado la roca desde Escocia hasta la zona de Dogger Bank, en el mar del Norte.

La hipótesis no supone que el hielo llevara la piedra directamente hasta el sur de Inglaterra. Los modelos empleados por investigadores de Sheffield Hallam University y Curtin University indican que no existió una ruta glacial viable entre el noreste escocés y Salisbury Plain. Después de una primera etapa natural, las comunidades humanas habrían tenido que transportar el bloque por cientos de kilómetros, mediante una ruta que pudo combinar desplazamientos terrestres con trayectos por ríos o zonas costeras.

Siguiendo el rastro de la piedra del altar desde Escocia

La Piedra del Altar pesa unas 6 toneladas y su procedencia se ha vinculado con el noreste de Escocia, a unos 700 kilómetros de Stonehenge. Para reconstruir parte de su recorrido, el equipo combinó el análisis de minerales con modelos informáticos capaces de representar el desplazamiento de las capas de hielo durante la última glaciación.

La piedra central del altar de Stonehenge habría viajado 700 kilómetros aproximadamente. Foto: Nick Pearce/Aberystwyth University

"Recientemente descubrimos que el origen de la Piedra del Altar está en el noreste de Escocia, pero cómo recorrió 700 kilómetros hasta Salisbury Plain es un tema ampliamente debatido", señaló Remy Veness, investigador de Sheffield Hallam University y coautor principal del estudio.

Los resultados aportan una posible explicación para una parte de ese trayecto. Los modelos indican que las masas de hielo pudieron desplazar rocas desde la región de origen hasta Dogger Bank, en el mar del Norte. Sin embargo, el hielo no habría alcanzado Salisbury Plain. La distancia restante habría exigido una intervención humana y una planificación considerable.

Una posible parada en Lost Doggerland

La propuesta sitúa una posible etapa clave en Doggerland, un antiguo territorio del mar del Norte que durante el Neolítico formaba parte del paisaje del norte de Europa y que hoy permanece bajo el agua. El área carecía de afloramientos naturales de grandes rocas, por lo que la presencia de un bloque de estas características habría requerido un aporte externo.

Según la hipótesis, un glaciar pudo depositar la piedra en la región de Dogger Bank. Las poblaciones que habitaban Doggerland habrían podido desplazarla después, en un momento de profundas transformaciones del territorio. El aumento del nivel del mar al final de la última Edad de Hielo pudo convertirse en otro factor para su traslado.

Veness plantea que esta posibilidad abre una cuestión sobre el valor cultural de la roca antes de su llegada a Stonehenge. "Hipotéticamente, la Piedra del Altar pudo tener suficiente importancia como para que las personas estuvieran dispuestas a trasladarla al menos dos veces", explicó.

Los glaciares solo podrían explicar una parte del viaje

El estudio descarta una conexión glacial directa entre el área de origen y el sur de Inglaterra. Anthony Clarke, coautor principal de Curtin University, señaló que los resultados apuntan a un desplazamiento por etapas, con participación humana en el tramo final.

"Nuestro modelado muestra que los glaciares pudieron transportar rocas durante parte del trayecto de la última Edad de Hielo, potencialmente hasta Dogger Bank, pero no hacia el sur de Inglaterra", afirmó Clarke. Por ello, el bloque habría requerido un traslado humano de cientos de kilómetros.

Una posible ruta posterior pudo alcanzar Berkshire Ridgeway, un antiguo corredor utilizado en la época de Stonehenge, antes de continuar hacia Salisbury Plain. Para Clarke, mover una roca de ese tamaño habría exigido “planificación, coordinación y un profundo conocimiento del paisaje”, además de un esfuerzo considerable.

Los investigadores buscan ahora precisar el lugar exacto de procedencia de la Piedra del Altar en el noreste de Escocia y determinar qué rutas pudieron utilizar las comunidades prehistóricas para llevarla hasta Stonehenge.